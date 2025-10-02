COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR
Emil Boc, în Comitetul European al Regiunilor: Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un lac rusesc. Viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre
Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea europeană, iar regiunea nu trebuie să revină la situația din timpul Războiului Rece, când era numită „lac rusesc”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, în cadrul Comitetului European al Regiunilor, într-o intervenție dedicată Strategiei Uniunii Europene privind Marea Neagră.
„Marea Neagră nu este și nu trebuie să devină un lac rusesc. Este o frontieră europeană și trebuie să devină o mare a păcii, a libertății și a oportunităților”, a subliniat Boc.
Membru al CoR, Boc a punctat că agresiunile Rusiei – de la războiul din Georgia din 2008, la anexarea Crimeei în 2014 și invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022 – au destabilizat regiunea și reprezintă un pericol pentru Europa.
„Marea Neagră este strategică pentru că aduce împreună trei regiuni de securitate distincte: Rusia la nord, Turcia și zona mediteraneană la sud, și Europa, împreună cu Balcanii, la vest”, a explicat el.
Boc a subliniat importanța unei abordări integrate: „Nu poate exista o strategie pentru Marea Neagră fără Dunăre și nu poate exista o strategie pentru Dunăre fără Marea Neagră. Este un singur ecosistem, un singur coridor, o singură linie de apărare”.
El a pledat pentru investiții masive în infrastructură civilă și militară – porturi, autostrăzi, căi ferate și aeroporturi – pentru a permite mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor și pentru a garanta că Europa este pregătită să își apere fiecare centimetru de teritoriu.
Totodată, Boc a reiterat importanța cooperării cu partenerii europeni și regionali: „Trebuie să lucrăm îndeaproape cu Ucraina, Moldova, Georgia, Turcia, Armenia și Azerbaidjan. Ei nu sunt doar vecini, ci parteneri în securitate, parteneri în libertate, parteneri în viitorul Europei”.
„Marea Neagră trebuie să fie o mare a speranței, nu a fricii. O mare a stabilității, nu a agresiunii. O mare care ne unește, nu care ne desparte. Viitorul Europei depinde de viitorul Mării Negre”, a concluzionat Boc.
Citiți și
Ca răspuns la agresiunea Rusiei, UE lansează o strategie pentru securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre
Bucureștiul salută lansarea “abordării strategice a UE la Marea Neagră”, un document “în consonanță cu prioritățile naționale ale României”
Comunicarea privind Abordarea strategică a UE la Marea Neagră pornește de la premisa că regiunea Mării Negre deține o importanță geostrategică deosebită, conectând Europa cu Asia, aceasta fiind întărită de contextul de securitate generat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Securitatea în Marea Neagră este văzută, în textul Strategiei, ca element central în asigurarea unui păci juste, durabile și cuprinzătoare.
Strategia vizează acțiunea strategică a Uniunii Europene la Marea Neagră structurată pe trei piloni, respectiv 1) consolidarea securității, stabilității și rezilienței; 2) creșterea sustenabilă prosperitatea; 3) promovarea protecției mediului, creșterii rezilienței și pregătirii în fața schimbărilor climatice, respectiv a protecției civile.
Strategia se remarcă prin avansarea unor propuneri de proiecte-fanion, dublate de acțiuni cheie care interconectează cei trei piloni și care urmează să fie derulate la nivel UE și în colaborare cu statele partenere din regiunea Mării Negre.
În context, se remarcă propunerea de creare a unui Centru European dedicat securității maritime în Marea Neagră, bazat pe contribuția statelor membre UE, dar și a statelor partenere, riverane la Marea Neagră. Centrul va viza o cooperare strânsă în aria securității și siguranței maritime, prin schimb de informații în timp real privind situația de securitate maritimă, monitorizare și interoperabilitate, supravegherea infrastructurii critice, inclusiv a cablurilor submarine, instalațiilor off-shore și operațiunilor de explorare și exploatare a gazelor naturale și a energiei eoliene pe coasta României și Bulgariei, precum și o cooperare întărită în domeniul pazei de coastă și a consolidării securității interne.
De asemenea, un alt proiect-fanion de relevanță majoră este o Agendă de Conectivitate pentru regiunea Mării Negre, care vizează consolidarea legăturii între Europa și Asia Centrală, prin intermediul Caucazului de Sud, în domeniile energetic, digital și al transporturilor.
COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, și președinta CoR subliniază nevoia unui viitor buget al UE care „tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, despre „importanța programelor europene și naționale de dezvoltare locală”.
Eurodeputatul a participat la evenimentului organizat de grupul PES din Comitetul European al Regiunilor și de Delegația României în CoR, condusă de doamna primar Mariana Gâju.
