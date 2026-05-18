Emisarul lui Trump pentru Groenlanda a ajuns la Nuuk pentru „a asculta și a învăța” de la groenlandezi, cu scopul de a extinde oportunitățile economice și legăturile cu SUA

Emisarul special al SUA pentru Groenlanda, Jeff Landry, a ajuns duminică la Nuuk, capitala teritoriului arctic autonom aflat sub suveranitate daneză, pe fondul negocierilor sensibile dintre Washington, Groenlanda și Danemarca privind viitorul relațiilor din regiune, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Landry, desemnat anul trecut de președintele american Donald Trump pentru a promova ideea unui control american asupra Groenlandei, este unul dintre susținătorii obiectivului lui Trump de a integra vastul teritoriu arctic în Statele Unite.

Ambiția liderului de la Casa Albă a fost respinsă ferm atât de autoritățile groenlandeze, cât și de cele daneze, care au insistat în repetate rânduri că Groenlanda „nu este de vânzare”.

Imagini difuzate de postul public danez DR îl arată pe Landry coborând din avion la Nuuk. Oficialul american urmează să participe, în perioada 19–20 mai, la conferința economică „Future Greenland”, unde va fi însoțit de ambasadorul SUA în Danemarca, Kenneth Howery.

Organizatorii evenimentului, Business Greenland, au precizat că nu l-au invitat oficial pe Landry, însă conferința este deschisă tuturor participanților interesați.

Ambasada SUA la Copenhaga anunțase anterior că Jeff Landry și Kenneth Howery urmează să „se întâlnească cu o gamă largă de groenlandezi pentru a asculta și a învăța”, cu scopul de a extinde oportunitățile economice și legăturile dintre Statele Unite și Groenlanda.

Pentru a reduce tensiunile generate de declarațiile administrației Trump privind viitorul Groenlandei, SUA, Danemarca și autoritățile groenlandeze au convenit anterior să lanseze negocieri diplomatice la nivel înalt. Rezultatul discuțiilor nu a fost însă prezentat până acum.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen declara în această săptămână că o eventuală creștere a prezenței militare americane în Groenlanda face parte din negocierile în curs cu Washingtonul.

Până în prezent, nu au fost confirmate întâlniri oficiale între Jeff Landry și lideri politici groenlandezi în timpul vizitei sale.