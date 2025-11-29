Emmanuel Macron dorește ca instanțele să acționeze rapid pentru a bloca știrile false: Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional

Președintele francez Emmanuel Macron a lansat vineri un îndemn la adresa guvernului de a dezvolta un cadru legislativ care să permită instanțelor să acționeze rapid în blocarea știrilor false sau informațiilor care „atacă” demnitatea umană, anunță EFE, citat de Agerpres.

În egală măsură, liderul francez și-a exprimat sprijinul pentru interzicerea telefoanelor mobile în licee începând cu anul viitor.

Într-o întâlnire cu grupul de presă regional francez EBRA, Macron a discutat cu jurnaliști, elevi și profesori despre impactul rețelelor sociale asupra tinerilor, știrile false, inteligența artificială (IA) și noua eră a ceea ce el a numit „război hibrid” dus de anumite puteri precum Rusia.

„Ne va ataca Rusia mâine? Nu, dar ne confruntăm într-adevăr cu un război informațional hibrid”, a avertizat președintele francez, care a declarat că în această săptămână a prezidat o reuniune a Consiliului de Apărare axată tocmai pe lupta împotriva dezinformării și interferențelor.

În contextul aceleiași reuniuni, Macron și-a exprimat dorința de a include în legislația franceză posibilitatea ca o instanță să acționeze urgent pentru a bloca anumite informații de pe rețelele de socializare, permițând sistemului judiciar să ia anumite măsuri fără a aștepta finalizarea întregului proces.

În egală măsură, președintele francez a mai declarat că elevilor de liceu li se va interzice „probabil” utilizarea telefoanelor mobile în școli începând de anul viitor, informează Politico Europe.

Elevii din școlile primare și cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani au deja interdicția de a utiliza telefoane mobile în școli.

Președintele francez a declarat că ministrul Educației, Édouard Geffray, analizează această idee.

Cu toate acestea, interzicerea telefoanelor în licee ar putea necesita adoptarea unei noi legi de către parlamentari. Adunarea Națională Franceză a votat în favoarea interdicției actuale în 2018, dar această lege se referă în mod explicit doar la echivalentele franceze ale grădiniței, școlii primare și gimnaziale (de la 12 la 16 ani).

Influența lui Macron asupra politicii interne a scăzut după ce a pierdut controlul asupra parlamentului în 2024, dar președintele a încercat în ultimele săptămâni să revină pe scena internă cu o serie de apariții dedicate modului în care intenționează să abordeze provocările ridicate de rețelele sociale și marile platforme online.