Emmanuel Macron îl desemnează pentru funcția de premier al Franței pe Michel Barnier, fost negociator-șef al UE pentru Brexit

Rada Supremă (Parlamentul ) din Ucraina a acceptat numirea lui Andrii Sybiha în funcția de ministru al afacerilor externe al țării, informează Politico Europe.

Sybiha îl va înlocui pe Dmitro Kuleba, care a condus Ministerul de Externe din 2020, dar a fost demis miercuri, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a înfăptuit cea mai amplă remaniere guvernamentală de când Rusia a pornit invazia pe scară largă.

Sybiha a fost anterior adjunctul șefului de cabinet al lui Zelenski, înainte de a fi promovat ca adjunct al ministrului afacerilor externe în aprilie.

El a fost ambasador în Turcia între 2016 și 2021, o experiență care a fost probabil considerată un avantaj datorită rolului esențial pe care Turcia îl joacă în război, conform Washington Post.

Turcia, o țară NATO care menține legături cu Rusia, a depus recent o cerere de aderare la BRICS, un grup de țări emergente fondat în parte de Rusia, devenind prima țară membră NATO și primul candidat la aderarea la UE care dorește să se alăture acestui grup.

Dar Turcia a menținut, de asemenea, legături cu Ucraina. În martie 2022, aceasta a purtat discuții de pace fără succes cu liderii ambelor părți la Istanbul. Luna trecută, Ankara și Kievul au ratificat un acord de liber schimb după ani de dezacorduri cu privire la detalii-cheie.

”Turcia poate deveni o țară puternică, prosperă și respectată dacă dezvoltă simultan relații cu Estul și Vestul”, a declarat sâmbătă președintele Recep Tayyip Erdogan.

Cel mai probabil, Sybiha să îl însoțească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în călătoria sa în Statele Unite din această lună, când se va deplasa la New York pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite cu speranța că îi va prezenta președintelui Joe Biden ”un plan de victorie”.

În urma acestei reforme guvernamentale, viceprim-ministrul pentru integrare europeană și euro-atlantică a Ucrainei, Olha Stefanishyna, va prelua și conducerea Ministerului Justiției.

Honoured to continue my work in 🇺🇦Government as Deputy PM for European and Euro-Atlantic integration – Minister of Justice.

Grateful to @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal @ua_parliament for the trust.

Glory to Ukraine!🇺🇦 pic.twitter.com/I1OMBkM0Pe

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) September 5, 2024