Emil Boc votat ,,Primarul Anului” în cadrul ,,Galei Romanian Smart City Industry Awards 2018” pentru promovarea proiectelor de tip “smart city” în Cluj-Napoca

Primarul municipiului Cluj-Napoca-Emil Boc, a câștigat premiul “Mayor of the Year (“Primarul Anului”) în cadrul “Galei Romanian Smart City Industry Awards 2018”organizată de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM) pentru promovarea proiectelor de tip “smart city” în Cluj-Napoca.

Acesta a transmis un mesaj clujenilor dar și organizatorilor concursului pe pagina sa oficială de Facebook: ,,Am avut plăcerea de a primi din partea Asociației Române de Smart City și Mobilitate premiul “Mayor of the Year” pentru promovarea politicilor de tip “smart city” în municipiul Cluj-Napoca. Acest premiu îl dedic clujenilor și le mulțumesc colegilor din Primăria Cluj-Napoca pentru implicarea în promovarea constantă a politicilor specifice “orașului inteligent”. Așa cum am spus și în cadrul festivității de premiere, un “smart city” nu poate exista fără “ smart citizens”. Clujenii sunt aceia care fac diferența și contribuie decisiv la dezvoltarea orașului nostru ca “smart city”.

De asemenea, Primăria Cluj-Napoca a primit premiul pentru “Best Smart City Project”.





Smart City Industry Awards este un eveniment anual conceput pentru a recunoaște și promova ideile, proiectele, persoanele, instituțiile guvernamentale, asociațiile și companiile implicare în Industria Smart City din România.

Prin cea de-a 3-a ediție, ,,Ne dorim ca proiectele premiate să devină exemple de bună practică și demne de urmat – ne dorim ca proiectele să facă referire la concepte de dezvoltare durabilă, să aibă un grad ridicat de replicabilitate și inovare. Obiectivul principal este acela de a încuraja dezvoltarea viitoarelor comunități creativ-inteligente urmând ca locuitorii să simtă o îmbunătățire semnificativă a calității vieții. Ne dorim orașe și comunități competitive, inovative și cu un management performant.”, menționează organizatorii concursului pe site-ul lor oficial.

Cele 8 premii speciale au fost:

1) Best Smart City Project

2) Mayor of the Year

3) Best Smart City Company

4) CEO of the Year

5) City Manager of the Year

6) Partner of the Year

7) Most active member

8) Smart City Industry Best Mass Media Suporter

