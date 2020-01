Emil Boc, invitat de președinția croată a Consiliului UE, a prezentat la Bruxelles fenomenul privind ”Exodul de creiere în Uniunea Europeană”

La invitația președinției croate a Consiliului UE, Emil Boc a prezentat la Bruxelles fenomenul “From Brain Drain to Brain Gain in the EU” în fața experților în domeniul educației.

Membru al Comitetului European al Regiunilor și raportor privind ”Exodul de creiere în UE”, Emil Boc a subliniat că acest fenomen poate afecta, pe termen mediu, credibilitatea și existența proiectului european, ”dacă nu sunt luate din timp deciziile politice și strategice necesare pentru a limita efectele negative ale exodului creierelor.”

În cadrul expunerii, Emil Boc prezentat modele de politici europene, naționale și locale prin care se pot limita efectele negative ale exodului creierelor.

De asemenea, au fost prezentat elemente din strategia Clujului de atragere și de menținere ”acasă a talentelor și a resursei umane.”

Fenomenul ”brain drain” se află în atenția constantă a Comitetului European al Regiunilor, această problemă fiind inclusă de aleșii locali și regionali din UE și în dezbaterile de la Summitul european al regiunilor și orașelor de la București, din luna martie a acestui an.

Exodul intelectualilor, numit și drenare a inteligenței sau ”brain drain” este un fenomen tot mai resimțit în România.

Potrivit raportului publicat de Banca Mondială, aproape 40% dintre emigranții români sunt absolvenți de studii superioare.

