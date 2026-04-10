Emmanuel Macron ajută un bărbat căruia i s-a făcut rău la Roma, în marja vizitei la Papa Leon al XIV-lea

Autor: Alexandra Loy
© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele francez, Emmanuel Macron, a intervenit pentru a ajuta un bărbat căruia i s-a făcut rău pe o stradă din centrul Romei, în timpul unei plimbări, relatează presa italiană, potrivit Agerpres.

Incidentul a avut loc în apropiere de Piazza del Popolo, unde liderul de la Elysee se afla împreună cu soția sa, Brigitte Macron. Potrivit relatărilor, un bărbat s-a prăbușit pe treptele unei clădiri, iar președintele francez a oprit deplasarea și a cerut intervenția echipei sale medicale.

Medicii care îl însoțesc pe Macron au acordat primul ajutor, evaluând starea persoanei timp de aproximativ 15 minute. După stabilizarea bărbatului, președintele francez i-a strâns mâna și și-a continuat deplasarea.

Presa italiană a descris intervenția de pe stradă drept un gest de „umanitate”, subliniind reacția rapidă a președintelui francez într-o situație neprevăzută.

Momentul a avut loc în marja vizitei sale la Roma, unde Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri, la Vatican, cu Papa Leon al XIV-lea, la aproape un an de la alegerea acestuia.

Însoțit de soția sa, Brigitte Macron, liderul francez a fost primit la Palatul Apostolic, unde a avut o discuție privată cu Suveranul Pontif timp de aproximativ o oră, o durată mai lungă decât cea obișnuită pentru o audiență papală.

Potrivit Palatului Elysee, Emmanuel Macron a dorit să abordeze în principal tema „reglementării crizei din Orientul Mijlociu”, inclusiv situația din Liban, aflat în centrul unor noi tensiuni în regiune.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

