Emil Boc, în Comitetul European al Regiunilor: Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un lac rusesc. Viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre

Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea europeană, iar regiunea nu trebuie să revină la situația din timpul Războiului Rece, când era numită „lac rusesc”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, în cadrul Comitetului European al Regiunilor, într-o intervenție dedicată Strategiei Uniunii Europene privind Marea Neagră.

„Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un lac rusesc. Este o frontieră europeană și trebuie să devină o mare a păcii, a libertății și a oportunităților”, a subliniat Boc.

Membru al CoR, Boc a punctat că agresiunile Rusiei – de la războiul din Georgia din 2008, la anexarea Crimeei în 2014 și invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022 – au destabilizat regiunea și reprezintă un pericol pentru Europa.

„Marea Neagră este strategică pentru că aduce împreună trei regiuni de securitate distincte: Rusia la nord, Turcia și zona mediteraneană la sud, și Europa, împreună cu Balcanii, la vest”, a explicat el.

Boc a subliniat importanța unei abordări integrate: „Nu poate exista o strategie pentru Marea Neagră fără Dunăre și nu poate exista o strategie pentru Dunăre fără Marea Neagră. Este un singur ecosistem, un singur coridor, o singură linie de apărare”.

El a pledat pentru investiții masive în infrastructură civilă și militară – porturi, autostrăzi, căi ferate și aeroporturi – pentru a permite mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor și pentru a garanta că Europa este pregătită să își apere fiecare centimetru de teritoriu.

Totodată, Boc a reiterat importanța cooperării cu partenerii europeni și regionali: „Trebuie să lucrăm îndeaproape cu Ucraina, Moldova, Georgia, Turcia, Armenia și Azerbaidjan. Ei nu sunt doar vecini, ci parteneri în securitate, parteneri în libertate, parteneri în viitorul Europei”.

„Marea Neagră trebuie să fie o mare a speranței, nu a fricii. O mare a stabilității, nu a agresiunii. O mare care ne unește, nu care ne desparte. Viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre”, a concluzionat Boc.

Comunicarea privind Abordarea strategică a UE la Marea Neagră pornește de la premisa că regiunea Mării Negre deține o importanță geostrategică deosebită, conectând Europa cu Asia, aceasta fiind întărită de contextul de securitate generat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Securitatea în Marea Neagră este văzută, în textul Strategiei, ca element central în asigurarea unui păci juste, durabile și cuprinzătoare.

Strategia vizează acțiunea strategică a Uniunii Europene la Marea Neagră structurată pe trei piloni, respectiv 1) consolidarea securității, stabilității și rezilienței; 2) creșterea sustenabilă prosperitatea; 3) promovarea protecției mediului, creșterii rezilienței și pregătirii în fața schimbărilor climatice, respectiv a protecției civile.

Strategia se remarcă prin avansarea unor propuneri de proiecte-fanion, dublate de acțiuni cheie care interconectează cei trei piloni și care urmează să fie derulate la nivel UE și în colaborare cu statele partenere din regiunea Mării Negre.

În context, se remarcă propunerea de creare a unui Centru European dedicat securității maritime în Marea Neagră, bazat pe contribuția statelor membre UE, dar și a statelor partenere, riverane la Marea Neagră. Centrul va viza o cooperare strânsă în aria securității și siguranței maritime, prin schimb de informații în timp real privind situația de securitate maritimă, monitorizare și interoperabilitate, supravegherea infrastructurii critice, inclusiv a cablurilor submarine, instalațiilor off-shore și operațiunilor de explorare și exploatare a gazelor naturale și a energiei eoliene pe coasta României și Bulgariei, precum și o cooperare întărită în domeniul pazei de coastă și a consolidării securității interne.

De asemenea, un alt proiect-fanion de relevanță majoră este o Agendă de Conectivitate pentru regiunea Mării Negre, care vizează consolidarea legăturii între Europa și Asia Centrală, prin intermediul Caucazului de Sud, în domeniile energetic, digital și al transporturilor.