„Vocea autorităților locale trebuie auzită atât la Bruxelles cât și la București. Astăzi (n.r. luni), împreună cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, o voce puternică a social-democrației europene, am avut ocazia să reiterăm acest mesaj, să subliniem nevoia unui viitor buget al Uniunii Europene care tratează problemele societale și ține cont de prioritățile comunităților locale”, a arătat Victor Negrescu.
Eurodeputatul a reliefat importanța ridicării barierelor birocratice din calea cooperării autorităților de la nivel local și european.
„O Uniune Europeană puternică este cea în care sinergia între nivelul local și cel european funcționează fără bariere sau birocrație excesivă. Aceasta este construcția europeană pe care mi-o doresc”, a arătat vicepreședintele Parlamentului European.
Și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut un dialog cu președinta Comitetului European al Regiunilor, Kata Tüttő, tema fiind rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
Coordonarea dintre autoritățile naționale, din Parlamentul European și Comitetul European al Regiunilor, forumul reprezentanților regiunilor și orașelor din UE, s-a intensificat în contextul în care Comisia Europeană a propus la 16 iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune.
Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să prezinte planuri de parteneriat naționale și regionale pentru a accesa fondurile respective.
Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene și resping comasarea celor două politici, cea de coeziune și agricolă comună.
Bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană, reprezintă „o înghețare a investițiilor”, au avertizat eurodeputații, criticând introducerea agriculturii și coeziunii în „megafonduri-umbrelă”.
COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR
Regiuni europene ce reprezintă 50% din PIB-ul UE cer un rol mai puternic în elaborarea strategiei UE privind semiconductorii: Suntem motoarele inovării și expertizei industriale
Alianța europeană a regiunilor producătoare de semiconductori (ESRA) a organizat Adunarea generală anuală la 3 iulie, în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR), solicitând un rol regional mai puternic în elaborarea strategiei UE privind semiconductorii, reliefând astfel că regiunile sunt motoarele inovării și ale expertizei industriale.
Semiconductorii sunt esențiali pentru economia europeană, fiind la baza tehnologiilor-cheie care stimulează competitivitatea și tranzițiile ecologică și digitală. Recentele perturbări la nivel mondial au evidențiat necesitatea urgentă a unui lanț valoric european al semiconductorilor rezistent, este menționat într-un comunicat al Comitetului European al Regiunilor remis CaleaEuropeană.ro.
Reunind 35 de regiuni europene ale Alianței, experți din industrie și parteneri instituționali, ESRA a adoptat un document de poziție cuprinzător care stabilește cerințe clare pentru a plasa regiunile Europei în fruntea eforturilor de a construi un ecosistem de semiconductori prosper, în special în contextul în care Actul european privind cipurile urmează să fie revizuit, iar negocierile pentru următorul buget pe termen lung al UE sunt în curs.
Participanții au subliniat că regiunile nu găzduiesc doar clustere industriale și instituții de cercetare, ci și intermediari esențiali capabili să alinieze ambițiile UE la realitățile locale.
„Regiunile sunt actori-cheie în modelarea viitorului tehnologic al Europei. În calitate de președintă, regiunea Piemont se angajează să consolideze cooperarea teritorială și să promoveze autonomia strategică prin inovare, investiții și o viziune comună pentru o Europă competitivă și rezilientă. Regiunile ESRA reprezintă peste 50 % din PIB-ul UE, ceea ce înseamnă în mod clar că împreună suntem mai puternici și suntem un partener esențial pentru instituțiile europene”, a transmis Alberto Cirio președintele ESRA și al regiunii Piemont.
Documentul de poziție adoptat pledează pentru o abordare locală care să conecteze și să amplifice ecosistemele regionale de semiconductori din întreaga Europă.
Liderii regionali au insistat asupra faptului că viitoarele finanțări ale UE trebuie să reflecte punctele forte locale, să încurajeze colaborarea interregională și să integreze mai bine întreprinderile mici și mijlocii și startup-urile în lanțul valoric mai larg.
Prin valorificarea clusterelor și a lanțurilor de aprovizionare locale, regiunile pot stimula inovarea mai rapid și mai eficient, făcând totodată Europa mai atractivă pentru investițiile strategice în producția de înaltă tehnologie și în tehnologiile emergente.
Regiunile au subliniat, de asemenea, că investițiile strategice trebuie să fie mai transparente, mai rapid de aprobat și mai bine legate de ecosistemele locale și au solicitat o finanțare directă din partea UE care să corespundă resurselor naționale, precum și o mai mare implicare regională pentru a se asigura că investițiile răspund nevoilor locale și creează lanțuri valorice reziliente.
Recunoscând că poziția de lider tehnologic depinde de lucrătorii calificați, aceștia au subliniat necesitatea urgentă de a aborda deficitul de competențe în domeniul semiconductorilor din Europa prin investiții mai mari în educație și formare, prin stimularea formării transfrontaliere, prin consolidarea legăturilor dintre industrie și învățământ și prin atragerea talentelor globale prin intermediul unei mai bune mobilități și al infrastructurii locale.
