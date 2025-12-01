RUSIA
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiază o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a promova un plan de pace pentru Ucraina, a anunțat luni Kremlinul, citat de AFP și Reuters, preluat de Agerpres.
Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a precizat că „întrevederea cu Witkoff este prevăzută pentru mâine” și că aceasta va avea loc „în a doua parte a zilei”.
Vizita survine după negocierile bilaterale desfășurate duminică în Florida între delegațiile americană și ucraineană, discuții descrise drept „productive” de secretarul de stat american Marco Rubio. Oficialul a atenționat însă că „mai este mult de lucru” până la conturarea unui acord final.
La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat importanța critică a săptămânii care începe pentru viitorul Ucrainei, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească luni la Paris pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski.
Zelenski se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a accepta un acord de încetare a ostilităților, pe fondul unui grav scandal de corupție care a afectat puternic credibilitatea guvernului său.
Duminică, președintele Donald Trump a apreciat că Ucraina „nu este într-o poziție de forță” din cauza scandalului care l-a determinat pe Zelenski să-l demită pe Andrii Iermak, omul său de încredere și coordonatorul negocierilor cu SUA.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Statele Unite au formulat un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
INTERNAȚIONAL
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale
Industria de apărare a Rusiei a înregistrat o creștere substanțială a veniturilor anul trecut, în ciuda sancțiunilor occidentale și a prăbușirii exporturilor, susține raportul publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Creșterea vine pe fondul cererii explozive din partea armatei ruse, care alimentează războiul din Ucraina.
Potrivit raportului, „cele două companii rusești din Top 100, Rostec și United Shipbuilding Corporation, și-au majorat veniturile combinate din armament cu 23%, până la 31,2 miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor internaționale care au provocat o penurie de componente”. SIPRI notează că „cererea internă a fost suficientă pentru a compensa veniturile pierdute din cauza scăderii exporturilor de armament”.
Pentru a-și susține efortul militar, Rusia a produs în 2024 aproximativ 1,3 milioane de obuze de artilerie de 152 mm, o creștere de 420% față de 2022, precum și 700 de rachete balistice Iskander cu rază scurtă de acțiune.
La nivel mondial, veniturile industriei de armament au ajuns la 679 miliarde de dolari în 2024, un record și o creștere de 5,9%. Majoritatea creșterii provine din Europa și SUA, însă, pentru prima dată, nouă companii din primele 100 sunt din Orientul Mijlociu. Cererea este alimentată de războaiele din Ucraina și Gaza și de reînarmarea accelerată a Europei.
Două companii și-au dublat veniturile, respectiv Czechoslovak Group, pe fondul inițiativei Pragăi de a furniza muniție Ucrainei, și SpaceX, compania lui Elon Musk, care a intrat pentru prima dată în topul SIPRI al producătorilor globali de armament.
Pentru a răspunde cererii tot mai mari, 17 companii europene au creat noi subsidiare, au achiziționat alte afaceri sau au deschis noi fabrici și linii de producție.
SIPRI avertizează, însă, că restricțiile Chinei asupra exporturilor de materii prime ar putea frâna ritmul reînarmării europene, prin blocaje de aprovizionare. Mai multe companii europene, între care Leonardo și Thales, au identificat explicit acest risc.
„Penuriile actuale vor continua să prelungească timpii de producție și să crească costurile de achiziție, care în unele cazuri sunt deja mult peste buget”, avertizează raportul.
Cele mai mari cinci companii americane și-au majorat veniturile pentru prima dată din 2018, însă se confruntă cu întârzieri masive și depășiri de costuri, în special în programele Lockheed Martin.
Programul F-35 a suferit întârzieri de aproape 238 de zile per avion în 2024, afectând state europene precum Danemarca, Norvegia și Belgia.
Programul submarinelor Columbia-class, destinat Marinei SUA, este estimat la 17 miliarde de dolari peste buget și are deja un decalaj de cel puțin 16 luni pentru prima navă.
Aceste întârzieri duc la „redirecționarea și mai multor resurse ale guvernului [american] de la alte priorități de cheltuieli și subminează planificarea bugetară și militară pe termen lung”, avertizează SIPRI.
