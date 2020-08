Emmanuel Macron, discuție cu președintele palestinian Mahmud Abbas: ”I-am afirmat determinarea mea de a lucra pentru pacea în Orientul Mijlociu”

© The Press Service of the President of the Republic of Belarus

Președintele Aleksandr Lukashenko refuză medierea externă în criza politică din Belarus și susține că NATO a desfășurat tancuri și avioane la granița de vest a țării, relatează Deutsche Welle și Agerpres, care citează AFP şi Reuters. Vorbind la un miting al susținătorilor săi din centrul Minskului, liderul în vârstă de 65 de ani, a respins cererile opoziției pentru organizarea de noi alegeri prezidențiale și i-a îndemnat pe beloruși să-și apere țara de ingerințele externe, după ce Polonia și statele baltice au propus să medieze între putere și opoziție pentru organizarea „unei mese rotunde de reconciliere națională". De asemenea, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat, vineri, după reuniunea de urgență a miniștrilor de externe din statele membre ale UE, că aceasta este este pregătită să medieze între puterea de la Minsk, opoziție și societatea civilă pentru detensionarea crizei politice care a degenerat în tulburări violente. „V-am chemat aici nu ca să mă apărați, ci pentru prima dată într-un sfert de secol, pentru a vă apăra țara și independența", a spus Lukashenko. Acesta a mai susținut că forțele militare ale NATO au fost detașate la 15 minute de granița cu Belarus, fapt care nu a fost confirmat de Alianță, relatează publicația germană. „Trupele NATO sunt la porțile noastre. Lituania, Letonia, Polonia și Ucraina noastră natală ne ordonă să organizăm noi alegeri ", a spus acesta, adăugând că Belarusul „va muri ca stat" dacă ar avea loc un nou scrutin. De asemenea, în timpul unei reuniuni cu ministrul apărării, președintele belarus a declarat ieri că „nu avem nevoie de niciun guvern străin, de niciun mediator", citează Agerpres. „Fără a dori să-i ofensez pe liderii acestor republici, aş dori să le spun să-şi vadă de treabă", a mai transmis Lukashenko. Belarusul a fost zguduit de manifestații începând de duminica trecută, când Lukashenko a revendicat victoria la alegerile prezidențiale despre care opoziția, UE, SUA și NATO susțin că au fost netransparente și frauduloase. Două persoane au murit la proteste și alte mii au fost arestate. Totuși, rivala sa din opoziție, Svetlana Tihanovskaia, care a contestat victoria proclamată a preşedintelui în exerciţiu și care a fost obligată să se refugieze în Lituania după ce a primit amenințări la adresa copiilor săi, a îndemnat la un „marș al libertății" prin centrul Minskului, duminică, de la miezul zilei. Lukashenko, care se află la conducerea fostul stat sovietic de 26 de ani, neagă frauda electorală și susține că ingerințele externe sunt de vină pentru tulburări. De asemenea, acesta a declarat sâmbătă că omologul său rus Vladimir Putin l-a asigurat cu privire la un ajutor al Rusiei pentru securitatea Belarusului, fapt confirmat de Kremlin, care a precizat că este pregătit să ofere asistență militară, dacă este necesar, în conformitate cu un pact militar colectiv, relatează Reuters. UE, NATO și SUA au condamnat represaliile violente ale forțelor de ordine de la Minsk împotriva protestatarilor și au făcut apel la dialog între guvern, opoziție și societatea belorusă, precum și la respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. În acest context, UE a anunțat revizuirea relațiilor cu Belarusul și impunerea de sancțiuni împotriva celor responsabili de violență, represiune și falsificarea rezultatelor alegerilor.