Emmanuel Macron îl primește pe Volodimir Zelenski, luni, la Paris, pentru a discuta despre „situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă”

Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée, informează AFP, citat de Agerpres.

„Cei doi lideri vor discuta despre situația și condițiile pentru o pace justă și durabilă, în continuitatea discuțiilor de la Geneva și a planului american și în strânsă consultare cu partenerii noștri europeni”, a indicat președinția franceză.

„De asemenea, vor face un bilanț al activității întreprinse privind garanțiile de securitate în cadrul Coaliției de voință”, a adăugat Palatul Élysée.

Citiți și: Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski

Întâlnirea dintre cei doi lideri vine în contextul în care o delegație formată din înalți oficiali ai guvernului ucrainean se îndeaptă spre Statele Unite pentru a purta discuții cu omologii americani, duminică, cu privire la un plan de pace propus pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Oficialii ucraineni urmează să se întâlnească în Florida cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu ginerele liderului ucrainean Jared Kushner, a informat Bloomberg.

Witkoff, care este așteptat la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții cu oficialii ruși, s-a aflat în centrul unei furtuni mediatice după ce Bloomberg a publicat o transcriere care dezvăluia că ar fi instruit un înalt oficial al Kremlinului cu privire la modul de abordare a discuțiilor cu Trump.

Discuțiile planificate în Florida au loc după ce administrația Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte, care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei. Propunerea, așa cum a fost prezentată inițial, includea concesii teritoriale semnificative din partea Ucrainei, inclusiv regiunea Donbas, și ar fi limitat, de asemenea, dimensiunea armatei ucrainene.

Președintele SUA a declarat că planul de pace nu este o „ofertă finală” și că mai există loc pentru negocieri.

„Ne așteptăm ca rezultatele întâlnirilor de la Geneva să fie acum puse la punct în Statele Unite”, a declarat Zelenski în postarea sa de sâmbătă.

Șeful serviciilor secrete ucrainene, Kyrylo Budanov, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene, Andrii Hnatov, fac parte, de asemenea, din delegația trimisă în SUA pentru discuțiile de duminică.