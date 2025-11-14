INTERNAȚIONAL
Emmanuel Macron îl va primi luni pe Volodimir Zelenski la Paris, ocazie cu care va reafirma angajamentul Franței privind garanțiile de securitate
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni, la Paris, ocazie cu care va „reafirma angajamentul Franței față de Ucraina” și „menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate” pentru Kiev, potrivit Palatului Elysee, citat de AFP și Agerpres.
Această a noua vizită a președintelui Zelenski în Franța de la începutul războiului declanșat de Rusia „ne va permite să reafirmăm angajamentul Franței de partea Ucrainei pe termen lung și să menținem dinamica eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate” în cadrul „Coaliției de voință” a țărilor dispuse să sprijine Kievul, a detaliat președinția franceză.
Cu ocazia acestei vizite va avea loc un „schimb de opinii cu privire la aspectele cooperării bilaterale, în special în domeniile energetic, economic și al apărării”.
„Coaliția de voință”, care reunește în jur de 30 de țări, în principal europene, ce susțin Ucraina, s-a reunit ultima oară la Londra la 24 octombrie.
Aliații Kievului s-au arătat hotărâți atunci să crească presiunea asupra Moscovei. Premierul britanic Keir Starmer făcuse apel la „finalizarea lucrării” privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării ucrainene.
Garanțiile de securitate preconizate pentru Ucraina, elaborate de luni de zile de această coaliție, prevăd sprijin pentru toate componentele armatei Kievului – terestră, maritimă și aerienă. Însă punerea lor în aplicare rămâne condiționată de o încetare foarte ipotetică a luptelor.
Negocierile de pace între Kiev și Moscova sunt într-un punct mort, un summit evocat la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin nu a mai avut loc.
Un atac rusesc combinat cu rachete și drone care a vizat în noaptea de joi spre vineri numeroase cartiere din Kiev a făcut cel puțin patru morți, a anunțat vineri Volodimir Zelenski, în timp ce Moscova a declarat că a distrus peste 200 de drone ucrainene pe teritoriul său.
JAPONIA
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO
Consilierul prezidențial Marius Lazurca și ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, au avut joi o întrevedere la Palatul Cotroceni privind noi proiecte bilaterale în cadrul parteneriatului strategic româno-nipon, precum și sprijinul Japoniei pentru aderarea României la OCDE.
Într-o postare pe contul său de X, Lazurca a precizat că a avut o “discuție substanțială” cu Takashi Katae.
“Principalul subiect al discuției a fost relația bilaterală excelentă dintre România și Japonia, confirmată de un parteneriat strategic dinamic. România și Japonia sunt hotărâte să continue dialogul politic, să consolideze cooperarea economică și să lanseze noi proiecte“, a transmis consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă.
I had a substantive discussion with the Ambassador of Japan, Takashi Katae, at the Cotroceni Palace. Our excellent bilateral relations 🇷🇴- 🇯🇵, confirmed by a vibrant Strategic Partnership, were the main topic. Romania and Japan are committed to advancing the political dialogue,… pic.twitter.com/h7VA5I1sW9
— Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) November 13, 2025
“Am convenit amândoi că, în contextul internațional complicat actual, state cu viziuni similare, precum ale noastre, ar trebui să consolideze și mai mult cooperarea bilaterală. Am mulțumit Japoniei pentru sprijinul continuu acordat obiectivului României de a deveni membru al OCDE și am reconfirmat angajamentul nostru de a contribui la aprofundarea parteneriatului UE-Japonia și a cooperării NATO-Japonia”, a mai adăugat Marius Lazurca.
REPUBLICA MOLDOVA
Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în R. Moldova: Pentru perioada următoare ne propunem mai multă dereglementare și mai multă inovare
Republica Moldova este deschisă pentru business și are trei priorități, și anume să adere la Uniunea Europeană, să dezvolte economia și să atragă investiții, să înțeleagă bine riscurile și să le gestioneze responsabil, a fost mesaj transmis de premierul moldovean Alexandru Munteanu, care a avut joi o întâlnire cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la sediul CCIFER, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în Republica Moldova (CCI France Moldavie), informează Agerpres.
Evenimentul a fost dedicat oportunităților de investiții în Republica Moldova și a reunit membri ai comunității de afaceri franco-române, reprezentanți ai companiilor membre CCIFER, ai Ambasadei Franței în România, ai Business France, precum și ai CCI France Moldavie și CCIFER.
Întâlnirea a avut loc cu prilejul vizitei pe care Alexandru Munteanu a efectuat-o în România, prima de când a preluat funcția de premier al Republicii Moldova.
Citiți și: Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană
Alexandru Munteanu: România, un reper pentru noi. Planul este să devenim un stat care contribuie la unitatea europeană, securitatea regionala și conectivitatea energetică
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
„Mai multă dereglementare și mai multă inovare – este ceea ce ne propunem pentru următoarea perioadă ca să stimulăm economia și să atragem antreprenori”, le-a transmis Munteanu acestora, potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău.
Prim-ministrul moldovean a încurajat companiile române și franceze să participe la programul de inovare în domeniul energetic, precum și la inițiativele privind modernizarea capacităților de stocare a produselor petroliere și dezvoltarea pieței gazelor naturale liberalizate.
