Emmanuel Macron: “Brexitul este cea mai mare minciună din ultimii 30 de ani”

U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© European Union, 2026

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat dur Brexitul, descriind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană drept „cea mai mare minciună din ultimii 30 de ani”, relatează The Guardian.

Aflat într-o vizită de stat în Spania, liderul francez s-a întâlnit cu studenții Universității Complutense din Madrid și a abordat retragerea Marii Britanii din UE în aceeași zi în care premierul britanic Andy Burnham a anunțat că va prezenta mai multe opțiuni pentru o relație pe termen lung între Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Într-un discurs rostit la Liverpool în fața propriului partid, premierul laburist a afirmat că Brexitul „a făcut mai mult rău decât bine”.

Făcând o pledoarie pentru procesul de integrare europeană în fața studenților spanioli, Macron a prezentat Brexitul drept o „excepție dezastruoasă” și a susținut că promisiunile care au însoțit ieșirea Regatului Unit din UE nu s-au materializat.

„Brexitul este cea mai mare minciună din ultimii 30 de ani. Cei care au spus „Vom fi mai bogați” – cu opt puncte de PIB mai puțin, zece ani mai târziu. Vom rezolva problema imigrației – este mai complicată decât înainte. Și vom avea un succes uriaș în comerțul internațional – este chiar mai rău”, a declarat Macron.

Un sondaj Politico publicat în ajunul discursului lui Burnham arată că șapte din zece alegători doresc ca guvernul să stabilească o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Și în rândul alegătorilor care susțin partidul Reform UK al lui Nigel Farage, unul dintre promotorii Brexitului, o majoritate, respectiv 51%, împărtășește opinia că actualul acord cu Bruxelles este prea distant. Înaintea unei întâlniri pe care a avut-o cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la New York, premierul Burnham a refuzat să excludă posibilitatea ca Partidul Laburist să participe la următoarele alegeri generale cu promisiunea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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