INTERNAȚIONAL
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Conform documentului care poate fi consultat integral mai jos, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.
Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în documentele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.
Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.
În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.
Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk, alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.
Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.
DOCUMENT Cum arată, punct cu punct, planul lucrat cu discreție de administrația Trump
1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.
2. Va fi încheiat un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile ultimilor 30 de ani vor fi considerate rezolvate.
3. Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine, iar NATO nu se va mai extinde.
4. Va avea loc un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și pentru a crea condiții de dezescaladare, în vederea asigurării securității globale și a creșterii oportunităților de cooperare și dezvoltare economică viitoare.
5. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile. (Explicații: este de așteptat o garanție de securitate explicită pentru Ucraina din partea SUA, prima dată când un astfel de angajament este pus oficial pe masă în timpul acestor discuții, deși propunerea nu oferă detalii suplimentare despre ce presupune)
6. Dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene va fi limitată la 600.000 de militari. (Explicații: armata Ucrainei are în prezent 800.000–850.000 de militari și avea aproximativ 250.000 înainte de război, potrivit unui oficial ucrainean).
7. Ucraina acceptă să introducă în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în documentele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.
8. NATO acceptă să nu staționeze trupe în Ucraina. (Explicații: Țări NATO, inclusiv Franța și Regatul Unit, au lucrat la propuneri separate care ar include un număr redus de trupe europene pe teritoriul ucrainean după război. Acest plan pare să ignore o astfel de posibilitate.
9. Avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia.
10. Garanția SUA:
– SUA vor primi compensații pentru garanție;
– Dacă Ucraina invadează Rusia, își va pierde garanția;
– Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat și decisiv, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;
– Dacă Ucraina lansează un atac cu rachete asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată invalidă.
11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce această chestiune este analizată.
12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:
– Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru investiții în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială;
– Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru reconstrucția, dezvoltarea, modernizarea și operarea în comun a infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și depozite;
– Eforturi comune de reabilitare a zonelor afectate de război pentru restaurarea, reconstrucția și modernizarea orașelor și zonelor rezidențiale;
– Dezvoltarea infrastructurii;
– Exploatarea mineralelor și resurselor naturale;
– Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru accelerarea acestor eforturi.
13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:
– Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită etapizat și de la caz la caz;
– Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltare reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare în Arctica și alte oportunități corporative reciproc avantajoase;
– Rusia va fi invitată să reintre în G8.
14. Fondurile înghețate vor fi utilizate astfel:
– 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina;
– SUA vor primi 50% din profiturile acestei inițiative;
– Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma disponibilă pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate;
– Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul separat de investiții SUA–Rusia pentru proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic împotriva revenirii la conflict.
15. Va fi creat un grup de lucru americano-rus privind problemele de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor acestui acord.
16. Rusia va consacra prin lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.
17. Statele Unite și Rusia vor conveni prelungirea valabilității tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I. (Explicații: Noul START, ultimul mare tratat de control al armelor dintre SUA și Rusia, expiră în februarie)
18. Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de Neproliferare Nucleară.
19. Centrala Nucleară Zaporijjea va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită egal între Rusia și Ucraina — 50:50.
20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de diferite culturi și să elimine rasismul și prejudecățile:
– Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice;
– Ambele țări vor conveni eliminarea tuturor măsurilor discriminatorii și garantarea drepturilor mass-mediei și educației ucrainene și ruse. (Explicații: Idei similare au fost incluse în planul de pace Trump 2020 pentru Israel–Palestina);
– Toată ideologia și activitatea nazistă trebuie respinse și interzise.
21. Teritorii:
– Crimeea, Lugansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite;
– Herson și Zaporijjea vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va echivala cu o recunoaștere de facto a acestei linii;
– Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni;
– Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră demilitarizată, recunoscută internațional ca aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.
22. După convenirea aranjamentelor teritoriale viitoare, Federația Rusă și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestui angajament.
23. Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească râul Nipru pentru activități comerciale, iar acorduri vor fi încheiate privind transportul liber al cerealelor prin Marea Neagră.
24. Va fi creat un comitet umanitar pentru rezolvarea problemelor restante:
– Toți prizonierii și corpurile neînsuflețite vor fi schimbați pe principiul „toți pentru toți”;
– Toți civilii deținuți și ostaticii vor fi returnați, inclusiv copiii;
– Va fi implementat un program de reunificare a familiilor;
– Vor fi luate măsuri pentru ameliorarea suferințelor victimelor conflictului.
25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.
26. Toate părțile implicate în acest conflict vor primi amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și vor conveni să nu formuleze pretenții sau plângeri în viitor.
27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. Vor fi impuse sancțiuni în cazul încălcărilor. (Explicații: Aceasta este aceeași structură generală pe care Trump a propus-o pentru guvernarea acordului de pace Gaza.
28. După ce toate părțile acceptă acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se retrag la punctele convenite pentru a începe implementarea acordului.
INTERNAȚIONAL
Zelenski, pregătit să lucreze “onest” la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că “pacea nu poate fi o capitulare”
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, după discuțiile avute joi cu un înalt oficial al armatei americane, că este pregătit pentru o colaborare „onestă” cu Washingtonul privind un plan de încheiere a războiului din Ucraina, în timp ce aliații europeni au respins ideea unor concesii dure în favoarea Rusiei, aceste evoluții având loc pe măsură ce Casa Albă a confirmat că SUA au lucrat discret timp de o lună la un plan de pace în 28 de puncte.
Potrivit planului susținut de Statele Unite, și consultat de Reuters, Kievul ar fi obligat să renunțe la întregul Donbas și să își reducă semnificativ armata — condiții considerate de mult timp de aliații Ucrainei drept echivalente cu o capitulare.
Planul prevede că Ucraina ar trebui să își limiteze armata la 600.000 de militari și că ar urma să „primească garanții solide de securitate”, fără a oferi detalii suplimentare. În același timp, în plan este stipulat că Polonia ar urma să găzduiască baze aeriene cu avioane de luptă europene, iar formatul G8 ar trebui refăcut prin reprimirea Rusiei.
Zelenski, al cărui birou a spus că a primit un proiect al planului, a declarat după întâlnirea cu secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, la Kiev, că Ucraina și Washingtonul vor lucra împreună asupra elementelor documentului.
„Partea americană și-a prezentat propunerile – punctele unui plan pentru încheierea războiului – viziunea lor. (…) Suntem pregătiți pentru o muncă clară și onestă – Ucraina, Statele Unite și prietenii și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume”, a declarat Zelenski, într-un mesaj video difuzat la miezul nopții.
El a mai expus și principiile care compun poziția Ucrainei.
„Ucraina are nevoie de pace. O pace reală – una care să nu fie încălcată de o a treia invazie. O pace demnă – cu condiții care să respecte independența, suveranitatea și demnitatea poporului ucrainean. Și tocmai astfel de condiții trebuie să obținem. Am prezentat principiile noastre cheie. Și am convenit că echipele noastre vor lucra la aceste propuneri pentru a se asigura că totul este autentic. Nu vom face declarații dure”, a adăugat liderul de la Kiev.
„În zilele următoare, președintele Ucrainei se așteaptă să discute cu președintele Trump despre oportunitățile diplomatice existente și despre punctele esențiale necesare pentru a obține pacea”, a precizat administrația de la Kiev.
Ce conține planul? Pact de neagresiune Rusia-Ucraina-Europa, revenirea Rusiei în G8, acord economic bilateral SUA-Rusia, pe lângă concesii teritoriale ucrainene
Planul văzut de Reuters mai spune că ar urma să fie încheiat un acord de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa.
Se mai arată că NATO nu s-ar mai extinde și nu ar staționa trupe în Ucraina și că Rusia ar urma să fie reintegrată în economia globală, sancțiunile urmând să fie ridicate „în etape și de la caz la caz”.
