Emmanuel Macron salută ”curajul” miilor de ruși care i-au adus un omagiu lui Aleksei Navalnîi: Aceasta este moștenirea sa

Președintele Emmanuel Macron a salutat vineri ”curajul” rușilor care au fost prezenți cu miile la Moscova, sfidând riscul de a fi arestați, pentru a lua parte pa procesiunea de înmormântare a disidentului Aleksei Navalnîi, informează AFP, citat de Agerpres.

”A fost nevoie de curaj să meargă pentru a-i aduce un omagiu lui Aleksei Navalnîi. Mii de ruşi nu au lipsit. Aceasta este moștenirea sa. Memorie eternă”, a scris preşedintele francez într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare X.

It took a lot of courage to go pay tribute to Alexei Navalny. Thousands of Russians found it within themselves.

This is his legacy.

Memory eternal.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2024