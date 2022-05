Emmanuel Macron invită Marea Britanie într-o nouă comunitate politică europeană. Germania găsește “foarte interesantă” ideea Franței

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat ieri de Ziua Europei o vizită în Ungaria pentru a discuta cu premierul ungar, Viktor Orban, cu privire la ultimul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Moscovei, pachet la care acesta se opune, considerând că noile sancțiuni vor afea efectul unei „bombe atomice” asupra economiei.

Potrivit șefei Executivului European, discuția cu Viktor Orban a fost „utilă” și susține că au fost făcute progrese.

„Discuția din această seară cu premierul Viktor Orban a fost utilă pentru a clarifica problemele legate de sancțiuni și securitatea energetică. Am făcut progrese, dar sunt necesare eforturi suplimentare. Voi convoca un o videoconferințp cu actori regionali pentru a consolida cooperarea regională în domeniul infrastructurii petroliere”, a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj pe contul de Twitter.

