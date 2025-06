Emmanuel Macron anunță că „Franța și partenerii europeni vor accelera” negocierile cu Teheranul: Iranul nu trebuie să dobândească niciodată arme nucleare

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat sâmbătă că a fost contactat telefonic de președintele iranian Masoud Pezeshkian, căruia i-a transmis convingerea că „există o cale” negociată „de a pune capăt războiului și de a evita pericole mai mari”.

„Am reiterat cererea mea fermă: Cécile Kohler și Jacques Paris trebuie să fie eliberați. Detenția lor inumană este nedreaptă. Mă aștept ca ei să se întoarcă în Franța. De asemenea, mi-am exprimat profunda îngrijorare cu privire la programul nuclear al Iranului. Și aici, poziția mea este clară: Iranul nu trebuie să dobândească niciodată arme nucleare și depinde de Iran să ofere garanții depline că intențiile sale sunt pașnice. Sunt convins că există o cale de a pune capăt războiului și de a evita pericole și mai mari. Pentru a realiza acest lucru, vom accelera negocierile conduse de Franța și partenerii săi europeni cu Iranul”, a menționat liderul francez într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

The Iranian President @drpezeshkian called me.

I reiterated my firm demand: Cécile Kohler and Jacques Paris must be released. Their inhumane detention is unjust. I expect them to return to France.

I also expressed my deep concern about Iran’s nuclear program.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 21, 2025