Emmanuel Macron a promulgat legea care permite investiții de 36 de miliarde euro în Forțele Armate până în 2030: Franța trebuie să se protejeze 

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Elysee

Președintele francez Emmanuel Macron a dezvăluit luni că a promulgat legea programării militare, care a trecut deja de votul Parlamentului. Această lege va permite țării o nouă investiție de 36 de miliarde de euro în Forțele Armate ale Franței până în 2030, anunță EFE, citat de Agerpres.

„Această lege a programării militare, care ne va permite să dublăm bugetul Forţelor Armate începând cu 2027 şi va permite noi investiţii de 36 de miliarde de euro între 2026 şi 2030, va apărea mâine (marţi – n.r.) în Monitorul Oficial al statului”, a declarat Macron în timpul unei ceremonii de comemorare a revoltei care a avut loc acum 82 de ani în Bormes-les-Mimosas şi Lavandou (sudul Franţei) împotriva soldaţilor germani.

Legea a fost promulgată de președintele francez după ce aceasta a primit undă verde din partea legislativului și de la instanțe.

Emmanuel Macron a explicat că această lege va permite țării să-și consolideze capacitățile cibernetice, dronele și inovația în domeniul apărării.

„Ne va permite să performăm mai bine în atacuri în profunzime şi în apărarea antirachetă, profitând de lecţiile învăţate din schimbările războiului. Franţa trebuie să se protejeze şi să consolideze angajamentul altor naţiuni”, a adăugat Macron, care a comentat că această lege va permite şi reconfigurarea, „în câteva săptămâni”, a noului serviciu militar voluntar pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani.

Franța a anunțat anul trecut instituirea unui serviciu militar voluntar care prevede angajarea a 3.000 de persoane în 2026, care vor servi numai pe teritoriul francez, numărul acestora urmând să crească la 10.000 până în 2030.

Noul program va fi unul selectiv — alegând doar cei mai buni candidați — inspirat de țările nordice, inclusiv Norvegia. Programul de instruire, care va dura 10 luni, va fi gestionat în întregime de Ministerul Forțelor Armate. Procesul de selecție a început în ianuarie, urmând ca voluntarii să servească doar pe teritoriul francez.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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