Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins criticile venite din partea Statelor Unite cu privire la eforturile Europei de a reglementa inteligența artificială, angajându-se să protejeze copiii de „abuzul digital” în timpul președinției franceze a G7, relatează The Guardian.



Vorbind în cadrul summitului „AI Impact” de la Delhi, președintele francez a cerut consolidarea măsurilor de protecție, pe fondul indignării globale generate de utilizarea chatbotului Grok al lui Elon Musk pentru a crea zeci de mii de imagini sexualizate cu copii, precum și al preocupărilor tot mai mari privind concentrarea puterii în domeniul inteligenței artificiale în mâinile unui număr restrâns de companii.

Declarațiile sale au fost susținute și de secretarul general al ONU, António Guterres, care le-a transmis delegaților — inclusiv mai multor miliardari din industria tehnologică americană — că „niciun copil nu ar trebui să devină un subiect de testare pentru o inteligență artificială nereglementată”.

„Viitorul inteligenței artificiale nu poate fi decis de câteva țări și nici lăsat la discreția unor miliardari. Inteligența artificială trebuie să aparțină tuturor”, a afirmat Guterres.

Miercuri, principalul consilier al Casei Albe pentru inteligență artificială, Sriram Krishnan, a reluat criticile administrației Trump la adresa reglementării AI, vizând în mod special Actul european privind inteligența artificială (AI Act).

Acesta le-a spus delegaților că va continua să „critice vehement” legislația care nu este „favorabilă unui antreprenor care dorește să dezvolte tehnologii inovatoare”.

Însă, în intervenția sa la summitul interguvernamental, Emmanuel Macron a afirmat: „Contrar celor susținute de unii prieteni dezinformați, Europa nu este concentrată exclusiv pe reglementare. Europa este un spațiu al inovării și al investițiilor, dar este și un spațiu sigur, iar spațiile sigure câștigă pe termen lung.”

Un studiu publicat luna aceasta de UNICEF și Interpol, realizat în 11 țări, arată că cel puțin 1,2 milioane de copii au raportat, în ultimul an, că imaginile lor au fost manipulate în deepfake-uri cu conținut sexual explicit. În unele state, unul din 25 de copii — echivalentul unui copil din fiecare clasă — a fost afectat.

„Nu există niciun motiv pentru care copiii noștri să fie expuși online la ceea ce este interzis prin lege în viața reală”, a declarat Emmanuel Macron. „Platformele, guvernele și autoritățile de reglementare ar trebui să colaboreze pentru a transforma internetul și rețelele sociale într-un spațiu sigur. De aceea, în Franța, demarăm un proces pentru interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.”

Premierul Indiei, Narendra Modi, a declarat că este „imperativ ca inteligența artificială să fie sigură pentru copii și ghidată de familie”, comparând apariția AI cu descoperirea focului și descriind-o drept „o transformare profundă în istoria umanității”.

India încearcă să se poziționeze drept a treia mare putere globală în domeniul inteligenței artificiale, după Statele Unite și China, în contextul în care Google a anunțat în această săptămână o investiție de 15 miliarde de dolari în centre de date și cabluri submarine care vor conecta India de SUA și alte țări.

Modi a subliniat că trebuie stabilite „niveluri clare de autenticitate pentru conținutul din mediul digital … oamenii trebuie să știe ce este autentic și ce a fost generat de inteligența artificială”.

Aceste intervenții au loc pe fondul preocupărilor publice tot mai mari privind riscurile sociale ale inteligenței artificiale, în condițiile în care cele mai avansate modele rămân în mare parte sub controlul a aproximativ patru companii americane și al unui număr restrâns de rivali chinezi.

După modelul australian, autoritățile franceze pregătesc pașii legislativi pentru a interzice minorilor sub 15 ani accesul la rețelele sociale. Guvernul francez, Adunarea Generală a Parlamentului au dat undă verde, urmând ca Senatul să continue acest demers. Pentru ca această interdicție să intre în vigoare odată cu începerea noului an școlar, șeful statului a solicitat guvernului să activeze procedura accelerată.