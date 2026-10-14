Emil Boc pledează pentru un rol mai puternic al orașelor și regiunilor în viitorul buget multianual al UE: Europa nu se construiește doar la Bruxelles sau în capitalele naționale

Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a participat alături de alți primari europeni la întâlnirea cu Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabil pentru coeziune și reforme, pentru a susține un rol mai puternic al orașelor în viitorul buget european 2028-2034.

„Am transmis un mesaj ferm: <<Vrem orașele și regiunile la masa deciziilor, nu în meniul deciziilor luate de alții!>> Orașele și regiunile trebuie să fie obligatoriu la masa deciziilor europene”, a arătat Emil Boc.

Acesta a citat un studiu recent Eurocities, realizat pe baza răspunsurilor din 17 țări europene, care trage un semnal de alarmă:

81% dintre respondenți identifică pregătiri deja începute la nivel național pentru viitoarele planuri de investiții europene;

doar 19% raportează existența unor consultări formale, iar numai 8% participarea la grupuri de lucru pregătitoare.

„Nu putem accepta ca orașele să fie chemate doar să implementeze decizii la care nu au participat”, a mai evidențiat Boc, anunțând prioritățile susținute:

Simplificare, nu centralizare: Emil Boc a plecat pentru descentralizarea fondurilor europene, arătând că decizia modului de folosire a acestora nu trebuie luată exclusiv în capitalele europene;

Orașele, parteneri de la început: Primarul Clujului a cerut „implicare reală în elaborarea și implementarea Planurilor de Parteneriat Naționale și Regionale”;

Mai multe resurse pentru orașe și regiuni, pentru investiții în mobilitate verde, educație, inovare și creșterea calității vieții cetățenilor;

O dimensiune urbană clară în fiecare plan național, cu investiții adaptate nevoilor reale ale comunităților.

„Așa cum am subliniat și în intervenția mea, dacă orașele sunt responsabile pentru rezultate, trebuie să participe și la stabilirea obiectivelor și a modului de implementare! Cei care sunt cel mai aproape de cetățeni nu trebuie să fie cei mai departe de decizii! Europa nu se construiește doar la Bruxelles sau în capitalele naționale. Europa se construiește în fiecare oraș, în fiecare comunitate, prin investiții care schimbă viața oamenilor”, a conchis Emil Boc.