Emil Boc: Cluj-Napoca, primul oraș din România care aderă la Acordul privind Orașele Verzi inițiat de Comisia Europeană

Președintele Klaus Iohannis a transmis vineri seară un mesaj de condoleanțe către Egipt și poporul egiptean în urma unui tragic accident de tren care a avut loc în sudul țării, la Sohag, în care cel puţin 32 de persoane au murit vineri după ce două trenuri au intrat în coliziune.

“Sunt profund întristat de tragicul accident de tren din Sohag, Egipt. În numele României și al poporului român transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor și le doresc o recuperare grabnică celor răniți. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către Egipt și poporul egiptean în aceste momente de durere”, a scris Iohannis, pe Twitter.

Deeply saddened by the tragic train accident in Sohag, Egypt. On behalf of Romania and the 🇷🇴 people, I express sincere condolences to t/families of t/victims & wish a swift recovery to those injured. Our thoughts & prayers are with Egypt and 🇪🇬 people during this time of sorrow.