Rusia ar fi invitată să reintre în G8, iar Statele Unite ar urma să încheie un acord cu Moscova privind energia, resursele naturale, infrastructura, inteligența artificială, centrele de date și extracția metalelor rare din zona Arctică.
Planul include mai multe concesii pentru Rusia, inclusiv recunoașterea de către Statele Unite a Crimeei, Luhansk și Donețk ca fiind, de facto, teritorii rusești, precum și retragerea forțelor ucrainene din partea regiunii Donețk pe care o controlează.
Casa Albă confirmă lucrul discret la acest plan
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un briefing că secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special al SUA Steve Witkoff au lucrat discret la acest plan timp de aproximativ o lună și că Trump susține documentul.
„Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realitățile situației, după cinci ani de război devastator, pentru a găsi cel mai bun scenariu în care ambele părți câștigă mai mult decât trebuie să cedeze”, a spus ea joi seară, după ce presa a relatat noi detalii din document.
„Acest plan a fost întocmit imediat după discuții cu unul dintre cei mai înalți membri ai administrației președintelui Zelenski, Rustem Umerov, care a fost de acord cu majoritatea prevederilor, după mai multe modificări, și l-a prezentat președintelui Zelenski”, a declarat un înalt oficial american.
Pacea nu poate fi o capitulare, avertizează europenii
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene, reuniți joi la Bruxelles, nu au comentat în detaliu planul american, dar au indicat că nu vor accepta solicitări care impun Kievului concesii „pedepsitoare”.
„Ucrainenii vor pace — o pace justă, care respectă suveranitatea tuturor, o pace durabilă, care nu poate fi pusă sub semnul întrebării de o agresiune viitoare”, a spus ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. „Dar pacea nu poate fi o capitulare”, a adăugat el.
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a fi viabil, a declarat și șefa diplomației UE, Kaja Kallas.
Biroul lui Zelenski a spus că Driscoll i-a prezentat planul abia joi, iar mai multe surse au declarat pentru Reuters și alte instituții media că documentul este rezultatul unor discuții neoficiale între Witkoff și Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin.
Într-un mesaj pe X publicat miercuri, Rubio a spus că Statele Unite „vor continua să dezvolte o listă de idei potențiale pentru încheierea acestui război pe baza contribuțiilor din ambele tabere ale conflictului” și că pacea va necesita concesii atât din partea Kievului, cât și a Moscovei.
Zelenski, care s-a întâlnit mai întâi singur cu Driscoll, apoi cu întreaga delegație americană, a fost de acord să avanseze rapid către un acord și semnarea unui plan, a declarat colonelul Dave Butler, șeful de comunicare al armatei SUA.
Statele Unite, a spus el, vor să se asigure că acesta este „un plan bun pentru poporul ucrainean.”
Accelerarea diplomației americane survine într-un moment dificil pentru Kiev, ale cărui trupe sunt în defensivă pe front, iar guvernul lui Zelenski este afectat de un scandal de corupție. Parlamentul a demis miercuri doi miniștri.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
SIPRI: Principalii producători de armament din Rusia și-au majorat veniturile cu 23% în ciuda sancțiunilor occidentale
Regatul Unit trebuie „să confrunte realitatea” că Brexitul „a afectat semnificativ economia noastră”, afirmă Keir Starmer
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen
Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina
Împăratul Japoniei, scrisoare de felicitare către Nicușor Dan de Ziua Națională a României: Cele mai sincere urări de prosperitate pentru poporul român
Uniunea Europeană și Singapore discută despre consolidarea cooperării digitale prin intermediul Consiliului Parteneriatului digital
Sondaj INSCOP: Marea majoritate a românilor (88,2%) declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor
Regele Charles al III-lea salută legăturile puternice și prietenia româno-britanică într-o scrisoare transmisă lui Nicușor Dan de Ziua Națională
Eurodeputatul Dan Motreanu: Dacă vom da dovadă de profesionalism și solidaritate, România își poate regăsi măreția obținută prin Marea Unire din 1918
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- ENERGIE4 days ago
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
- PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- ȘTIRI POZITIVE3 days ago
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
- ROMÂNIA2 days ago
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”