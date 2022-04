Emmanuel Macron a celebrat câștigarea celui de-al doilea mandat de președinte al Franței pe acordurile imnului UE: Urmează ani istorici. Mă obligă votul celor care m-au votat pentru a bloca extrema dreaptă

Alegerea lui Emmanuel Macron pentru un al doilea mandat de președinte al Franței a fost salutată duminică seară de principalii aliați europeni ai țării, cancelarul german Olaf Scholz, premierul britanic Boris Johnson și premierul italian Mario Draghi subliniind importanța continuării cooperării occidentale în fața provocărilor cheie de la nivel internațional.

“Felicitări, felicitări din inimă, dragă domnule președinte Emmanuel Macron. De asemenea, alegătorii dumneavoastră au transmis astăzi un angajament puternic față de Europa. Mă bucur că vom continua buna noastră colaborare”, a scris, pe Twitter, cancelarul german Olaf Scholz.

În opinia premierului Italiei, victoria lui Emmanuel Macron în alegerile prezidențiale din Franța este “o veste minunată pentru întreaga Europă”.

“Italia și Franța sunt angajate cot la cot, alături de toți ceilalți parteneri, în construirea unei Uniuni Europene mai puternice, mai coezive și mai echitabile, capabilă să joace un rol de lider în depășirea marilor provocări ale timpului nostru, începând cu războiul din Ucraina. (…) Suntem pregătiți de acum înainte să continuăm să lucrăm împreună, cu ambiție și determinare, în serviciul țărilor noastre și al tuturor cetățenilor europeni”, a transmis Draghi, într-un comunicat.

Şeful guvernului britanic, Boris Johnson, a declarat că “se bucură să continue să lucreze împreună” cu Macron.

“Felicitări Emmanuel Macron pentru realegerea dumneavoastră ca preşedinte al Republicii Franceze. Franţa este unul dintre cei mai apropiaţi şi importanţi aliaţi ai noştri. Sunt bucuros să continuăm să cooperăm pe probleme cheie pentru ambele noastre ţări şi pentru lume”, a declarat premierul britanic pe Twitter.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022