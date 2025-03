Emmanuel Macron l-a îndemnat pe premierul israelian „să pună capăt atacurilor asupra Fâșiei Gaza și să revină la armistițiu”

Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat duminică, într-o convorbire telefonică, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să „pună capăt atacurilor asupra Fâșiei Gaza și să revină la armistițiu”, în contextul în care Israelul își intensifică bombardamentele asupra teritoriului palestinian.

„L-am îndemnat pe premierul israelian să pună capăt loviturilor asupra Fâșiei Gaza și să revină la armistițiu, pe care Hamas trebuie să-l accepte. Am subliniat că ajutorul umanitar trebuie să fie reluat imediat”, a scris președintele francez pe platforma X.

I just spoke with Israeli Prime Minister Benjamin @Netanyahu.

The release of all hostages and Israel’s security are a priority for France.

I called on the Israeli Prime Minister to end the strikes on Gaza and to return to the ceasefire, which Hamas must accept.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 30, 2025