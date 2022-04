eMAG devine cel mai valoros brand românesc în clasamentul anual Brand Finance, depășind valoarea de 1 miliard de euro

New Strategy Center și Center for European Policy Analysis (CEPA) din SUA au organizat joi, 7 aprilie, evenimentul „The War in Ukraine and its Consequences on the Eastern Flank. Acting as One”.

Dezbaterea a fost moderată de Gl. mr. (rez.) Leonardo Dinu, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center și a beneficiat de prezența Gl.lt. (rez.) Ben Hodges, Pershing Chair pentru studii strategice, CEPA, SUA și Cdor (rez.) Steve Horrell, Senior Fellow al Transatlantic Defense and Security Center for European Policy Analysis, SUA. Prezentarea concluziilor a fost făcută de Lauren Speranza, Director, Transatlantic Defense and Security, CEPA, SUA.

În cadrul discuțiilor au fost abordate teme precum acțiunile Rusiei în Ucraina și impactul acestei invazii asupra Flancului Estic al NATO, dar și eforturile depuse de aliați pentru a contracara această amenințare. Participanții au făcut o evaluare atât a obiectivelor inițiale ale Rusiei la începutul agresiunii din Ucraina, cât și a liniilor viitoare de acțiune ale Moscovei în contextul actual. De asemenea, a fost avut în vedere modul în care Alianța Nord-Atlantică poate consolida Flancul Estic pentru a avea o atitudine fermă și unitară.

Evenimentul face parte din seria de evenimente organizate de New Strategy Center, ”War in Ukraine. Russian Aggression on the Doorstep of the Eastern Flank of NATO”, care au ca temă agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

„Dorim să abordăm mai multe aspecte, de ordin economic, militar, politic, pentru a înțelege mai bine efectele acestui război și modul în care acesta va influența securitatea întregului Flanc Estic al NATO și a Europei”, transmite New Strategy Center.

La aceste evenimente vor participa speakeri cu o vastă expertiză în domeniile lor de activitate, atât din România, cât și din străinătate. Evenimentele vor fi transmise live pe pagina de Facebook a New Strategy Center și Calea Europeană, partenerul media din cadrul acestui proiect.

Într-un context de securitate marcat de multiple provocări de securitate și un mediu informațional în care sunt identificate numeroase elemente de dezinformare, New Strategy Center promovează importanța informării din surse sigure și promovează necesitatea formării unei culturi de securitate care să crească capacitatea de reziliență a societății noastre.

Tocmai de aceea, NSC organizează această serie de dezbateri pentru a oferi o perspectivă profesionistă și coerentă asupra evoluțiilor din regiune.