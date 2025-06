Emmanuel Macron l-a îndemnat pe președintele Iranului „să dea dovadă de cea mai profundă reținere” după atacurile SUA asupra facilităților nucleare „pentru a permite o revenire la diplomație”

Președintele Emmanuel Macron a îndemnat duminică Teheranul să renunțe la escaladare și „să dea dovadă de cea mai mare reținere” după loviturile SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian Masoud Pezeshkian.

„Am vorbit cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, cu sultanul Omanului, cu președintele Emiratelor Arabe Unite și cu emirul Qatarului pentru a le transmite solidaritatea noastră. Președintelui Iranului i-am reiterat cererea noastră fermă: eliberarea imediată a concetățenilor noștri, Cécile Kohler și Jacques Paris. În urma loviturilor de aseară, am făcut apel la dezescaladare și am cerut Iranului să dea dovadă de cea mai profundă reținere în acest context periculos, pentru a permite o revenire la diplomație. Implicarea în dialog și obținerea unui angajament clar din partea Iranului de a renunța la armele nucleare sunt esențiale pentru a evita ce este mai rău pentru întreaga regiune. Nu există alternativă: aceasta este singura cale către pace și securitate pentru toți”, a menționat Macron într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 22, 2025