Guvernul Republicii Moldova mai arătă în comunicat că „au fost menționate condițiile favorabile de activitate în sectorul tehnologiilor informaționale, în cadrul Moldova IT Park”.
„Companiile pot deveni rezidenți virtuali ai parcului, statut ce oferă o serie de avantaje: impozit unic de 7%, regim de operare virtual, listă extinsă de activități IT eligibile, interacțiune simplificată cu autoritățile publice, precum și posibilități de a atrage specialiști străini pe perioadă îndelungată prin inițiativa <<IT Visa>>. În prezent, aici (n.r. Republica Molodva sunt înregistrate deja 49 de companii românești”, mai precizează sursa citată.
La întrevedere a fost discutat și potențialul de extindere a comerțului bilateral.
În anul 2024, România a fost pe locul 1 printre partenerii comerciali ai țării noastre, cu o pondere de peste 20% din comerțul total. În acest sens, proiectele actuale de dezvoltare a infrastructurii rutiere și facilitarea tranzitului la frontieră vor stimula schimburile comerciale.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România este una dintre cele mai reprezentative organizații de afaceri din România, cu o activitate de aproape 30 de ani și circa 600 de membri – companii cu capital francez, internațional și românesc, ONG-uri și universități.
INTERNAȚIONAL
Sondaj îngrijorător: Aproape jumătate dintre alegătorii din țări occidentale sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația
Un sondaj important realizat de Ipsos pe un eșantion de aproape 10.000 de alegători din nouă țări – șapte din Uniunea Europeană, plus Regatul Unit și Statele Unite – a relevat că aproximativ jumătate dintre alegători sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația.
Cu excepția Suediei, unde oamenii consideră că politicile democratice funcționează bine, o majoritate clară își exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile la care vor fi expuse sistemele lor democratice următorii cinci ani, potrivit sondajului prezentat în exclusivitate de Politico.
Sondajul vine pe fondul îngrijorării crescânde că democrația din Occident este amenințată. Disparitatea veniturilor la nivel mondial stimulează sprijinul pentru partidele extremiste, subminează dezbaterea și pregătește terenul pentru autoritarism, potrivit unui raport recent al G20.
Săptămâna aceasta, Comisia Europeană și-a dezvăluit planurile de consolidare a democrației în cele 27 de țări ale UE. Criticii au afirmat însă că propunerea sa de combatere a interferențelor străine în alegerile europene este prea slabă, participarea fiind voluntară în întreaga Uniune.
Citiți și: Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație”, un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
Pentru noul sondaj, Ipsos a chestionat peste 9.800 de alegători din Marea Britanie, Franța, Statele Unite, Spania, Italia, Suedia, Croația, Țările de Jos și Polonia între 12 și 29 septembrie. Sondajul a relevat că, în medie, 45% dintre respondenții din toate cele nouă țări examinate erau nemulțumiți de modul în care funcționa democrația.
Alegătorii care s-au identificat ca aparținând extremelor politice – atât de extremă stânga, cât și de extremă dreapta – erau cei mai predispuși să spună că democrația eșuează.
În Franța și Țările de Jos, nivelul de satisfacție a scăzut în ultimul an ca urmare a turbulențelor politice. Guvernul francez s-a prăbușit în repetate rânduri pe fondul unei crize continue privind bugetul național, în timp ce coaliția olandeză s-a destrămat la începutul acestui an, declanșând alegeri care au avut loc în octombrie.
În niciuna dintre cele nouă țări chestionate, majoritatea alegătorilor nu consideră că guvernul național le reprezenta bine opiniile. Alegătorii din Croația și Marea Britanie au fost cel mai puțin înclinați să fie de acord că guvernele lor îi reprezintă în mod eficient, doar 23% dintre ei afirmând acest lucru în ambele cazuri.
În toate țările chestionate, cu excepția Poloniei – care a înregistrat o prezență ridicată la alegerile prezidențiale din acest an –, mai mulți alegători au afirmat că modul în care funcționează democrația s-a înrăutățit în ultimii cinci ani decât că s-a îmbunătățit. În SUA, 61% dintre alegători consideră că starea democrației s-a înrăutățit din 2020.
Alegătorii din Franța (86%) și Spania (80%) sunt cei mai îngrijorați cu privire la ceea ce vor însemna următorii cinci ani pentru sistemele lor democratice. Respondenții au identificat drept cele mai mari riscuri pentru democrație dezinformarea, corupția, lipsa de responsabilitate a politicienilor și ascensiunea partidelor extremiste.
În general, majoritatea persoanelor chestionate sprijină în continuare cu tărie idealurile democratice, deși în Croația mai mult de jumătate (51%) au afirmat că menținerea democrației merită doar dacă aceasta asigură o bună calitate a vieții.
Ipsos a constatat că respondenții susțin măsurile de protejare a democrației, în special legile și aplicarea acestora pentru combaterea corupției, protejarea independenței instanțelor judecătorești, o mai bună educație civică în școli și reglementări împotriva știrilor false și a discursurilor instigatoare la ură pe rețelele de socializare.
