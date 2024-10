Emmanuel Macron cere oprirea livrărilor de arme către Israel, dacă acestea sunt folosite în Fâșia Gaza: „Prioritatea este să revenim la o soluție politică”

Ucraina își va prezenta „planul de victorie” la cea de-a 25-a reuniune a aliaților săi la Ramstein, în Germania, pe 12 octombrie, a anunțat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski.

„Ne pregătim pentru cea de-a 25-a reuniune Ramstein din 12 octombrie, care va fi prima care va avea loc la nivelul liderilor. Vom prezenta Planul de victorie – pași clari și concreți către un sfârșit just al războiului. Determinarea partenerilor noștri și consolidarea Ucrainei sunt cele care pot opri agresiunea rusă”, a scris Zelenski, pe platforma X.

We are preparing for the 25th Ramstein meeting on October 12, which will be the first to take place at the leaders’ level.

We will present the Victory Plan—clear, concrete steps towards a just end to the war. The determination of our partners and the strengthening of Ukraine are… pic.twitter.com/NKhFZM2EgX

