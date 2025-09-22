Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza

Franța condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de gruparea islamistă palestiniană Hamas în Fâșia Gaza, a declarat președintele Emmanuel Macron într-un interviu difuzat duminică de canalul american CBS, în ajunul recunoașterii de către Paris a unui stat palestinian, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Eliberarea lor „este o condiție clară înainte ca noi să deschidem o ambasadă”, a declarat președintele francez în limba engleză în interviul înregistrat joi la Paris.

Franța dispune de un consulat general la Ierusalim, care asigură reprezentarea sa pe lângă Autoritatea Palestiniană. Ambasada Franței în Israel se află la Tel Aviv.

Franța urmează să recunoască oficial statul palestinian, împreună cu alte zece țări, în cadrul unui summit care va avea loc luni la sediul Națiunilor Unite din New York.

Întrebat de jurnalista emisiunii „Face the Nation” despre faptul că nu condiționează recunoașterea de eliberarea ostaticilor, Macron a răspuns: „Pentru noi, aceasta va fi o condiție clară înainte de a deschide, de exemplu, o ambasadă în Palestina”.

„Această condiție este prima dintr-o serie de condiții prealabile pe care le vom apăra în cadrul procesului de pace. Dar pe 22 (septembrie, luni) vom anunța recunoașterea unui stat palestinian”, a răspuns președintele francez într-un interviu acordat în exclusivitate postului de televiziune american.

Înainte acestui summit, Regatul Unit, Canada și Australia au recunoscut oficial statul palestinian duminică.

Emmanuel Macron și-a apărat decizia de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că aceasta reprezintă „cea mai bună modalitate de a izola Hamas” în cadrul planului pe care Franța îl promovează la ONU.

Franța se așteaptă la o reacție dură din partea Israelului după ce președintele Emmanuel Macron urmează să anunțe luni la Adunarea Generală a ONU, recunoașterea statului palestinian.

Potrivit unor oficiali europeni și a unei persoane familiare cu gândirea guvernului israelian, scenariile discutate la Ierusalim includ accelerarea anexărilor în Cisiordania, închiderea consulatului francez din Ierusalim și extinderea controlului asupra unor proprietăți franceze din Israel, precum Sanctuarul Eleona, un important sit de pelerinaj creștin.