Alianța Europeană a Regiunilor Producătoare de Semiconductori este o alianță formată din 35 de regiuni europene cu industrii de semiconductori consacrate, inclusiv furnizori și activități puternice de cercetare și dezvoltare. Scopul acesteia este de a promova importanța industriei semiconductorilor pentru dezvoltarea economică a regiunilor europene, a țărilor și a Europei în ansamblu.
Alianța este prezidată în prezent de regiunea Piemont. În noiembrie 2025, Catalonia va prelua președinția ESRA.
COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR
Comitetul European al Regiunilor solicită statelor UE să pună în aplicare, pe deplin, strategiile de securitate cibernetică pentru a proteja sistemele de sănătate
Autoritățile locale și regionale din statele membre ale Uniunii Europene consideră că sistemele de sănătate din Europa trebuie consolidate urgent împotriva atacurilor cibernetice. Astfel, Comitetul European al Regiunilor (CoR) solicită adoptarea unor măsuri juridice împotriva guvernelor naționale care nu au transpus încă directiva UE în legislația națională, se arată într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Orașele și regiunile din UE au solicitat statelor membre să implice pe deplin regiunile în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de securitate cibernetică pentru a proteja sistemele de sănătate.
Apelul, care se regăsește într-un aviz adoptat la 3 iulie de Comitetul European al Regiunilor, subliniază nevoia urgentă de măsuri cuprinzătoare pentru a contracara amenințările cibernetice în creștere și pledează pentru practici și proceduri îmbunătățite în vederea menținerii sănătății și securității sistemelor informatice, precum și pentru o mai bună formare a personalului din întregul sector al îngrijirilor de sănătate.
În avizul elaborat de Daniela Cîmpean (RO-PPE), președinta Consiliului Județean Sibiu, liderii locali și regionali susțin că securitatea cibernetică în domeniul asistenței medicale nu este doar o problemă tehnică, ci și o problemă de securitate locală, regională, națională și europeană, avertizând că spitalele ar putea deveni o țintă pentru actorii răuvoitori într-o perioadă de tensiuni geopolitice sporite.
„Atacurile cibernetice asupra spitalelor nu mai sunt scenarii ipotetice, ci realități care pun vieți în pericol. Prin acest aviz, propunem o abordare europeană coerentă pentru a proteja infrastructura medicală, datele pacienților și continuitatea serviciilor. Cerem finanțare dedicată, formare pentru personal și schimb de bune practici între regiuni. Este timpul ca Uniunea Europeană să trateze securitatea cibernetică în sănătate ca pe o prioritate strategică”, a transmis Daniela Cîmpean (RO-PPE), președinta Consiliului Județean Sibiu.
Atacurile cibernetice asupra sistemelor de sănătate și a altor furnizori de servicii medicale riscă să întârzie tratamentul, să perturbe serviciile de urgență și să erodeze încrederea pacienților.
Membrii CoR au solicitat, de asemenea, statelor membre care nu au transpus încă Directiva UE privind reziliența entităților critice în legislația națională să facă acest lucru cu celeritate. Directiva a intrat în vigoare în 2023. În avizul său, CoR a îndemnat Comisia Europeană să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva oricărei țări care nu respectă termenul impus de UE.
Recomandările solicită, de asemenea, să se acorde mai multă atenție nivelului local și regional, îndemnând Comisia Europeană să ofere mai multă claritate referitor la finanțarea acordată în sprijinul măsurilor întreprinse de autoritățile locale și regionale în vederea consolidării sistemelor lor digitale în sectorul îngrijirilor de sănătate; de asemenea, Comisia și statele membre sunt îndemnate să se asigure că experții desemnați de autoritățile regionale sunt bine primiți în rețeaua responsabililor europeni cu securitatea informațiilor.
Spitalele și sistemele de sănătate se confruntă cu amenințări din ce în ce mai mari, în special din partea hackerilor care utilizează ransomware în vederea obținerii de câștiguri financiare. Conform datelor Comisiei Europene, în ultimii patru ani, sectorul îngrijirilor de sănătatea fost ținta celor mai multe atacuri din UE.
Un sondaj realizat de Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA), a dezvăluit că doar un sfert dintre instituțiile din sectorul sănătății, educației și asistenței sociale au oferit cursuri de formare sau sensibilizare cu privire la securitatea cibernetică în ultimele 12 luni.
Digitalizarea îngrijirilor de sănătate a ajuns într-un punct în care, potrivit Studiului indicatorilor eSănătății, aproape 80 % dintre cetățenii UE au acces online la dosarele lor electronice de sănătate în cadrul asistenței medicale primare.
