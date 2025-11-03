eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG

eMAG organizează pe 7 noiembrie a 15-a ediție a Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Clienții vor avea parte de peste 2,2 milioane de oferte speciale din oferta eMAG și a sellerilor din Marketplace, dintre care cel puținb 1,5 milioane la cel mai bun preț din an. Comenzile de Black Friday vor fi livrate până pe 22 noiembrie.

După ce ediția din 2024 a setat noi recorduri pentru comerțul online, compania estimează pentru anul acesta vânzări de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în anul precedent.

„De Black Friday, eMAG aduce cel puțin 1,5 milioane de oferte la cele mai mici prețuri din an. Pentru ca toți clienții noștri să poată profita la maximum de aceste oferte, am pregătit soluții de finanțare fără dobândă: buget de cumpărături în MyWallet de până la 10.000 de lei pentru până la 12 rate prin eMAG plus un voucher de 50 de lei pentru prima comandă plătită prin acest serviciu”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

MyWallet oferă 10.000 buget disponibil în 12 rate cu dobândă zero

eMAG MyWallet, soluția de plată flexibilă care îi ajută și mai mult pe clienți să gestioneze mai ușor bugetul de cumpărături, fără presiune financiară. De Black Friday 2025, peste 3 milioane de utilizatori eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, direct prin My Wallet. Și un voucher de 50 lei la prima comandă plătită din bugetul eligibil. Astfel, eMAG le oferă clienților mai multă libertate în deciziile de cumpărare și acces rapid la finanțare, contribuind la o experiență de shopping sigură, convenabilă și predictibilă chiar și în cea mai intensă zi de reduceri din an.

Genius la jumătate de preț, de cinci ori banii înapoi pentru clienți, respectiv 250 lei în vouchere în eMAG, FashionDays și Flip

Primul preț redus de Black Friday este cel al unui abonament Genius. Acesta poate fi achiziționat la doar 49 de lei. Clienții care vor achiziționa Genius vor primi de cinci ori banii înapoi sub formă de vouchere pe care le pot folosi pe eMAG, FashionDays și Flip. Apoi, în tot restul anului se vor putea bucura de livrări gratuite și oferte exclusive în cinci aplicații: eMAG, FashionDays, Freshful, Wolt și Flip.

Ofertă de Black Friday la eMAG mai bogată, premii și surprize

Pe 7 noiembrie, de Black Friday, clienții eMAG au la dispoziție o gamă și mai mare de produse:

100.000 de televizoare

600.000 de electrocasnice mici

1.500.000 de articole de îmbrăcăminte

3.500.000 de produse cosmetice

400.000 de smartphone-uri și gadget-uri

150.000 de laptop-uri și echipamente IT

120.000 de frigidere și mașini de spălat

1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj

Produse speciale

Abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață la 1leu/KW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an

Peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și ajungând la reduceri de până la 90%

În premieră, pentru pasionații de fotbal, mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1

Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești

000 de abonamente și servicii medicale la cel mai mic preț din an

45% reducere pentru peste 7.000 de vouchere de bilete de avion

Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare în România și destinații externe

21 de kilograme de aur

126 de mașini (dintre care 42 hibrid, 37 pe benzină, 26 electrice, 21 diesel)

Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri

În plus, pentru prima data în Black Friday, eMAG pune la bătaie și premii în valoare totală de peste 2 milioane lei pe care clienții care plasează comenzi de cel puțin 150 de lei le pot câștiga învârtind în aplicație „Roata Norocului” după plasarea comenzii. Totodată, dacă parcurg pașii din Ghidul de Black Friday, clienții se pot înscrie și la tombola specială, unde pot câștiga peste 140 de premii, printre care noul iPhone 17 Pro MAX sau greutatea lor în Pizza Romana de la Luca.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea.