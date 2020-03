Emmanuel Macron anunță un summit extraordinar G7 prin videoconferință privind COVID-19: ”Ne vom coordona eforturile de cercetare pentru un vaccin”

Fundația Jack Ma, organizația caritabilă înființată de fondatorul gigantului chinez pentru comerț electronic Alibaba, a anunțat că va dona 500.000 de truse de testare și un milion de măști pentru Statele Unite în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter a Fundației Jack Ma.

”Din experiența din propria noastră țară, testarea rapidă și precisă și echipamentele de protecție personală adecvate pentru profesioniștii medicali sunt cele mai eficiente în prevenirea răspândirii virusului. Sperăm că donația noastră îi poate ajuta pe americani să lupte împotriva pandemiei”, a spus Fundația celui mai bogat om din China.

Through a donation of 500,000 testing kits and 1 million masks, we join hands with Americans in these difficult times. pic.twitter.com/tGviVhC6Gx

— Jack Ma Foundation (@foundation_ma) March 13, 2020