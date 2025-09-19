INTERNAȚIONAL
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”
Într-un interviu acordat joi unei televiziuni israeliene, președintele francez Emmanuel Macron și-a apărat decizia de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că aceasta reprezintă „cea mai bună modalitate de a izola Hamas” în cadrul planului pe care Franța îl promovează la ONU, relatează AFP, preluat de Agerpres.
Intervievat de Canalul 12, președintele francez a recunoscut, de asemenea, că a dorit să viziteze Israelul înainte de reuniunea de săptămâna viitoare de la New York pentru a-și explica poziția, înainte ca autoritățile israeliene să-i refuze vizita. El a adăugat că dorește să continue „să lucreze” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.
În iulie, Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, care va avea loc săptămâna viitoare.
Premierul israelian a avertizat că, această decizie „recompensează teroarea” și constituie o amenințare existențială, oferind o „rampă de lansare pentru anihilarea Israelului, nu o construcție menită să trăiască în pace alături de el”.
Pe lângă Franța, Marea Britanie, Canada și Japonia se numără printre țările care au anunțat că intenționează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală a ONU de la New York sau chiar înainte de reuniune.
Citiți și Israelul declanșează ofensiva terestră pentru capturarea orașului Gaza. Katz: Nu vom ceda până la eliberarea ostaticilor și înfrângerea Hamas
Marțea trecută, Israelul și-a extins operațiunile printr-un atac aerian care a vizat lideri Hamas aflați în Qatar. În aceeași zi, Netanyahu a ordonat evacuarea completă a orașului Gaza, avertizând că „aceasta este doar începutul manevrei terestre intensificate”. Până luni, aproximativ 300.000 de locuitori părăsiseră orașul îndreptându-se spre sud, însă în jur de 700.000 au rămas în urmă, potrivit Jerusalem Post.
Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 64.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul asaltului israelian. Agențiile ONU și experți independenți consideră în general fiabile datele prezentate de minister. Observatori internaționali avertizează că foametea s-a instalat deja în anumite zone ale enclavei.
NATO
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice. Secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan: România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în coordonare cu NATO și SUA
Reuniunea anuală a Rețelei Institutelor de Studii Strategice (Network of European Strategic Studies Institutions – NESSI) a avut loc, în zilele de 17 și 18 septembrie, la Palatul Cercului Militar Național din București.
Evenimentul a inclus și conferința internațională cu tema „Preparing for Turbulent Times – Reshaping Europe’s Defence: Challenges, Lessons Learned and Possible Scenarios”.
Potrivit unui comunicat al MApN, reuniunea a fost organizată de Departamentul pentru politică de apărare, planificare și relații internaționale, prin Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară (ISPAIM), instituție fondatoare a rețelei NESSI și care, în acest an, deține președinția rotativă a rețelei.
În deschiderea lucrărilor conferinței, secretarul de stat Dan-Sorin Moldovan, șeful Departamentului, a subliniat că acest eveniment reprezintă o oportunitate majoră de consolidare a culturii strategice europene prin schimbul de idei, cunoștințe și perspective, în contextul efortului mai larg de reformare a politicii europene de apărare.
Totodată, el a subliniat că România rămâne angajată în construirea unei posturi de apărare europene credibile, în strânsă coordonare cu NATO și cu Statele Unite ale Americii.
La rândul său, directorul ISPAIM, Carmen-Sorina Rîjnoveanu, a reiterat faptul că, prin organizarea conferinței anuale a rețelei NESSI, România își reconfirmă rolul activ în promovarea dezbaterilor privind cultura strategică europeană și în formularea unor soluții comune pentru consolidarea apărării și a securității europene, într-un context internațional marcat de incertitudini și provocări majore.
NESSI a fost creată la începutul anului 2020, la inițiativa Institutului de Cercetare Strategică al Academiei Militare din cadrul Ministerului Apărării din Franța.
Obiectivul NESSI este de a permite dezvoltarea cooperării între membrii săi pentru a contribui la dezvoltarea culturii europene de securitate și a pentru a încuraja dialogul științific la nivel european pe teme de securitate și apărare.
Manifestarea științifică de la București a reunit experți și cercetători din cadrul principalelor institute de studii strategice din 14 state europene – Austria, Cehia, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Regatul Unit al Marii Britanii, Spania, Suedia, Ungaria și România.
