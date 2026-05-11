Emmanuel Macron îi apără pe europeni: „Nu sunt prădătorii acestui secol” în Africa, spre deosebire de China. Europa apără ordinea internațională

Președintele francez Emmanuel Macron, care urmează să deschidă luni summitul franco-african de la Nairobi, în Kenya, i-a apărat pe europeni, punctând că ei „nu sunt prădătorii acestui secol” în Africa, în comparație cu China.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu publicat de Jeune Afrique și The Africa Report, preluat de AFP, conform Agerpres.

În acest interviu, Macron amintește că a condamnat ferm colonizarea încă de la începutul primului său mandat de președinte al Franței.

În fața criticilor direcționate către statele cu rădăcini în puteri coloniale, Emmanuel Macron a atras atenția asupra paradoxului contemporan.

„Europenii nu sunt prădătorii acestui secol. Europa apără ordinea internațională, multilateralismul eficient, statul de drept, comerțul liber și deschis”, în timp ce Statele Unite și China „se află într-o logică a confruntării comerciale”, fără respectarea regulilor, a spus președintele francez.

Emmanuel Macron a dat drept exemplu modul în care interacționează China când vine vorba de mineralele critice și pământurile rare din Africa.

„China, ca să dăm un exemplu, operează într-un cadru prădător: le prelucrează pe plan intern” și creează „dependențe cu restul lumii”, a arătat liderul francez.

„Nu asta propunem noi”,a insistat președintele francez, pledând pentru o „strategie de autonomie atât pentru Europa, cât și pentru Africa”, astfel încât să nu „depindă de niciun nou imperiu, oricare ar fi acesta”.

Într-o declarație comună emisă la finalul celui de-al șaptelea summit, desfășurat în noiembrie, anul trecut, Uniunea Europeană și Uniunea Africană au evidențiat dorința de cooperare și dezvoltare pe baza angajamentelor comune.

Ambele părți au subliniat în document importanța sprijinirii priorităților de dezvoltare ale Africii, inclusiv industrializarea, diversificarea exporturilor și integrarea în piețele regionale, în special prin intermediul Zonei de liber schimb continentale africane (AfCFTA).

Părțile au subliniat urgența abordării schimbărilor climatice, angajamentul față de Acordul de la Paris și necesitatea unor acțiuni ambițioase în sectorul climatic, reliefând în context importanța finanțării durabile pentru a creșterea economică și reziliența climatică.

UE și Uniunea Africană au reafirmat angajamentul față de conservarea biodiversității și față de folosirea durabilă a resurselor naturale.

Documentul subliniază necesitatea unui sistem multilateral mai eficient, cu ONU în centrul său, și solicită reforme în arhitectura financiară internațională.

UA și UE au convenit, în egală măsură, să elaboreze un plan de implementare pentru domeniile de cooperare, cu accent pe monitorizarea progreselor înregistrate prin intermediul unui raport comun de monitorizare.

Cele două părți au convenit să se reunească în cadrul unui al optulea summit, ce ar urma să fie găzduit de Bruxelles, pentru a evalua progresele înregistrate și pentru a stabili obiectivele viitoare.