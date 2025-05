Emmanuel Macron atenționează Moscova: Nu poate exista nicio negociere în timp ce armele vorbesc și civilii sunt bombardați

Președintele Franței, Emmanuel Macron, întors de la Kiev, semnalează Moscovei că nu pot exista negocieri de pace fără o încetare a focului și solicită Kremlinului să accepte armistițiul de 30 de zile, așa cum a făcut Ucraina, fără să pună vreo condiție.

„La Kiev și alături de președintele Trump, am făcut o propunere clară: o încetare a focului necondiționată de 30 de zile începând de luni. Președintele Zelensky s-a angajat fără să pună nicio condiție. Ne așteptăm acum la un răspuns la fel de clar din partea Rusiei. Nu poate exista nicio negociere în timp ce armele vorbesc. Nu poate exista niciun dialog dacă, în același timp, civilii sunt bombardați. O încetare a focului este necesară acum, astfel încât să poată începe discuțiile. Pentru pace”, a scris președintele Macron într-un mesaj postat pe contul X.

In Kyiv and alongside President Trump, we made a clear proposal: an unconditional 30-day ceasefire starting on Monday.

President Zelensky committed without setting any condition. We now expect an equally clear response from Russia.

There can be no negotiations while…