Lucrările conferinței au fost structurate pe trei secțiuni principale, care au abordat teme esențiale pentru securitatea și apărarea Europei, respectiv Apărarea europeană la răscruce – lecții din războiul din Ucraina, Consolidarea apărării pentru o Europă sigură – noi abordări și provocări viitoare, Cooperarea UE–NATO într-o ordine globală în schimbare.
ONU
România, reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU. Oana Țoiu se va întâlni la Washington, Chicago și New York cu oficiali și experți americani
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, începe pe 18 septembrie o vizită oficială în Statele Unite ale Americii de 12 zile, care va include întrevederi cu lideri ai Congresului, întâlniri cu comunitatea românească și participarea la evenimente academice și economice, urmând ca în a doua parte a deplasării să conducă delegația României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York, dedicată cooperării internaționale pentru pace, securitate și dezvoltare.
Vizita ministrului debutează la Washington D.C. cu o serie de întâlniri cu membri ai Congresului american: James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului; Brian Mast, președintele Comitetului pentru relații externe din Camera Reprezentanților; Tom Suozzi, co-președinte al grupului de prietenie cu România; Steve Daines, senator, președintele subcomitetului pentru Europa din Comitetul pentru relații externe al Senatului; William Keating, co-președinte al subcomitetului Europa din Comitetul pentru afaceri externe al Camerei Reprezentanților.
Prima zi se va încheia cu o întâlnire cu profesioniști români din zona Washington D.C. și cu o activitate în cadrul unor multiple instituții internaționale, agenții americane, companii, universități sau think-tank-uri.
În perioada 19-20 septembrie 2025, continuă vizita ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Chicago.
În program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanților, co-președinte al grupului de prietenie cu România, și o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului. Ministrul afacerilor externe va participa la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenți și profesori români și o întâlnire cu Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO).
În perioada 22-29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va conduce delegația României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.
Evenimentul reunește anual liderii celor 193 de state membre ale Națiunilor Unite, organizația globală cu cea mai mare reprezentativitate și legitimitate, și va prilejui dezbaterea celor mai importante teme ale agendei globale.
Tema celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA 80) este: “Mai bine împreună: 80 de ani și pe mai departe pentru pace, dezvoltare și drepturile omului.”
La 29 septembrie 2025, ministrul afacerilor externe va susține intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU, ocazie cu care va prezenta obiectivele și prioritățile României pe durata întregii sesiuni. Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre prioritățile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU. Vor fi abordate, atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții, regional, securitatea europeană și a României în condițiile violărilor premeditate și provocatoare ale spațiului aerian și încălcărilor flagrante de către Federația Rusă a dreptului internațional. Va evoca importanța eforturilor conjugate pentru pace și oprirea războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei care are implicații la nivel global și regional. De asemenea, va aborda situația din Orientul Mijlociu și importanța eforturilor pentru eliberarea ostaticilor și asistență umanitară la scară largă în Fâșia Gaza, precum și pentru o soluție de pace durabilă în Orientul Mijlociu, bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă Hamas și organizații teroriste.
Un alt subiect de interes este denunțarea acțiunilor sistematice de propagandă, manipulare informațională și interferență care utilizează instrumente hibride, ale Federației Ruse în Republica Moldova. Totodată, va aborda subiecte ce privesc procesele în desfășurare care vizează reforma ONU.
Ministrul afacerilor externe va participa, în acest context, la o serie de evenimente organizate în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 80 sesiuni a Adunării Generale, printre care: Ceremonia de nivel înalt pentru a marca 80 de ani de la crearea ONU; Evenimentul la nivel înalt pentru marcarea a 30 de ani de la aniversarea celei de-a IV-a Conferințe Mondiale dedicate drepturilor femeilor (Beijing+); Reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE; Conferința privind soluția celor două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, privind situația din TPO (luni, 22 septembrie 2025); Recepția anuală găzduită de către Președintele SUA în contextul AG ONU (marți, 23 septembrie); Reuniunea ministerială în pregătirea Summit-ului UE-CELAC; Cel de al Cincilea Summit al Platformei Internaționale Crimeea și la alte reuniuni pe tema agresiunii împotriva Ucrainei; Evenimentul la nivel ministerial al Rețelei Punctelor Focale pentru tema Femeile, Pacea și Securitatea; Dineul transatlantic organizat de către Secretarul de Stat american, Marco Rubio (miercuri, 24 septembrie) și reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale CPI (joi, 25 septembrie 2025).
