Fostul președinte Emil Constantinescu a afirmat, marți, că o societate poate depăși perioade de guvernare incompetentă, un sistem juridic ineficient sau chiar agresiuni externe, dar își pierde capacitatea de a rămâne unită dacă își pierde conștiința națională. Declarația a fost făcută la un eveniment dedicat împlinirii a 30 de ani de la alegerile prezidențiale din 17 noiembrie 1996, câștigate de acesta.

„O societate poate supraviețui unei guvernări incompetente, unui sistem juridic ineficient, unei agresiuni externe, dar este iremediabil pierdută dacă își pierde conștiința națională, care menține solidaritatea țesutului social”, a subliniat fostul șef al statului, citat de Agerpres.

Evenimentul „17 noiembrie 1996, o zi care a schimbat istoria României. Guvernarea academică 1996-2000” a fost organizat de Biblioteca Academiei Române, Fundația Română pentru Democrație și Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii.

În discursul său, Emil Constantinescu a explicat că aniversarea nu ar trebui privită doar prin prisma nostalgiei pentru victoria electorală din urmă cu trei decenii, ci și ca un prilej de a înțelege evoluțiile care au urmat și diviziunile din societatea românească.

Fostul președinte a susținut că, după încheierea mandatului său și a guvernării Convenției Democrate, România a traversat „o scurtă restaurație postcomunistă, mascată de o democrație de vitrină”.

„Relicvele fostei nomenclaturi comuniste, ale fostei Securități și ale rețelei KGB-iste, care niciodată nu devenise fostă, au interpretat reconcilierea ca o dovadă de slăbiciune, au folosit libertatea de exprimare ca un instrument de propagare a minciunii și reformele economice ca o oportunitate de îmbogățire frauduloasă”, a afirmat Emil Constantinescu.

Acesta a descris post-democrația românească drept „un import al unor sloganuri care desfigurează democrația occidentală”, dar și drept instaurarea unei „societăți a minciunii”, care, în opinia sa, a evoluat, pe fondul proliferării rețelelor de socializare, într-un „totalitarism al minciunii”.

„Totalitarismul minciunii este fundamentul pe care s-a ridicat criza morală a societății românești, mult mai periculoasă decât crizele politice, economice sau sociale. Acest atac frontal la conștiința democratică, ca parte a conștiinței naționale, este mai grav decât atacul la instituțiile democrației”, a punctat fostul șef al statului.

Constantinescu a legat victoria electorală din 1996 de Revoluția din 1989 și de protestele din Piața Universității

Într-o altă parte a discursului, Emil Constantinescu a evidențiat legătura dintre victoria electorală din 17 noiembrie 1996 și Revoluția din decembrie 1989, precum și protestele din Piața Universității din 1990.

„Ceea ce vreau să transmit este legătura directă și indestructibilă a victoriei din 17 noiembrie cu revolta populară din 16-21 decembrie 1989, începută la Timișoara și continuată la București, când tineri care nu se cunoșteau între ei au crezut că libertatea poporului este mai importantă decât propria lor libertate și viață”, a declarat acesta.

Fostul președinte a amintit și de revenirea în Piața Universității, în aprilie 1990, a celor care au contestat regimul postcomunist, precum și de represiunea din acea perioadă.

Potrivit lui Constantinescu, votul din 17 noiembrie 1996, prin care șapte milioane de cetățeni au susținut schimbarea, a consacrat instaurarea unui stat pe deplin democratic. El a amintit și de lansarea Parteneriatului Strategic România-SUA, la 11 iulie 1997, în Piața Universității, în prezența președintelui american Bill Clinton.

La finalul discursului, fostul șef al statului s-a adresat tinerilor prezenți în sală și celor care au urmărit evenimentul online, îndemnându-i să apere adevărul și valorile democratice.

„În democrație nu poți fi erou pentru că nu trebuie să-ți aperi conștiința cu prețul libertății sau al vieții, dar poți fi un apărător al adevărului, fără de care nu există libertate și dreptate. Puteți fi harnici și onești. Din suma respectelor de sine ale fiecăruia dintre voi se va menține demnitatea națiunii. Acesta este legământul pe care vi-l transmit, cu speranța să-l duceți mai departe”, a transmis Emil Constantinescu.

Programul manifestării a inclus proiecții dedicate campaniei electorale din 1996, „Contractului cu România”, victoriei prezidențiale și guvernării din perioada 1996-2000, precum și reformelor interne și procesului de integrare euroatlantică.

În Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române au fost lansate volumele „Corespondența diplomatică prezidențială 1996-2000. Șefi de stat și de guvern” și „Alegerile prezidențiale din 17 noiembrie 1996. Victoria lui Emil Constantinescu în presa internațională”. Totodată, au fost prezentate expozițiile „Drumul României către NATO” și „Prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă după Schisma din 1054”.

La eveniment au participat foști lideri ai partidelor istorice, foști miniștri din guvernările Convenției Democrate, studenți și reprezentanți ai publicului larg.

Cu acest prilej, a fost dezvelită o placă de onoare dedicată eforturilor de consolidare și renovare a Bibliotecii Academiei Române, în prezența fostului președinte Emil Constantinescu, a directorului general al instituției, Nicolae Noica, și a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.