Emmanuel Macron atrage atenția asupra marilor ”frici” care alimentează ”fascinația populațiilor noastre pentru regimurile autoritare” și îndeamnă ”să ne facem democraţiile mai puternice regăsind ceea ce ne face europeni”

Uniunea Europeană este pregătită să-și consolideze sprijinul financiar și tehnic acordat Republicii Moldova ca răspuns la agenda ambițioasă de reformă a Guvernului, este mesajul transmis de Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini, în urma celui de-al 5-lea Consiliu de Asociere UE-Republica Moldova, care a avut loc luni, la Bruxelles, se arată într-un comunicat al Serviciului European de Acțiune Externă.

În cadrul conferinței de presă comune cu premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, Federica Mogherini a declarat că întâlnirea ,,foarte pozitivă” de astăzi a confirmat ,,profunzimea legăturilor noastre”, care a oferit șansa de a discuta despre reformele importante începute sub conducerea guvernului Sandu pentru a consolida democrația și statul de drept în Moldova.

,,Este o cale pe care ați urmat-o în aceste trei luni cu hotărâre de dragul propriilor cetățeni. Este o cale care este esențială și pentru parteneriatul nostru, pentru a extrage tot ce este mai bun din Acordul nostru de asociere în beneficiul popoarelor noastre atât în ​​Moldova, cât și în Uniunea Europeană. Pentru că într-adevăr cetățenii noștri sunt întotdeauna în centrul parteneriatului nostru”, a afirmat Înaltul Reprezentant.

Federica Mogherini a mai spus că UE și Republica Moldova au decis să înceapă lucrul la actualizarea Agendei de Asociere și pentru stabilirea de noi priorități în vederea evoluției în timp a parteneriatului dintre cele două părți.

În acest sens, șefa diplomației europene a asigurat-o pe prim-ministrul Maia Sandu că Uniunea Europeană va sprijini în continuare reformele din Republica Moldova ,,chiar mai mult decât în ​​trecut”.

,După cum știți, liderii europeni au însărcinat, în iunie, Comisia Europeană și pe mine însămi să lucrăm la un set de măsuri concrete de sprijinire a Moldovei, pe baza implementării durabile a a Acordului de Asociere și a Spațiului de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Am avut astăzi ocazia de a trece în revistă sprijinul acordat Moldovei, dar și activitatea Moldovei. Deja am reluat sprijinul bugetar în luna iunie a acestui an. De asemenea, am semnat acordurile de finanțare ale Guvernului pentru implementarea programelor de dezvoltare locală durabilă și a statului de drept, cu rezultate deja tangibile”, a explicat Mogherini, care a adăugat că, prin urmare, ,,suntem gata să creștem sprijinul financiar și tehnic ca răspuns la agenda ambițioasă de reformă a Guvernului. Sperăm să lansăm curând prima tranșă de asistență macro-financiară”.

De asemenea, înaltul oficial european a mai transmis că cele două părți au convenit că ,,depolitizarea și consolidarea independenței instituțiilor statului, precum și îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor este crucială pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova și reconstruirea încrederii oamenilor”. Astfel, ,,un factor cheie în reconstruirea încrederii este participarea activă a oamenilor”:

,,Împărtășim părerea că este necesar să implicăm mai mult societatea civilă în procesul de luare a deciziilor și să promovăm mass-media liberă și independentă printr-o reformă rapidă și completă a peisajului acesteia”, a subliniat Federica Mogherini.

La finalul declarației sale, Înaltul Reprezentant al UE a ținut să transmită următorul mesaj:

,,Cred că acesta este momentul ca Republica Moldova și Uniunea Europeană să fie nerăbdătoare să-și reînnoiască angajamentul și să profite de oportunitatea unei schimbări structurale reale care să permită în sfârșit creșterea și soliditatea țării dvs”, a încheiat aceasta.