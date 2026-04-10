Emmanuel Macron ajută un bărbat căruia i s-a făcut rău la Roma, în marja vizitei la Papa Leon al XIV-lea

Președintele francez, Emmanuel Macron, a intervenit pentru a ajuta un bărbat căruia i s-a făcut rău pe o stradă din centrul Romei, în timpul unei plimbări, relatează presa italiană, potrivit Agerpres.

Incidentul a avut loc în apropiere de Piazza del Popolo, unde liderul de la Elysee se afla împreună cu soția sa, Brigitte Macron. Potrivit relatărilor, un bărbat s-a prăbușit pe treptele unei clădiri, iar președintele francez a oprit deplasarea și a cerut intervenția echipei sale medicale.

Medicii care îl însoțesc pe Macron au acordat primul ajutor, evaluând starea persoanei timp de aproximativ 15 minute. După stabilizarea bărbatului, președintele francez i-a strâns mâna și și-a continuat deplasarea.

Presa italiană a descris intervenția de pe stradă drept un gest de „umanitate”, subliniind reacția rapidă a președintelui francez într-o situație neprevăzută.

Momentul a avut loc în marja vizitei sale la Roma, unde Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri, la Vatican, cu Papa Leon al XIV-lea, la aproape un an de la alegerea acestuia.

Însoțit de soția sa, Brigitte Macron, liderul francez a fost primit la Palatul Apostolic, unde a avut o discuție privată cu Suveranul Pontif timp de aproximativ o oră, o durată mai lungă decât cea obișnuită pentru o audiență papală.

Potrivit Palatului Elysee, Emmanuel Macron a dorit să abordeze în principal tema „reglementării crizei din Orientul Mijlociu”, inclusiv situația din Liban, aflat în centrul unor noi tensiuni în regiune.