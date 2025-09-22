INTERNAȚIONAL
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza
Franța condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâșia Gaza, a declarat președintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoașterii de către Paris a unui stat palestinian, potrivit AFP, scrie Agerpres.
Eliberarea lor „este o condiție clară înainte ca noi să deschidem o ambasadă”, a declarat președintele francez în limba engleză în interviul înregistrat joi la Paris.
Franța dispune de un consulat general la Ierusalim, care asigură reprezentarea sa pe lângă Autoritatea Palestiniană. Ambasada Franței în Israel se află la Tel Aviv.
Franța urmează să recunoască oficial statul palestinian, împreună cu alte zece țări, în cadrul unui summit care va avea loc luni la sediul Națiunilor Unite din New York.
Întrebat de jurnalista emisiunii „Face the Nation” despre faptul că nu condiționează recunoașterea de eliberarea ostaticilor, Macron a răspuns: „Pentru noi, aceasta va fi o condiție clară înainte de a deschide, de exemplu, o ambasadă în Palestina”.
„Această condiție este prima dintr-o serie de condiții prealabile pe care le vom apăra în cadrul procesului de pace. Dar pe 22 (septembrie, luni) vom anunța recunoașterea unui stat palestinian”, a răspuns președintele francez într-un interviu acordat în exclusivitate postului de televiziune american.
Înainte acestui summit, Regatul Unit, Canada și Australia au recunoscut oficial statul palestinian duminică.
Emmanuel Macron și-a apărat decizia de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că aceasta reprezintă „cea mai bună modalitate de a izola Hamas” în cadrul planului pe care Franța îl promovează la ONU.
Franța se așteaptă la o reacție dură din partea Israelului după ce președintele Emmanuel Macron urmează să anunțe luni la Adunarea Generală a ONU, recunoașterea statului palestinian.
Potrivit unor oficiali europeni și a unei persoane familiare cu gândirea guvernului israelian, scenariile discutate la Ierusalim includ accelerarea anexărilor în Cisiordania, închiderea consulatului francez din Ierusalim și extinderea controlului asupra unor proprietăți franceze din Israel, precum Sanctuarul Eleona, un important sit de pelerinaj creștin.
INTERNAȚIONAL
Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU, afirmă Antonio Costa
Pe 21 septembrie, la sediul ONU, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale, a avut loc o reuniune la nivel înalt între Președintele Comisiei Uniunii Africane, Mahmoud Ali Youssou, președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen; și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres. Împreună cu înalți funcționari ai celor trei organizații, aceștia au discutat despre provocările majore de securitate, dezvoltare și schimbări climative.
Cei patru lideri au reafirmat sprijinul pentru multilateralism, considerat singura cale eficientă de a răspunde crizelor globale, și au condamnat încălcările tot mai frecvente ale dreptului internațional umanitar și ale drepturilor omului.
„De 80 de ani, Organizația Națiunilor Unite servește umanitatea. Așa cum am reafirmat în cadrul întâlnirii noastre cu secretarul general António Guterres, nu există misiune mai nobilă. Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU. Vă încurajăm să fiți curajos în promovarea reformei și revitalizării sistemului Națiunilor Unite. Puteți conta pe sprijinul nostru”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în deschiderea reuniunii de la New York.
For 80 years, the United Nations has served humanity. As we reaffirmed in our meeting with @antonioguterres, there is no mission more noble.
The EU is, and will remain, the UN’s largest collective supporter.
We encourage you to be bold in driving the reform and revitalisation… pic.twitter.com/qyNMLyxWCZ
— António Costa (@eucopresident) September 21, 2025
Uniunea Europeană, Uniunea Africană și ONU și-au reafirmat angajamentul colectiv pentru dezvoltare durabilă și pentru consolidarea parteneriatului Africa-Europa. În acest context, a fost anunțat următorul summit UA-UE, care va avea loc în noiembrie 2025, la Luanda, Angola.
Cele trei organizații au convenit să conitnue dialogul și să se reunească din nou în 2026, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale ONU.
INTERNAȚIONAL
Zelenski cere sancțiuni „puternice” împotriva Rusiei și măsuri pentru evitarea lor, înaintea întâlnirii cu Trump la ONU: În armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, SUA și Japonia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut duminică adoptarea unor sancțiuni „puternice” împotriva Moscovei, înaintea deplasării la New York, unde urmează să se întâlnească în această săptămână cu președintele american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU.
„Rusia trebuie să simtă consecințele a ceea ce face. Este nevoie de o contracarare suficientă pentru a-i forța să cadă la pace”, a transmis Zelenski pe rețelele sociale. „Sancțiunile puternice sunt un instrument care va opri” transformarea Rusiei într-o amenințare pentru statele UE, a adăugat el.
Russia must feel the consequences of what it is doing. Sufficient counteraction is needed to force them to seek peace. That can be achieved with adequate strength of our army, our long-range strike capabilities, and strong sanctions and pressure against Russia.
Right now, we are… pic.twitter.com/LA9E37j3aA
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2025
Liderul ucrainean a subliniat că țara sa se apără „aproape în fiecare zi” de atacurile rusești și a precizat că în armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, Statele Unite și Japonia. „Trebuie să întrerupem toate rutele posibile de aprovizionare și toate metodele de evitare a sancțiunilor”, a punctat Zelenski.
În cadrul discuțiilor cu președintele Trump, Zelenski intenționează să afle ce presupun garanțiile de securitate pe care Statele Unite sunt dispuse să le ofere ca parte a unui eventual acord de pace.
Apelul său survine după ce Moscova a încălcat recent spațiul aerian al mai multor țări NATO și UE. La începutul lunii, cel puțin 20 de drone rusești au intrat în Polonia, iar vineri trei avioane de vânătoare MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, incidente calificate de aceste state drept „provocări extrem de periculoase”.
Comisia Europeană a prezentat vineri un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează inclusiv entități chineze și indiene și interzicerea importurilor de GNL rusesc în Uniunea Europeană, însă măsurile trebuie să primească acordul guvernelor statelor membre.
„Contăm ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu adevărat dureros și ca Statele Unite să se alăture europenilor”, a mai afirmat Zelenski.
SUA
Donald Trump dă asigurări că SUA vor participa la apărarea Poloniei și a țărilor baltice dacă Rusia își intensifică activitatea militară în regiune
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor participa la apărarea Poloniei și a țărilor baltice – Estonia, Letonia și Lituania – în cazul în care Rusia își intensifică activitatea militară în regiune, la două zile după incursiunea unor avioane rusești în Estonia, relatează AFP, potrivit Agerpres.
La întrebarea unui jurnalist dacă ar ajuta la apărarea acestor patru țări membre ale NATO în cazul în care Rusia și-ar accelera și mai mult acțiunile în regiune, președintele american a răspuns:„Da, o voi face, o voi face”.
Trei avioane de vânătoare MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei deasupra golfului Finlandei și au rămas acolo circa 12 minute, au alertat vineri Estonia și NATO.
„Nu ne place asta”, a declarat Donald Trump duminică de la Casa Albă.
Italia, care își asumă în cadrul NATO o misiune de poliție pe cerul baltic, dar și Suedia și Finlanda au ridicat aparate de la sol pentru a intercepta avioanele rusești.
O reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU urmează să aibă loc luni la cererea Estoniei, a anunțat duminică Ministerul estonian de Externe.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că va avea o întâlnire cu președintele american Donald Trump, săptămâna aceasta, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra teritoriului ucrainean.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
