Emmanuel Macron și Kamala Harris vor deschide joi Forumul pentru pace de la Paris pentru a reliefa “importanţa relaţiei transatlantice pentru pace și securitate”

România este un aliat “robust” al Statelor Unite în cadrul NATO, a subliniat luni șeful diplomației americane, Antony Blinken, în urma consultărilor politice cu omologul său român Bogdan Aurescu, pe care le-a găzduit la Departamentul de Stat și la finalul cărora cei doi înalți demnitari au convenit să colaboreze în ceea ce privește problemele de securitate la Marea Neagră și agresiunea rusă împotriva Ucrainei și a altor state de pe flancul estic al NATO.

“Secretarul Blinken și ministrul de externe Aurescu au subliniat importanța Parteneriatului Strategic dintre SUA și România în consolidarea legăturilor în domeniul apărării și energiei și în abordarea amenințărilor și provocărilor comune, inclusiv a schimbului de opinii în cadrul Dialogului Strategic, care va avea loc la 9 noiembrie. Secretarul de stat a lăudat România ca fiind un aliat robust al NATO și amândoi au convenit să colaboreze în ceea ce privește problemele de securitate la Marea Neagră și agresiunea rusă împotriva Ucrainei și a altor state de pe flancul estic al NATO”, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Totodată, secretarul de stat american și ministrul de externe român și-au afirmat dorința de a consolida securitatea energetică în Europa, subliniată de angajamentul recent al Bucureștiului de a aduce în România un reactor modular de mici dimensiuni, “primul de acest fel” construit de SUA.

Met with Romanian Foreign Minister @BogdanAurescu to reaffirm our Strategic Partnership, defense and energy ties, and mutual desire to address common threats. Pleased to see Romania using U.S. innovative nuclear technology to combat climate change and create sustainable jobs. pic.twitter.com/EbmSqWmMQx

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 8, 2021