Emmanuel Macron îi răspunde lui Netanyahu: „Ați jignit întreaga Franță” prin acuzațiile că „alimentăm focul antisemit”

Președintele francez Emmanuel Macron i-a replicat premierului israelian Benjamin Netanyahu care a „jignit întreaga Franță” atunci când l-a acuzat că „alimentează focul antisemit” prin intenția sa de a recunoaște statul Palestina, informează AFP, citat de Agerpres.

„Aceste acuzații de pasivitate în fața unui flagel pe care îl combatem cu toată forța noastră sunt inacceptabile și jignesc întreaga Franță”, a menționat Macron într-o scrisoare adresată lui Netanyahu și publicată marți de cotidianul francez Le Monde.

El a subliniat că antisemitismul nu ar trebui să fie „subiect de instrumentalizare”.

Într-o scrisoare datată 17 august și adresată președintelui francez, Benjamin Netanyahu vorbește despre incidentele antisemite care au avut loc în Franța în ultimele luni și încearcă să le lege de politica lui Macron privind Palestina, spunând: „Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian alimentează acest foc antisemit”.

„Nu este diplomație, este îngăduință. Recompensează teroarea Hamas, întărește refuzul Hamas de a elibera ostaticii, încurajează pe cei care amenință evreii francezi și încurajează ura împotriva evreilor care bântuie acum străzile voastre”, a adăugat el.

Președinția franceză a reacționat prompt și a calificat declarația premierului israelian drept „eronată, abjectă și nu va rămâne fără răspuns”.

„Faptele antisemite din țara noastră vin de departe, au fost alimentate mult timp de extrema dreaptă și încă sunt alimentate de extrema dreaptă care esențializează comunitatea evreiască și susține ura contra acesteia din urmă”, a accentuat președintele francez.

Macron apreciază că inițiativa sa diplomatică în favoarea unei recunoașteri a statului Palestina reprezintă o „mână întinsă” Israelului pentru o „pace durabilă” în regiune și respinge orice acuzație de sprijin acordat mișcării islamiste palestiniene Hamas.

Astfel de acuze au venit și din partea aliatului istoric al Israelului, Statele Unite, care, prin ambasadorul său la Paris, a acuzat guvernul francez de „lipsa unei acțiuni suficiente” pentru combaterea antisemitismului.

Acesta este motivul pentru care Franța l-a convocat pe ambasadorul SUA pentru a-i cere explicații, dar reprezentantul SUA l-a trimis pe adjunctul său.

Pe 24 iulie, Macron a anunțat că Franța va recunoaște oficial statul palestinian în cadrul reuniunii ONU din septembrie, ceea ce a atras o reacție rapidă din partea Israelului, care a afirmat că astfel se recompensează Hamas pentru atacul terorist din 2023, care a provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane și luarea a 250 de ostatici. Israelul a răspuns cu o forță copleșitoare și și-a extins recent operațiunile în Fâșia Gaza, în efortul de a elimina Hamas.

Peste 60.000 de persoane au murit în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas. Ministerul nu face distincție între victimele civile și cele militare, dar un număr tot mai mare de cercetători și oficiali guvernamentali – inclusiv cei din Uniunea Europeană – acuză Israelul de comiterea de crime de război sau genocid.

După anunțul făcut de Macron la sfârșitul lunii trecute, Regatul Unit, Canada și Australia au urmat exemplul și și-au arătat intenția de a recunoaște un stat palestinian, deși cu unele rezerve.