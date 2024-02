Emmanuel Macron cere o simplificare ”tangibilă” a PAC pentru a proteja a agricultorii europeni: Europa nu este surdă. Avem nevoie de o ”reducere drastică a birocrației”

Corespondență din Bruxelles

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a mulțumit joi liderilor europeni pentru convenirea unui acord de înființare a mecanismului de sprijin de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, reacționând la mesajele pe care acești lideri le-au publicat și pe conturile lor de socializare. În mesajele sale, liderul de la Kiev le-a mulțumit mai multor lideri, inclusiv președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierului Estoniei, Kaja Kallas, dar și președintelui român Klaus Iohannis.

“Dragă Klaus, îți mulțumesc pentru poziția clară și sprijinul tău. Cu toții putem fi mândri de Europa de astăzi. UE rămâne o comunitate unificată care acționează în interesul membrilor săi și care conduce lumea. Îți mulțumesc că ai păstrat această unitate și această forță esențiale“, a scris Zelenski, pe X.

Dear Klaus, thank you for your clear stance and support. We can all be proud of Europe today. The EU remains a unified community that acts in the best interests of its members and leads the world. Thank you for preserving this crucial unity and strength. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2024

El i-a transmis șefei Comisiei Europene că acest acord reprezintă “o zi bună pentru Europa noastră, Europa care rămâne unită, conduce și ia decizii importante”.

Dear Ursula, this is indeed a good day for our Europe. Europe that stays together, leads, and makes major decisions. Europe that has the strength to counter aggression and restore peace. I thank you for your personal efforts to rally support for Ukraine in these trying times. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2024

De asemenea, Zelenski s-a arătat recunoscător pentru eforturile neobosite ale premierului Estoniei Kaja Kallas.

Dear Kaja, I am grateful for your tireless efforts to rally support for Ukraine. Today’s decision benefits Ukraine, Estonia, and Europe as a whole. The message could not be clearer: Europe supports Ukraine, and this will not change. Thank you for this outcome. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2024

Liderii celor 27 de state membre ai Uniunii Europene, inclusiv premierul maghiar Viktor Orban, au ajuns joi la un acord cu privire la mecanismul de sprijin de 50 miliarde de euro pentru Ucraina, înțelegerea fiind anunțată de președintele Consiliului European, Charles Michel, la doar nouă minute de la începerea summitului.

Acordul UE privind un pachet suplimentar de sprijin de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina a fost încheiat după ce un mic grup de lideri l-a convins pe premierul ungar Viktor Orbán, într-o întâlnire cu ușile închise, să renunțe la veto-ul său privind finanțarea Ucrainei. Aceștia au convenit asupra a două compromisuri – va exista o revizuire a cheltuielilor de către Comisia Europeană peste doi ani și un vot în acest sens.

Pentru perioada 2024-2027, suma totală a resurselor globale puse la dispoziție din cadrul mecanismului nu va depăși 50 de miliarde de euri, din care 33 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi garantate prin prelungirea până în 2027 a acordurilor existente de garanția bugetară a Uniunii și 17 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil, în cadrul unui nou instrument, arată concluziile convenite.

Textul concluziilor prevede că “pe baza raportului anual al Comisiei privind punerea în aplicare a mecanismului pentru Ucraina, Consiliul European va organiza în fiecare an o dezbatere privind punerea în aplicare a mecanismului, în vederea furnizării de orientări. “Dacă este necesar, peste doi ani, Consiliul European va invita Comisia să prezinte o propunere de revizuire în contextul noului CFM”, arată documentul convenit.

Premierul Viktor Orbán a cedat în cele din urmă la presiuni după o serie de întâlniri cu liderii europeni. Este vorba, în principal, despre o reuniune restrânsă a președintelui Consiliului European, Charles Michel, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz, premierul italian Giorgia Meloni și liderul ungar Viktor Orban. Publicațiile europene au apreciat că un rol decisiv în convingerea lui Viktor Orban l-a avut Giorgia Meloni, cel mai proeminent om politic din familia conservatorilor și reformiștilor europeni, unde Orban aspiră să adere după excluderea din Partidul Popular European în anii precedenți.

Ca parte a acordului liderii au convenit să precizeze în concluziile summitului că “Consiliul European reamintește concluziile sale din decembrie 2020 privind aplicarea mecanismului de condiționalitate”.

Acordul privind finanțarea Ucrainei deschide calea pentru un acord bugetar cu Parlamentul European săptămâna viitoare la Strasbourg. Sprijinul eurodeputaților este necesar pentru ca revizuirea bugetului UE să intre în vigoare, deși europarlamentarii au indicat că nu vor modifica cifrele de cheltuieli convenite de liderii UE.