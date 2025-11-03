COMUNICATE DE PRESĂ
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediție a Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Clienții vor avea parte de peste 2,2 milioane de oferte speciale din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace, dintre care cel puținb 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Comenzile de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie.
După ce ediția din 2024 a setat noi recorduri pentru comerțul online, compania estimează pentru anul acesta vânzări de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în anul precedent.
„De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții noștri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluții de finanțare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.
MyWallet oferă 10.000 buget disponibil în 12 rate cu dobândă zero
eMAG MyWallet, soluția de plată flexibilă care îi ajută și mai mult pe clienți să gestioneze mai ușor bugetul de cumpărături, fără presiune financiară. De Black Friday 2025, peste 3 milioane de utilizatori eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, direct prin My Wallet. Și un voucher de 50 lei la prima comandă plătită din bugetul eligibil. Astfel, eMAG le oferă clienților mai multă libertate în deciziile de cumpărare și acces rapid la finanțare, contribuind la o experiență de shopping sigură, convenabilă și predictibilă chiar și în cea mai intensă zi de reduceri din an.
Genius la jumătate de preț, de cinci ori banii înapoi pentru clienți, respectiv 250 lei în vouchere în eMAG, FashionDays și Flip
Primul preț redus de Black Friday este cel al unui abonament Genius. Acesta poate fi achiziționat la doar 49 de lei. Clienții care vor achiziționa Genius vor primi de cinci ori banii înapoi sub formă de vouchere pe care le pot folosi pe eMAG, FashionDays și Flip. Apoi, în tot restul anului se vor putea bucura de livrări gratuite și oferte exclusive în cinci aplicații: eMAG, FashionDays, Freshful, Wolt și Flip.
Ofertă de Black Friday la eMAG mai bogată, premii și surprize
Pe 7 noiembrie, de Black Friday, clienții eMAG au la dispoziție o gamă și mai mare de produse:
- 100.000 de televizoare
- 600.000 de electrocasnice mici
- 1.500.000 de articole de îmbrăcăminte
- 3.500.000 de produse cosmetice
- 400.000 de smartphone-uri și gadget-uri
- 150.000 de laptop-uri și echipamente IT
- 120.000 de frigidere și mașini de spălat
- 1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj
Produse speciale
- Abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an
- Peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și ajungând la reduceri de până la 90%
- În premieră, pentru pasionații de fotbal, mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1
- Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești
- 000 de abonamente și servicii medicale la cel mai mic preț din an
- 45% reducere pentru peste 7.000 de vouchere de bilete de avion
- Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare în România și destinații externe
- 21 de kilograme de aur
- 126 de mașini (dintre care 42 hibrid, 37 pe benzină, 26 electrice, 21 diesel)
- Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri
În plus, pentru prima data în Black Friday, eMAG pune la bătaie și premii în valoare totală de peste 2 milioane lei pe care clienții care plasează comenzi de cel puțin 150 de lei le pot câștiga învârtind în aplicație „Roata Norocului” după plasarea comenzii. Totodată, dacă parcurg pașii din Ghidul de Black Friday, clienții se pot înscrie și la tombola specială, unde pot câștiga peste 140 de premii, printre care noul iPhone 17 Pro MAX sau greutatea lor în Pizza Romana de la Luca.
Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035 – România Puternică
Editura Club România a lansat ieri, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică”, în prezența a numeroși invitați din cadrul administrației, reprezentanți ai comunității de business și antreprenoriat, mediului academic și universitar, societate civilă, etc.
Lucrarea cu un cuvânt-înainte semnat de acad. Daniel Dăianu și o postfață semnată de conf. univ. dr. Tănase Stamule reunește viziunile a peste 100 de tineri lideri emergenți, mulți dintre ei reprezentanți ai Generației Z cu privire la rolul României în context regional și internațional și propune un proiect național de dezvoltare pentru perioada post-fonduri europene, valorificând oportunitățile noii etape de reindustrializare 4.0. Aceasta include, potrivit autorilor consolidarea infrastructurii critice prin centre de date de ultimă generație, dezvoltarea și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR-uri), integrarea tehnologiilor digitale emergente atât în mediul de business cât și la nivelul administrației publice, tranziția către industrii cu valoare adăugată ridicată și sprijinirea ecosistemelor de educație și inovare care să repoziționeze România ca hub regional de competitivitate și reziliență.
