Emmanuel Macron denunță ”responsabilitatea autorităților kosovare” în agravarea situației din nordul Kosovo

Președintele francez, Emmanuel Macron, a denunțat miercuri ”responsabilitatea autorităților kosovare” în agravarea situației din Kosovo, după ce 30 de membri ai Forţei internaţionale de pace KFOR, aflată sub comandament NATO, au fost răniți, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Foarte clar, există o responsabilitate a autorităţilor kosovare în situaţia actuală şi o nerespectare a unui acord care era totuşi important şi care a fost parafat doar acum câteva săptămâni”, a declarat Macron într-o conferinţă de presă la Bratislava, care a contribuit, alături de negociatorii cehi, cancelarul german, Olaf Scholz, și Înaltul Reprezentat al UE, Josep Borrell, la stabilirea acestei înțelegeri.

11 soldați italieni și 19 ungari din Forţa internaţională de pace din Kosovo (KFOR) au fost răniţi luni în timpul unor ciocniri cu manifestanţi sârbi, care cereau plecarea primarilor de etnie albaneză. Belgradul a evocat zeci de răniţi în rândul demonstranţilor.

În contextul în care situația capătă amploare, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că va suplimenta cu 700 forțele din Kosovo, gest salutat de Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell.

I welcome #NATO SG @jensstoltenberg’s decision to deploy additional 700 troops to #Kosovo.

We will continue our close coordination and cooperation with @NATO_KFOR including through our @EULEXKosovo mission.

Calm must be restored now.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 30, 2023