Cu ocazia prezenței la New York a ministrului afacerilor externe, vor avea loc și întrevederi bilaterale cu omologi, oficiali ONU, alți interlocutori (reprezentanți ai organizațiilor evreiești, ai mediului academic), participări la reuniuni cu omologi în diverse formate regionale (ICE, SEECP, cvadrilaterala România-Bulgaria-Croația-Grecia), întâlniri cu membri ai comunității de români din SUA, precum și participări la dezbateri și întrevederi în mediul academic (Universitatea Princeton si Georgetown) și cu mediul de afaceri.
MAREA BRITANIE
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat, în timpul unei întâlniri la reședința rurală de la Chequers a liderului britanic, despre cum să sprijine Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, relatează NPR.
„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față, lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai mult sânge vărsat, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian NATO”, a spus Starmer în declarațiile sale de deschidere la o conferință de presă comună ce a urmat semnării acordului de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și Regatul Unit „sunt gata să definească împreună acest secol”.
„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Așadar, astăzi am discutat despre cum ne putem consolida apărarea pentru a sprijini și mai mult Ucraina și pentru a crește decisiv presiunea asupra lui Putin, astfel încât să accepte un acord de pace durabil”, a declarat Starmer.
A trecut o lună de când Trump l-a găzduit pe președintele rus Vladimir Putin pentru discuții în Alaska — o întâlnire despre care spunea că va duce la negocieri între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Însă acea întâlnire nu a avut loc, iar atacurile rusești asupra Ucrainei s-au intensificat.
Starmer i-a mobilizat și pe alți lideri europeni să facă presiuni asupra lui Trump pentru a sprijini mai mult Ucraina. Însă, înaintea călătoriei, Trump a condiționat impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei de faptul ca membrii NATO să oprească achizițiile de energie din Rusia și să aplice tarife masive asupra importurilor de bunuri chinezești.
În declarațiile sale de început, Trump și-a exprimat frustrarea față de Putin, spunând că se aștepta să îi fie mai ușor să medieze o încheiere a războiului datorită relației sale bune cu președintele rus.
„M-a dezamăgit. M-a dezamăgit cu adevărat”, s-a confesat liderul american.
Întrebat despre pașii următori în privința Rusiei, el a afirmat că lipsa de progres a fost „cea mai mare dezamăgire” a sa, deși războiul „nu afectează Statele Unite”.
Premierul britanic a dat ca exemplu atacurile recente ale Rusiei și incursiunea recentă cu drone, care arată nevoia de a pune mai multă presiune pe Putin.
„Doar atunci când președintele a pus presiune pe Putin acesta a arătat vreo intenție de a se mișca. Deci trebuie să intensificăm presiunea”, a punctat liderul de pe Downing Street 10.
„Ceea ce putem vedea este fie o îndrăzneală mai mare, fie cel puțin o imprudență sporită din partea lui Putin, și de aceea am spus mai devreme că acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Trebuie să intensificăm”, a spus Starmer.
El a adăugat că guvernele britanic și francez își intensifică planificarea militară și a sugerat că este nevoie și de „o garanție americană”.
În timpul declarațiilor sale, Trump a mai indicat că Statele Unite încearcă să redobândească controlul asupra bazei aeriene Bagram, la nord de Kabul, în Afganistan.
„Încercăm să o recuperăm pentru că ei au nevoie de lucruri de la noi. Vrem acea bază înapoi. Dar unul dintre motivele pentru care o vrem este, după cum știți, faptul că se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare”, a spus Trump.
Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de stat, încearcă acum să încheie acorduri comerciale și de afaceri importante care să promoveze interesele țării lor.
Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
Ofensiva britanică de farmec a continuat după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Trump și pe prima doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, miercuri. Familia regală a profitat de prima zi a vizitei de stat de două zile a lui Trump pentru a oferi tot fastul ceremonial regal pe care monarhia îl poate mobiliza: trăsuri împodobite cu aur, soldați îmbrăcați în roșu, salve de artilerie, un banchet strălucitor într-o mare sală ceremonială și cea mai mare gardă de onoare militară adunată vreodată pentru o astfel de vizită de stat.
Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă. În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
