Emisarii americani au prezentat „idei pertinente” pentru negocierile de pace, afirmă Zelenski: „Trebuie să obținem rezultate concrete”

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au prezentat câteva „idei pertinente” în timpul discuțiilor privind modalitățile de a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat marți președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de Reuters și Agerpres.

Witkoff și Kushner au vizitat atât Rusia, cât și Ucraina în weekend și au purtat discuții de câteva ore cu Zelenski și cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirile nu au dus însă la un progres decisiv privind modul de încheiere a războiului, aflat acum în al cincilea an.

Zelenski le-a spus jurnaliștilor, într-un grup de comunicare pe WhatsApp, că intenționează să se întâlnească din nou cu președintele SUA, Donald Trump, mai târziu în luna septembrie și că urmărește să discute despre un pachet de sprijin pentru apărarea aeriană pe timp de iarnă.

„În ce privește pachetul de pace despre care a vorbit Kushner și noile idei, vă pot spune că au existat într-adevăr câteva idei foarte pertinente și valoroase”, a afirmat Zelenski.

El nu a oferit detalii suplimentare, precizând că Kievul a convenit cu emisarii americani să lucreze mai întâi la acestea.

Ucraina și Rusia rămân foarte divizate în viziunile lor privind modul de încheiere a războiului. O chestiune-cheie este soarta teritoriului aflat încă sub control ucrainean în regiunea estică Donbas, pe care Moscova îl revendică drept al său, dar pe care nu a reușit să-l cucerească, în ciuda anilor de lupte intense.

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Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului sunt blocate de luni de zile, iar Zelenski și-a exprimat recunoștința față de Statele Unite pentru eforturile de a relansa diplomația.

De asemenea, el a mai spus că reprezentanți ai Ucrainei, SUA și Europei se vor întâlni în viitorul apropiat pentru a pregăti o reuniune trilaterală.

Următoarea astfel de reuniune ar putea fi găzduită de Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau alte țări. Zelenski se așteaptă ca în acest cadru să fie discutate, printre altele, chestiuni legate de transporturile de cereale și infrastructura energetică, adăugând că Ucraina este pregătită pentru un compromis.

Președintele ucrainean a subliniat de asemenea necesitatea continuării discuțiilor privind schimburile de prizonieri de război, pentru a le intensifica și accelera.

„Nu trebuie doar să discutăm, ci să obținem rezultate concrete”, a subliniat Zelenski.