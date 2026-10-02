Emil Boc evidențiază caracterul strategic al Politicii de Coeziune în contextul actual de securitate: Investițiile în țările și regiunile de frontieră nu mai sunt doar o chestiune de coeziune, ci reprezintă o investiție strategică

Regiunile și țările de frontieră ale Uniunii Europene nu mai sunt zona periferică a Europei, ci zone strategice pentru apărarea acesteia în care trebuie să investim prin Politica de Coeziune, a subliniază primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Acesta a avut o intervenție în cadrul unui eveniment dedicat Politicii de Coeziune, organizat de Grupul de lucru pentru bugete al Partidului Popular European din legislativul european.

La eveniment au participat europarlamentari ai Grupului PPE, reprezentanți ai Comitetului European al Regiunilor, aleși locali și reprezentanți ai autorităților din România, dar și reprezentanți ai societății civile.

„În cele din urmă, toată politica este locală; totul se întâmplă, de fapt, la nivel local, iar fiecare criză își are originea la acest nivel, așa că este important să luăm în considerare dimensiunea locală. Acum voi reveni la ceea ce ați spus despre războiul din Ucraina, despre sprijinul Uniunii Europene pentru zona de frontieră a regiunii și despre rolul pe care îl joacă politica de coeziune în acest context. Voi spune de la bun început că am fost foarte mândru să văd cum a reacționat Europa atunci când Ucraina a fost atacată într-un război nedrept. Și încă din primul moment, noi, la nivel local, am simțit sprijinul Uniunii Europene prin flexibilitatea Politicii de Coeziune, putând pune în aplicare mecanisme pentru a-i sprijini pe refugiații ucraineni și a-i ajuta să se integreze în orașele noastre. Chiar dacă în prezent mai avem doar 2 000 de ucraineni în orașul nostru – la început erau peste 6 000 –, folosind și fondurile europene am reușit să îi integrăm și nu există nicio problemă cu ucrainenii, de exemplu, în orașul meu”, a subliniat Emil Boc.

Un al doilea element pozitiv la care a făcut referire primarul Clujului este faptul că războiul rus din Ucraina a generat mai multă unitate în UE, a extins NATO.

„Al doilea element pozitiv este că, în opinia mea, Putin ne-a oferit, în cele din urmă, cel mai bun argument pentru a rămâne uniți și pentru a fi mai uniți ca niciodată. El spera că în trei zile va fi la Kiev; cred că au trecut patru ani de atunci. El dorea ca NATO să fie mai slabă. Avem încă două țări în NATO, Suedia și Finlanda. Iar acum acestea sunt de partea noastră. Suntem capabili, chiar în acest moment, să înțelegem cât de important este să menținem Europa unită și să apărăm Ucraina atât timp cât este necesar?”, s-a întrebat Emil Boc.

Acesta a reliefat că PPE, cea mai mare familie politică, are responsabilitatea de a ghida Europa prin aceste momente dificile.

„De cine depinde viitorul Uniunii Europene? De oamenii care conduc Europa”, a continuat Emil Boc. Cine se află în centrul acestui moment în Europa pentru a prelua conducerea? PPE. Noi. Așadar, avem rolul principal în acest moment crucial pentru Europa. Voi, membrii Parlamentului European, președinții și prim-miniștrii din cadrul Consiliului European, reprezentanții autorităților locale și regionale, aveți un cuvânt de spus și trebuie să menținem Europa unită, pentru că nu există altă cale spre succes. În orice circumstanțe, dacă nu avem o Uniune Europeană unită din punct de vedere al competitivității, Europa nu se va afla, ca țară individuală, printre primele zece țări din lume, cu excepția Germaniei, poate. Vom fi pe locul opt. Dar nicio altă țară din Uniunea Europeană nu se va afla printre primele zece la nivel mondial. Dacă vom reuși să rămânem uniți în orice clasament, în orice circumstanțe, în orice situație, ne vom afla printre primele trei. Așadar, acum, când apărarea este mai importantă ca niciodată, acesta este cel mai bun argument pentru a arăta cât de important este să rămânem uniți”, a fost mesajul transmis de primarul Clujului.

El a lansat un apel la responsabilitate și asumare din partea familiei popularilor europeni pentru viitorul Europei.

De asemena, Emil Boc a evidențiat că Politica de Coeziune a căpătat o importanță strategică pentru Europa.

„Politica de coeziune este importantă nu doar pentru că este o politică de investiții. Acum este o investiție strategică pentru Europa noastră. De ce? Pentru că trebuie să avem grijă de regiunile de frontieră. Regiunile de frontieră și țările de frontieră ale Uniunii Europene nu mai reprezintă o zonă periferică a Europei. Ele constituie zone strategice pentru apărarea Europei noastre. Ele sunt primele care se află în fața tuturor, a Rusiei și a altora. Așadar, ele nu mai sunt ceva periferic. Prin urmare, a investi în acele țări, în acele regiuni, reprezintă o investiție strategică pentru Europa noastră. Și cum putem investi? Prin Politica de Coeziune. Dacă nu avem oameni care să rămână acolo, dacă nu le oferim oamenilor motive să rămână în acele țări, în acele regiuni, pentru dușmani va fi ușor să le cucerească. Pentru că nu va mai fi nimeni acolo. Fără oameni, fără locuri, este ușor. Așadar, din această perspectivă, investițiile în țările de la granița Uniunii Europene, așa cum am spus, nu mai sunt doar o chestiune de coeziune, ci reprezintă o investiție strategică a Uniunii Europene”, a explicat Emil Boc.

În viziunea sa, Politica de Coeziune este un liant.

„Este acel liant care ne ține împreună. Și dacă distrugem acel liant care ne ține împreună, nu cred că putem găsi un alt cuvânt mai potrivit decât „coeziune” pentru a înțelege că această unitate reprezintă puterea noastră”, a scos în evidență Emil Boc.