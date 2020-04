Emmanuel Macron face apel ca UE să nu repete “eroarea colosală și fatală” a Franței: La sfârșitul Primului Război Mondial, am spus că Germania trebuie să plătească. A urmat ce era mai rău

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut joi un apel către liderii din Uniunea Europeană să nu repete “eroarea fatală și colosală” pe care Franța a făcut-o la sfârșitul Primului Război Mondial, când Parisul a solicitat reparații de război Germaniei, fapt care a facilitat declanșarea populismului și a dezastrului care a urmat prin izbucnirea celei de-a doua conflagrații mondiale.

Vorbind în cadrul unui interviu pentru Financial Times, de la Palatul Elysée, președintele francez a avertizat cu privire la prăbușirea Uniunii Europene ca “proiect politic”, cu excepția cazului în care UE va susține economii afectate precum Italia și le va ajuta să se redreseze după pandemia cu noul coronavirus.

“Nu poți avea o piață unică în care unii sunt sacrificați. Nu mai este posibil să avem finanțări care nu sunt mutualizate pentru cheltuielile pe care le întreprindem în lupta împotriva Covid-19 și pe care le vom avea pentru redresarea economică”, a adăugat Macron, precizând că are un dialog permanent cu cancelarul german Angela Merkel și cu premierul olandez Mark Rutte și considerând că “se apropie” de o viziune comună în privința redresării economiilor UE după criză.

Ar fi o greșeală istorică să spunem din nou că “păcătoșii trebuie să plătească”, a spus Macron. El a amintit de “eroarea colosală și fatală” a Franței în solicitarea unor reparații din partea Germaniei după Primul Război Mondial, care a declanșat o reacție populistă germană și dezastrul care a urmat.

“De fiecare dată când ne-am confruntat cu o astfel de situație în istorie, am făcut o greșeală. Vorbesc despre o țară care a făcut această greșeală de multe ori. În urmă cu 100 de ani, la sfârșitul Primului Război Mondial, Franța a spus că Germania trebuie să plătească. Eroare colosală și fatală. Ce a provocat? A alimentat populismul în Germania, ura din restul Europei și 15 ani mai târziu ceea ce era mai rău s-a întâmplat. Este greșeala pe care nu am făcut-o la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial când am spus că sunt datorii și am decis să creăm Planul Marshall despre care vorbim astăzi. Dacă în acest moment al istoriei noastre nu o facem (n.r. – plan de relansare economică) nu vom mai avea niciun scop. Dacă nu o putem face astăzi, populiștii vor câștiga”, a mai spus el.