Potrivit coordonatorilor proiectului editorial, volumul lansat ieri reprezintă un racord cu lucrarea „România noului val” lansată de Club România în 2015, în care 77 de reprezentanți de elită ai tinerei generații și-au prezentat viziunea despre lume și societate. Mulți dintre aceștia ocupă în prezent poziții importante în administrație, mediul academic, economic și cultural.
„În urmă cu zece ani, sub mentoratul regretatului academician Solomon Marcus, cu contribuția decisivă a regretatului Bogdan Andrei Gavrilă, lansam volumul „România Noului Val”-o încercare a tinerilor generației Y de a descifra viitorul prin proiecții și iterații, asupra evoluțiilor care duc lumea înainte. Privit în oglinda retrovizoare a timpului, „România Noului Val” 2015 include texte cu proiecte vizionare și concepte inovatoare; ceea ce părea atunci utopic și la început de drum, acum sunt subiecte de agendă curentă.
Nu numai proiectele, dar și oamenii cooptați în demersul editorial s-au dovedit a fi de succes. Liderii emergenți de ieri au devenit în mare parte liderii și mentorii de astăzi. Proiectele lor au prins contur în realitate.
Cu volumul din acest an-„Noul val 2035-România puternică” încercăm să aruncăm o privire lungă în viitor, dincolo de fotografia blurată a momentului: s-au creat tensiuni majore în raporturile dintre lumea virtuală și lumea reală, între globalizare și deglobalizare, între laic și religios în sens larg, etc.
Evaziunea din real, post-adevărul, narațiunile conspiraționiste au avut ca efect retragerea în propria carapace, distrugerea țesăturilor sociale, polarizare majoră, spectrul unui război mondial, reașezări și recompuneri de înțelesuri, altădată limpezi.
„Care mai sunt creatorii de sens și care e sensul?”- este cheia de boltă a noului volum. Ar fi multe de adăugat. Le vom adăuga împreună! Generația Z are cuvântul. Gen Z takes the stage!”, explică cei doi coordonatori ai lucrării.
La rândul său, academicianul Daniel Dăianu apreciază că un număr cât mai mare de tineri/oameni excepționali aduce plusuri pentru viața semenilor și crește șansele ca România să facă față la vremurile foarte complicate pe care le trăim.
„NOUL VAL este o sintagmă de acum zece ani, care a avut o dimensiune de anticipare a prezenței în viața societății românești a unor tineri cu dotare intelectuală și antreprenorială (nu am în vedere numai propensiuni pentru activitate de afaceri) ieșită din comun; iar nu puțini dintre ei au dovedit cu prisosință că merită încrederea de care au fost înconjurați. Iar un om care a dat încredere tinerilor a fost regretatul academician Solomon Marcus, de la a cărui naștere s-a împlinit un centenar în acest an, și care care a fost alături de tinerii ce au avut contribuții reunite în volumul publicat în 2015.
Îi îndemn pe cei tineri să se inspire din moștenirea științifică și umană unică pe care ne-a dăruit-o Solomon Marcus.”
Acest demers, potrivit lui Tănase Stamule, autorul postfeței, răspunde nevoii de lideri educați în poziții de decizie, iar volumul este o dovadă că această resursă există în România și trebuie promovată.
„Mulți dintre autorii acestui volum fac parte din această generație, iar felul în care se exprimă, experiența internațională multiculturală și cunoașterea aprofundată în domeniile lor de specializare mă fac să fiu mai optimist în ceea ce privește viitoarea generație de lideri ai României. Statul nostru trece printr-o criză profundă de resursă umană de calitate la
nivel central și local, iar marile teme ridicate în acest volum nu pot fi abordate fără specialiști de nivel internațional care să dea direcția acțiunilor noastre. Faptul că se formează o nouă generație de lideri bine pregătiți este o ocazie pentru decidenții de astăzi să deschidă ușile organizațiilor pe care le conduc și să își împrospăteze resursa umană cu oameni de calitate”.
