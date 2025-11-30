INTERNAȚIONAL
Emmanuel Macron îl primește pe Volodimir Zelenski, luni, la Paris, pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă”
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée, informează AFP, citat de Agerpres.
„Cei doi lideri vor discuta despre situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă, în continuitatea discuțiilor de la Geneva și a planului american și în strânsă consultare cu partenerii noștri europeni”, a indicat președinția franceză.
„De asemenea, vor face un bilanț al activității întreprinse privind garanțiile de securitate în cadrul Coaliției de voință”, a adăugat Palatul Élysée.
Citiți și: Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski
Întâlnirea dintre cei doi lideri vine în contextul în care o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.
Discuțiile planificate în Florida au loc după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.
Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.
„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.
Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.
UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări
Uniunea Europeană, prin Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.
Capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă.
Principalele ținte au fost infrastructura energetică și clădirile de civili. Zeci de persoane au fost rănite, în vreme ce trei persoane și-au pierdut viața.
În contextul atacurilor necontenite ale Moscovei, Kallas a anunțat într-un mesaj publicat pe platforma X că UE „investește în acest an 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a Moldovei pentru a contribui la consolidarea securității țării.”
Russian drone violations of Moldova’s airspace are unacceptable and put civilian air traffic at risk.
The EU is investing 20 million EUR this year in Moldova’s air-defences to help strengthen the country’s security.
Moldova’s skies cannot become a casualty of Russia’s war.
— Kaja Kallas (@kajakallas) November 29, 2025
„Spațiul aerian al Moldovei nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”, a mai spus Înaltul Reprezentant al UE.
Pe aceeași platformă de socializare a reacționat și președinta Maia Sandu.
„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Aceasta nu este limbajul diplomaţiei şi nici al unei ţări care pretinde că negociază pacea. În încercarea lor de a ucide civili, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovean, forțând închiderea temporară a acestuia. Condamnăm aceste atacuri și suntem alături de Ucraina”, a transmis Maia Sandu.
A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.
On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine.
— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025
La rândul său, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.
Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.
Într-un gest repetitiv, dronele au pătruns ilegal în spațiile aeriene ale României și Republica Moldova. Incidentul nesăbuit a fost condamant de Kiev și de Franța, prin Ministerul Afacerilor Externe de la Paris, și a deterimat Chișinăul să îl convoace în semn de protest pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova.
Citiți și: Franța „reafirmă sprijinul față de România și R. Moldova” după incursiuni „inacceptabile” ale unor drone în spațiile aeriene ale celor două țări
Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa
Pe acest fundal al intensificării atacurilor rusești, o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.
Discuțiile planificate în Florida vin după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.
Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.
„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.
Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.
Volodimir Zelenski anunță că o delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta despre planul de pace american: Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului
O delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă într-o postare pe X că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, va conduce delegația.
Desemnarea lui Umerov vine după ce Zelenski l-a concediat vineri pe principalul său consilier, Andriy Yermak, în urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia de către autoritatea ucraineană de combatere a corupției. Yermak era principalul interlocutor al aliaților occidentali ai Kievului și era considerat de mulți al doilea om ca putere din guvernul ucrainean.
„Sarcina este clară: să elaborăm rapid și concret pașii necesari pentru a pune capăt războiului”, a declarat Zelenski. „Ucraina continuă să colaboreze cu Statele Unite în cel mai constructiv mod posibil”, a continuat liderul ucrainean.
Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025
Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.
Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.
Discuțiile planificate în Florida vin după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.
Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.
„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.
Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.
Între timp, capitala Ucrainei a fost atacată din nou de drone și rachete rusești în primele ore ale zilei de sâmbătă, au declarat oficialii locali. Cel puțin două persoane au fost ucise.
În context, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.
Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.
Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că își continuă „planul de război” în pofida eforturilor de pace și critică vizita lui Viktor Orban la Moscova: Putin l-a folosit din nou drept complice la teroarea sa
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha a acuzat Rusia că își continuă „planul de război în două puncte – de a distruge și de a ucide”– într-un context în care „toată lumea discută despre punctele planurilor de pace”.
„În timp ce toată lumea discută despre punctele planurilor de pace, Rusia continuă să-și ducă la îndeplinire <<planul de război>> alcătuit din două puncte: uciderea și distrugerea”, a reacționat Sybiha într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după o noapte „dificilă în Ucraina, în special în Kiev”.
A difficult night in Ukraine, particularly in Kyiv. Russia shot dozens of cruise and ballistic missiles and over 500 drones at ordinary homes, the energy grid, and critical infrastructure. At least 2 people were killed and two dozen injured, including a child.
While everyone is… pic.twitter.com/c2TR4uhJJU
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 29, 2025
Rusia a lansat zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone asupra locuințelor, rețelei energetice și infrastructurii critice. Cel puțin 2 persoane au fost ucise și douăzeci și patru rănite, printre care și un copil.
Ministrul ucrainean de Externe a remarcat că atacul a avut loc la scurt timp după vizita premierului ungar Viktor Organ la Moscova, pe care a criticat-o, și după „discursurile goale despre <<pace>>”.
„Este de remarcat faptul că Putin l-a folosit din nou pe Viktor Orban drept complice la teroarea sa. În 2024, vizita lui Orban la Moscova a fost urmată de atacul îngrozitor al Rusiei asupra spitalului de copii Okhmatdyt din Ucraina. (…)Putin îi folosește pur și simplu pe astfel de politicieni ca actori în spectacolul său sângeros. Putin dorește să prelungească războiul cu orice preț. Un război pe care nu îl poate câștiga și pe care refuză să îl încheie. Însă comunitatea internațională dispune de mijloacele necesare pentru a se asigura că acest preț devine insuportabil pentru el”, a continuat oficialul ucrainean.
El a reluat apelurile la adresa partenerilor Ucrainei de a oferi țării „sprijin suplimentar pentru apărarea și reziliența Ucrainei, sancțiuni suplimentare severe împotriva Rusiei și o decizie rapidă care să permită utilizarea integrală a activelor rusești înghețate.”
„Forța, unitatea și presiunea asupra Moscovei rămân esențiale pentru a avansa eforturile de pace și a forța Rusia să pună capăt războiului”, a conchis Andrii Sybiha.
Este pentru a doua oară în câteva zile când Kievul este ținta unui atac, potrivit Deutsche Welle.
Citiți și: Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
La începutul acestei săptămâni, șapte persoane au fost ucise în atacuri cu rachete balistice, rachete de croazieră, arme hipersonice și drone, în ceea ce Ministerul Energiei din Ucraina a descris ca fiind un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a țării.
