Emmanuel Macron îndeamnă Europa să-și intensifice eforturile în domeniul spațial pentru a reduce decalajul față de SUA și China: Vrem ca Europa să-și afirme ambiția în domeniul zborurilor spațiale cu echipaj

Președintele francez Emmanuel Macron a îndemnat joi Europa să-și consolideze politica în sectorul spațial pentru a reduce decalajul față de Statele Unite și China, informează Deutsche Welle.

„Europa spațială este încă slabă. Vrem ca Europa să-și afirme ambiția în domeniul zborurilor spațiale cu echipaj. Programul nostru spațial european rămâne fragil și trebuie să ne intensificăm eforturile”, a afirmat el în cadrul unei discuții la Summitul Internațional Spațial de la Paris.

EN DIRECT | Sommet International sur l’Espace à Paris. https://t.co/cOagFGsvOm — Élysée (@Elysee) September 10, 2026

Macron a declarat că, în doi ani, dorește să vadă „prima capsulă europeană de transport de marfă, Nyx, andocând la Stația Spațială Internațională”.

El a adăugat că, în cinci ani, ar dori să vadă primul modul lunar european, Argonaut, „aterizând pe suprafața Lunii”.

„Iar peste 10 ani, vreau să văd prima capsulă europeană cu echipaj decolând de la Kourou, cu astronauți europeni și din alte țări la bord”, a completat liderul francez.

Kourou, situat în Guyana Franceză, găzduiește principalul port spațial al Uniunii Europene.

Președintele francez a mai afirmat că Europa trebuie să-și reducă dependența de serviciile americane și rusești. În prezent, explorarea spațială europeană se bazează pe rachete și sateliți din Statele Unite și Rusia pentru comunicații și supraveghere.

După discursul lui Macron, Josef Aschbacher, directorul general al Agenției Spațiale Europene (ESA), a remarcat: „Suntem pasageri sau piloți?”

Șeful ESA a subliniat că țările din întreaga lume dezvoltă rapid tehnologia spațială, de la „infrastructura critică” a sateliților până la explorarea lunară.

„În acest context emergent, Europa trebuie să se poziționeze ca un partener indispensabil, cu propriile sale capacități”, a spus el.

Aschbacher a adăugat că, dacă Europa dorește să-și dobândească independența în explorarea spațială, trebuie să investească aproximativ 1 miliard de euro anual (1,1 miliarde de dolari).

„Dependența are un cost. Decalajul față de liderii mondiali din sectorul spațial se adâncește, atât din punct de vedere financiar, cât și tehnologic”, a completat acesta.

Un astfel de apel a fost lansat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a evidențiat că securitatea europeană este strâns legată de cea spațială.

În discursul său, von der Leyen a subliniat importanța viziunii și acțiunilor precoce pentru ca Europa să își consolideze rolul în noua eră spațială, în care statele retrimit oameni pe Lună, sateliții devin mai ieftini și mai performanți, iar inteligența artificială transformă modul în care pot fi utilizare datele colectate în spațiu.

Președinta Comisiei Europene a prezentat trei priorități.

Prima dintre acestea implică o acțiune comună la nivel european, care să cuprindă o cooperare între Comisia Europeană, Agenția Spațială Europeană și statele membre, fără a omite sprijinul pentru industria europeană de lansatoare.

„Împreună cu Agenția Spațială Europeană, ne angajăm să promovăm o nouă viziune europeană privind accesul la spațiu. Obiectivul nostru este să reunim cererea europeană și să acționăm în calitate de clienți-ancoră pentru lansatoarele europene. Astfel menținem o industrie europeană a transportului spațial competitivă și ne păstrăm accesul independent la spațiu”, a spus von der Leyen.

Cea de-a doua prioritate include investiții masive în domeniu.

„Prin intermediul instrumentului nostru de investiții <<Cassini>>, mobilizăm 2 miliarde de euro sub formă de capital de risc pentru companiile spațiale europene. Această inițiativă susține inovarea aici, în Europa. Fie că este vorba de firme care urmăresc nave care scapă sistemelor convenționale, fie de companii care dezvoltă nave spațiale reutilizabile pentru a transporta încărcături pe orbită și, poate, într-o zi, chiar și oameni. Noul nostru fond <<Scaleup Europe>>, în valoare de 5 miliarde de euro, merge și mai departe. Acesta investește în tehnologii strategice în care Europa are nevoie de lideri mondiali, inclusiv în domeniul spațial. Iar în propunerea noastră privind următorul buget pe termen lung al Europei, sectorul spațial se află în centrul Fondului european pentru competitivitate. Am propus 131 de miliarde de euro pentru apărare, securitate și sectorul spațial – de cinci ori mai mult decât fondurile disponibile în prezent. Trebuie să ne menținem ambiția și să ducem acest proiect la bun sfârșit. Pentru că – încă o dată – tehnologiile pe care le finanțăm astăzi vor determina competitivitatea noastră de mâine”, a continuat președinta Comisiei Europene.

Ultima prioritate enunțată de Ursula von der Leyen pune accentul pe avantajul pieței unice pentru dezvoltarea independenței Europei în domeniu, prin reducerea fragmentării și stabilirea unor reguli comune pentru comunicațiile prin satelit.

Potrivit oficialului european, securitatea spațială devine o componentă importantă a securității europene, dând drept exemplu situația din Ucraina.

„Capacitatea de a accesa spațiul și de a acționa în spațiu nu numai că stă la baza prosperității noastre, ci determină din ce în ce mai mult securitatea și independența noastră. Nicăieri acest lucru nu este mai evident decât în Ucraina. Comunicațiile prin satelit mențin legătura între soldați, în timp ce imaginile din satelit dezvăluie mișcări la sute de kilometri distanță. Și observăm acest lucru din ce în ce mai mult chiar în cadrul Uniunii noastre. Vedem semnale de navigație bruiate și falsificate, care perturbă zborul aeronavelor civile. Atacuri cibernetice asupra rețelelor de sateliți care scot din funcțiune infrastructura critică. Și drone care planează în spațiul nostru aerian, folosind tehnologii care depind de navigația din spațiu. Mesajul este clar: securitatea noastră pe Pământ depinde din ce în ce mai mult de securitatea noastră în spațiu. De aceea construim IRIS², o constelație cu orbite multiple pentru comunicații sigure. Luna trecută, am decis să accelerăm dezvoltarea sistemului, extinzându-l la peste 350 de sateliți. Acest lucru oferă o capacitate suplimentară pentru apărare, securitate și serviciile de urgență. Primii sateliți vor fi lansați începând cu anul 2029. Până atunci, reunim deja capacitățile existente pentru a asigura comunicații sigure. Pentru că, în caz de criză, Europa trebuie să dispună de conectivitate în condițiile stabilite de noi”, a continuat von der Leyen, făcând referire și la scutul spațial european, care reunește capabilitățile naționale într-un sistem european cuprinzător.

În încheiere, președinta Comisiei Europene a punctat că independența în domeniul spațial nu înseamnă izolare.

Potrivit unui comunicat al Palatului Elysee, 90 de țări și organizații internaționale participă la Summitul internațional privind spațiul, dintre care aproximativ 60 la nivel de șefi de stat și de guvern sau de miniștri.

Evenimentul aduce împreună aproape 1.100 de companii din sectorul spațial, ceea ce demonstrează mobilizarea excepțională a ecosistemului spațial global în jurul acestui eveniment.

Summitul abordează toate aspectele legate de dezvoltarea și inovarea sectorului spațial, concentrându-se pe trei teme cheie: