Emil Boc, în cadrul Eurosfat 2020: La Cluj-Napoca pregătim proiecte în valoare de 2 miliarde de euro din fonduri UE. Europa este aici, este cu noi, ne ajută foarte mult

Primăria din Cluj-Napoca lucrează în prezent la pregătirea unor proiecte în valoare de două miliarde de euro din fonduri europene pentru modernizarea orașului, a declarat Emil Boc, primarul Cluj-Napoca, în cadrul Eurosfat 2020, cel mai mare forum de afaceri europene din România, organizat online între 12-16 octombrie, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Emil Boc a declarat că sunt trei sfaturi pe care le-ar oferi oricărui primar de oraș: să identifice avantajele competitive ale orașului, să-l promoveze prin avantajele identificate și să găsească surse alternative de finanțare bugetului local pentru modernizarea orașului.

“Dacă aș fi primar în orice oraș al lumii aș încerca să identific împreună cu alți experți avantajele competitive ale orașului meu. Și, după ce le voi identifica, voi brandui orașul în acele direcții. Aș spune zilnic, dimineața, la prânz, fiecărui om, în interiorul primăriei și extern, fiecărui stakeholder, fiecărui turist că orașul nostru este bun la anumite aspecte. Deci, identificați avantajele competitive ale orașului, branduiti orașul și aduceți locuri de muncă în acest sens. Al doilea aspect ar fi banii, desigur. Nu te poți aștepta ca toate resursele să fie ale orașului, ai nevoie de parteneriate public-privat pentru a construi. Iar noi în Europa de Est încă avem avantajul fondurilor europene. Dacă suntem destul de deștepți, ne putem moderniza orașele folosind fonduri europene. Europa este aici, este cu noi, ne ajută foarte mult”, a explicat Emil Boc în cadrul sesiunii “Comunitățile locale europene în transformare: inovație, multiculturalitate, dezvoltare sustenabilă”.

El a adăugat că pentru a atrage fonduri europene proiectele propuse trebuie să urmărească valorile promovate la Bruxelles: verde, digital, reziliență.

“Să rămânem la aceste concepte – verde, digital, reziliență – pentru că este vorba de calitatea vieții. Din această perspectivă, banii vin de la Bruxelles, proiectele și planurile vin de la noi. Dacă avem planuri, putem avea succes. De exemplu, în Cluj-Napoca am implementat proiecte în valoare de peste 200 de milioane de euro, iar acum implementăm proiecte în valoare de alte 200 de milioane de euro. De asemenea, chiar acum pregătim proiecte în valoare de două miliarde de euro. Încercați să folosiți banii europeni ca pe o sursă alternativă de investiții pentru a moderniza orașul. Pentru că, din păcate, bugetul nostru nu este foarte mare. Bugetul nostru pentru investiții este mai mic de 100 de milioane de euro pe an. Dar am dublat acest buget folosind fonduri europene. Deci acestea sunt sfaturile mele: identificați avantajele competitive, promovați orașul prin aceste avantaje și aduceți bani. Și țineți banii în comunitate cât de mult puteți, este important”, a mai spus Boc.

Pe de altă parte, Mohamed Riduani, primarul orașului Leuven – Capitala Europeană a Inovării 2020, îi sfătuiește pe primarii care vor să facă schimbări majore în comunitățile pe care le conduc sa aibă răbdare, să le explice oamenilor ceea ce își doresc și să rămână consecvenți asupra viziunii pe care o au.

“Dacă le spui oamenilor despre emisiile de carbon, nu înțeleg despre ce le vorbești. Pentru că nu este nimic emoțional. Dar dacă le spui că trebuie să facem ceva pentru copiii și nepoții noștri și că fiecare poate contribui cu pași mici, te ascultă. Ai nevoie de un vis, de ceva la care să viseze și să muncească toți. De asemenea, ai nevoie de curaj politic. În 2018, cu un an și jumătate înainte de alegeri, proiectul Leuven 2030 a venit cu un plan nou de mobilitate. Un plan de a scoate mașinile din centrul istoric și de a investi în zonele pietonale și pentru biciclete. A fost ca o mică revoluție pentru că trebuia să schimbăm comportamentul oamenilor, trebuia să le spunem că nu mai au voie să conducă și să parcheze oriunde își doresc. A însemnat o schimbare de comportament, dar am impus planul de mobilitate. Au fost discuții dure, dezbateri, multe reacții împotrivă. Mi s-a zis «Domnule Riduani ați făcut o treabă minunată, dar cariera dumneavoastră politică s-a terminat». Dar oamenii au început să își țină mașinile acasă și să folosească transportul în comun, au adoptat această schimbare, iar eu am fost ales primar. Această decizie nu mi-a distrus cariera. Uneori trebuie să stabilești reguli noi, o legislație nouă care schimbă realitatea”, a afirmat Mohamed Riduani.

Despre curaj politic și viziune a vorbit și Emil Boc.

“Trebuie să rămâi foarte puternic pe poziție pentru că tu știi că aceea este direcția în care trebuie să mergi și știi rezultatele care vor apărea peste câțiva ani. Una dintre deciziile luate pentru zona pietonală este faptul că am micșorat spațiul destinat mașinilor. Unele zone erau pline cu mașini, acum sunt pline cu terase. A fost un fel de revoluție. «De ce faceți asta? O să fie un dezastru!» mi se zicea. Și le-am spus «Uite, dacă schimbăm de la patru la opt benzi pentru mașini, mâine toate cele opt benzi vor fi pline cu mașini. Nici nu mai contează cât de mult spatiu creezi, tot va fi plin de mașini. Hai să ne schimbăm modul de a gândi, să mergem către ceva alternativ». Bineînțeles, acum oamenii sunt fericiți, a fost decizia corectă. Da, curajul politic este important. Dacă ești primar doar ca să faci lucrurile ca de obicei…toți pot face asta. Ca primar trebuie să ai viziune, trebuie să te ții de acea viziune, să ți-o asumi. Altfel, nu ai succes”, a adăugat primarul municipiului Cluj-Napoca.