Emmanuel Macron îl va primi luni pe Volodimir Zelenski la Paris, ocazie cu care va reafirma angajamentul Franței privind garanțiile de securitate

Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni, la Paris, ocazie cu care va „reafirma angajamentul Franței față de Ucraina” și „menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate” pentru Kiev, potrivit Palatului Elysee, citat de AFP și Agerpres.

Această a noua vizită a președintelui Zelenski în Franța de la începutul războiului declanșat de Rusia „ne va permite să reafirmăm angajamentul Franței de partea Ucrainei pe termen lung și să menținem dinamica eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate” în cadrul „Coaliției de voință” a țărilor dispuse să sprijine Kievul, a detaliat președinția franceză.

Cu ocazia acestei vizite va avea loc un „schimb de opinii cu privire la aspectele cooperării bilaterale, în special în domeniile energetic, economic și al apărării”.

„Coaliția de voință”, care reunește în jur de 30 de țări, în principal europene, ce susțin Ucraina, s-a reunit ultima oară la Londra la 24 octombrie.

Aliații Kievului s-au arătat hotărâți atunci să crească presiunea asupra Moscovei. Premierul britanic Keir Starmer făcuse apel la „finalizarea lucrării” privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării ucrainene.

Garanțiile de securitate preconizate pentru Ucraina, elaborate de luni de zile de această coaliție, prevăd sprijin pentru toate componentele armatei Kievului – terestră, maritimă și aerienă. Însă punerea lor în aplicare rămâne condiționată de o încetare foarte ipotetică a luptelor.

Negocierile de pace între Kiev și Moscova sunt într-un punct mort, un summit evocat la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin nu a mai avut loc.

Un atac rusesc combinat cu rachete și drone care a vizat în noaptea de joi spre vineri numeroase cartiere din Kiev a făcut cel puțin patru morți, a anunțat vineri Volodimir Zelenski, în timp ce Moscova a declarat că a distrus peste 200 de drone ucrainene pe teritoriul său.