Volumul „Noul val 2035 România puternică” formulează o serie de direcții strategice și puncte forte pentru transformarea economiei românești, aducând în prim-plan exemple de antreprenori și inițiative de succes din domenii cheie: de la industria de apărare și securitate, economia spațiului cosmic, la tehnologiile verzi, sănătate, agricultură inteligentă sau industriile creative.
Sunt domenii în care România are potențial de dezvoltare, atât prin prisma resursei umane calificate cât și prin capcitatea de a integra tehnologii de vârf.
Totodată, lucrarea deschide dezbaterea asupra dimensiunii culturale și spirituale, explorând pericolul fragmentării sociale și nevoia reconectării la repere comune. În acest cadru, 10 tineri filosofi din noua generație propun o reflecție asupra recuperării spiritualității și a valorilor comune într-o lume digitală, ca fundament pentru o Românie puternică și pregătită pentru viitor.
După un deceniu de la lansarea volumului „România noului Val”, volumul „Noul val 2035-România Puternică” proiectează în spațiul public figuri reprezentative al noului leadership de generație Z și crează o platformă de vizibilitate pentru ideile inovatoare, pentru valorile care îi inspiră pe tinerii lideri emergenți care activează fie în țară sau străinătate și de asemenea să încurajează participarea acestora în consolidarea unei societăți deschise și europene.
Volumul a fost realizat de Editura Club România, în coordonarea lui Marius Stoian și Ionuț Stanimir.
Finanțare de peste 15 milioane de euro pentru performanța cercetării doctorale și postdoctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
Cercetarea doctorală și postdoctorală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București va beneficia de 15 miliarde de euro.
În cadrul apelului PS/688/PS_P3/OP4/ESO4.7/PS_P3_ESO4.7_A6 – Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și competențe transversale prin consolidarea educației doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a ocupat primul loc în competiția de proiecte, obținând la evaluare 99 de puncte.
Proiectul cu titlul „Inovație în cercetare și practică clinică: Sprijin pentru asigurarea de competențe profesionale și transversale prin consolidarea formării doctorale și a capacității instituționale în medicină și farmacie pentru dezvoltarea abordărilor integrate de chirurgie minim invazivă și medicină de precizie” are valoarea de 75.520.761,60 lei.
Potrivit unui comunicat al UMFCD, proiectul confinanțat de Uniunea Europeană se va finaliza în decembrie 2029.
„Poziția Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București în fruntea clasamentelor internaționale are ca fundament cercetarea medicală de vârf desfășurată în universitatea noastră, studenții doctoranzi fiind parte a echipelor de cercetare. Sunt deosebit de bucuros că, prin acest proiect, vom oferi doctoranzilor un sprijin suplimentar în formarea pentru cercetare la un nivel performant, atât din punctul de vedere al pregătirii curriculare, cât și prin dezvoltarea infrastructurii moderne de cercetare. Este un demers valoros pentru studenții doctoranzi, demers care se situează pe coordonatele binecunoscute ale universității noastre: Inițiere, Evoluție, Excelență”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare, formare și implementare a unor abordări integrate și inovatoare în domeniul sănătății, prin sprijinirea granturilor doctorale și postdoctorale, promovarea cercetării avansate în domeniul medical și farmaceutic și facilitarea colaborării interdisciplinare între universitate, spitale și centre de cercetare.
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România.
Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, alături de Academia de Studii Economice din București se situează pe poziția 801-1000 în clasamentul Times Higher Education, fiind cele mai bine poziționate universități din România, informează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București într-un comunicat.
Conform analizei transmise Times Higher Education 2026, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București ocupă primul loc între cele 22 de universități clasificate din România.
„Faptul că UMF „Carol Davila” se menține și în această ediție a clasamentului internațional Times Higher Education, alături de Academia de Studii Economice din București, în intervalul 801–1000 mondial, consolidându-și poziția de vârf între cele 22 de universități din România incluse în ranking, ne onorează și ne responsabilizează deopotrivă. Această performanță este rezultatul efortului comun al cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și partenerilor instituționali care, prin munca lor, prin pasiune și profesionalism, mențin Universitatea noastră în elita educației medicale internaționale”, subliniază rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.
Acesta a reiterat că Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București „va continua să fie un reper” al excelenței academice, „o promisiune pe care o reînnoim cu fiecare generație”.
