Emmanuel Macron cere UE să flexibilizeze temporar unele norme privind energia și clima pentru a atenua creșterea galopantă a prețurilor la carburanți

Președintele francez Emmanuel Macron i-a solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să relaxeze normele UE privind producția de combustibili și emisiile de metan, în încercarea de a ține sub control prețurile la energie, care sunt în continuă creștere, informează Politico Europe și Euronews.

Apelul vine în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu a împins prețurile petrolului la un nivel apropiat de maximul înregistrat în luna mai, în timp ce prețurile gazelor naturale au depășit de peste două ori nivelul înregistrat înainte ca SUA și Israelul să bombardeze Iranul în februarie, ceea ce a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz.

Președintele francez se confruntă cu presiuni și posibile tulburări sociale pe plan intern din cauza acestor costuri ridicate ale combustibililor, dar dispune de o marjă fiscală redusă pentru a reduce taxele interne pe combustibili. În condițiile în care nu se întrevede un sfârșit al conflictului din Golf, Macron apelează acum la UE pentru a contribui la rezolvarea problemei.

El a solicitat Comisiei Europene să amâne cu un an noile norme ale UE care vor impune amenzi companiilor din sectorul petrolier și gazier care nu își raportează emisiile de metan.

Regulamentul privind metanul are ca scop reducerea emisiilor unuia dintre cele mai puternice gaze cu efect de seră, care sunt adesea eliberate în timpul producției și transportului de cărbune, petrol și gaze naturale. Totuși, acesta a fost puternic criticat de guvernul SUA și de sectorul combustibililor fosili, care susțin că va descuraja importatorii de petrol și gaze și va pune în pericol securitatea energetică a Europei.

Comisia recomandase deja statelor membre să amâne aplicarea amenzilor pentru cei care încalcă regulile până la sfârșitul anului 2029. Însă, pentru a oferi o mai mare certitudine juridică importatorilor de combustibili fosili, președintele francez a solicitat Bruxelles-ului să amâne în mod explicit aplicarea acestor norme cu un an.

Macron a propus, de asemenea, relaxarea temporară a normelor UE privind calitatea combustibililor, care reglementează parametri precum densitatea și limitele de vaporizare, precum și permiterea utilizării unei proporții mai mari de biocombustibili în motorină.

„Consider că este util să vă atrag atenția asupra mai multor aspecte care, dacă ar fi abordate și puse în aplicare la nivel european, ar putea consolida în mod colectiv capacitățile noastre de import și de producție pe termen scurt”, a scris Macron într-o scrisoare trimisă vinerea trecută către von der Leyen și consultată de Politico. Scrisoarea a fost semnalată pentru prima dată de presa franceză.

Macron a afirmat că piața petrolului a fost menținută până acum în mare parte prin creșterea producției de rafinare, scăderea cererii din Asia și utilizarea stocurilor existente. Cu toate acestea, el a avertizat că această rezervă se erodează rapid, 14% dintre benzinăriile din Franța confruntându-se deja cu penurie sau cu un nivel de stocuri aproape de epuizare la data de 22 septembrie, la ora 9 dimineața, potrivit guvernului francez. „În ultimele săptămâni, aprovizionarea internațională s-a deteriorat din nou, ca urmare a impactului combinat al atacurilor asupra infrastructurii energetice — în Rusia și în Orientul Mijlociu — și al redresării consumului în Asia”, se menționează în scrisoare.

De câteva luni, guvernul francez acordă subvenții pentru combustibili sectoarelor cele mai afectate și, marți, se așteaptă să prezinte noi măsuri.

Pe măsură ce campania prezidențială din Franța intră în plină desfășurare, Macron a convocat vineri liderii partidelor și candidații la alegerile prezidențiale la o ședință de criză, în cadrul căreia i-a informat cu privire la modul în care războiul Rusiei în Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu determină creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibili în Franța.

Președintele a anunțat, de asemenea, că Franța va organiza o reuniune a G7 pentru a aborda problema creșterii vertiginoase a prețurilor la combustibili și celelalte consecințe ale crizei din Orientul Mijlociu.

Până în prezent, Franța a exclus orice reducere generalizată a taxelor pe combustibil, care ar duce la scăderea veniturilor fiscale și ar submina eforturile țării de a strânge cureaua.