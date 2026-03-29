Emmanuel Macron: Este important ca Irakul să nu fie antrenat în conflictul actual din Orientul Mijlociu

Președintele francez Emmanuel Macron a lansat sâmbătă un apel la „a se face totul” pentru a evita ca Irakul să fie „antrenat în escaladarea în desfășurare” a conflictului actual din Orientul Mijlociu, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

„Suveranitatea Irakului și cea a Kurdistanului din interiorul său sunt indispensabile pentru stabilitatea regională”, a spus șeful statului francez după un apel telefonic cu președintele regiunii irakiene Kurdistan, Neshirvan Barzani, a cărui reședință a fost vizată de un atac cu dronă sâmbătă dimineață.

„Această evoluție foarte îngrijorătoare se adaugă unei recrudescențe a atacurilor contra instituțiilor irakiene”, a subliniat Macron.

Mai multe raiduri, imputate Statelor Unite și Israelului, au vizat în ultimele săptămâni grupări armate pro-iraniene din Irak, în timp ce aceste facțiuni au revendicat zilnic zeci de atacuri cu drone și rachete contra prezenței militare americane în Irak și în alte țări din Orientul Mijlociu.

SUA și Israelul au declanșat atacuri aeriene coordonate asupra Iranului pe 28 februarie, omorându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Teheranul a răspuns lovind Israelul și statele din Golf care găzduiesc instalații militare americane, oprind efectiv transporturile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.

Atacurile iraniene cu drone și rachete au continuat să se intensifice, rapoartele indicând că Teheranul a lansat în mod repetat rachete încărcate cu muniții cu dispersie asupra Israelului.