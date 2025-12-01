Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se întâlnește marți cu Vladimir Putin pentru a avansa planul american de încetare a războiului din Ucraina

Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Conform documentului care poate fi consultat integral mai jos, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.

Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în documentele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.

Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.

În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.

Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk, alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.

Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.

DOCUMENT Cum arată, punct cu punct, planul lucrat cu discreție de administrația Trump

1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

2. Va fi încheiat un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile ultimilor 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

3. Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine, iar NATO nu se va mai extinde.

4. Va avea loc un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și pentru a crea condiții de dezescaladare, în vederea asigurării securității globale și a creșterii oportunităților de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

5. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile. (Explicații: este de așteptat o garanție de securitate explicită pentru Ucraina din partea SUA, prima dată când un astfel de angajament este pus oficial pe masă în timpul acestor discuții, deși propunerea nu oferă detalii suplimentare despre ce presupune)

6. Dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene va fi limitată la 600.000 de militari. (Explicații: armata Ucrainei are în prezent 800.000–850.000 de militari și avea aproximativ 250.000 înainte de război, potrivit unui oficial ucrainean).

7. Ucraina acceptă să introducă în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în documentele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

8. NATO acceptă să nu staționeze trupe în Ucraina. (Explicații: Țări NATO, inclusiv Franța și Regatul Unit, au lucrat la propuneri separate care ar include un număr redus de trupe europene pe teritoriul ucrainean după război. Acest plan pare să ignore o astfel de posibilitate.

9. Avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia.

10. Garanția SUA:

– SUA vor primi compensații pentru garanție;

– Dacă Ucraina invadează Rusia, își va pierde garanția;

– Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat și decisiv, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;

– Dacă Ucraina lansează un atac cu rachete asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată invalidă.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce această chestiune este analizată.

12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:

– Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru investiții în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială;

– Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru reconstrucția, dezvoltarea, modernizarea și operarea în comun a infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și depozite;

– Eforturi comune de reabilitare a zonelor afectate de război pentru restaurarea, reconstrucția și modernizarea orașelor și zonelor rezidențiale;

– Dezvoltarea infrastructurii;

– Exploatarea mineralelor și resurselor naturale;

– Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru accelerarea acestor eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:

– Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită etapizat și de la caz la caz;

– Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltare reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare în Arctica și alte oportunități corporative reciproc avantajoase;

– Rusia va fi invitată să reintre în G8.

14. Fondurile înghețate vor fi utilizate astfel:

– 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina;

– SUA vor primi 50% din profiturile acestei inițiative;

– Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma disponibilă pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate;

– Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul separat de investiții SUA–Rusia pentru proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic împotriva revenirii la conflict.

15. Va fi creat un grup de lucru americano-rus privind problemele de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor acestui acord.

16. Rusia va consacra prin lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia vor conveni prelungirea valabilității tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I. (Explicații: Noul START, ultimul mare tratat de control al armelor dintre SUA și Rusia, expiră în februarie)

18. Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de Neproliferare Nucleară.

19. Centrala Nucleară Zaporijjea va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită egal între Rusia și Ucraina — 50:50.

20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de diferite culturi și să elimine rasismul și prejudecățile:

– Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice;

– Ambele țări vor conveni eliminarea tuturor măsurilor discriminatorii și garantarea drepturilor mass-mediei și educației ucrainene și ruse. (Explicații: Idei similare au fost incluse în planul de pace Trump 2020 pentru Israel–Palestina);

– Toată ideologia și activitatea nazistă trebuie respinse și interzise.

21. Teritorii:

– Crimeea, Lugansk și Donețk vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite;

– Herson și Zaporijjea vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va echivala cu o recunoaștere de facto a acestei linii;

– Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni;

– Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră demilitarizată, recunoscută internațional ca aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După convenirea aranjamentelor teritoriale viitoare, Federația Rusă și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească râul Nipru pentru activități comerciale, iar acorduri vor fi încheiate privind transportul liber al cerealelor prin Marea Neagră.

24. Va fi creat un comitet umanitar pentru rezolvarea problemelor restante:

– Toți prizonierii și corpurile neînsuflețite vor fi schimbați pe principiul „toți pentru toți”;

– Toți civilii deținuți și ostaticii vor fi returnați, inclusiv copiii;

– Va fi implementat un program de reunificare a familiilor;

– Vor fi luate măsuri pentru ameliorarea suferințelor victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

26. Toate părțile implicate în acest conflict vor primi amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și vor conveni să nu formuleze pretenții sau plângeri în viitor.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. Vor fi impuse sancțiuni în cazul încălcărilor. (Explicații: Aceasta este aceeași structură generală pe care Trump a propus-o pentru guvernarea acordului de pace Gaza.

28. După ce toate părțile acceptă acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se retrag la punctele convenite pentru a începe implementarea acordului.