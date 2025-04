Emmanuel Macron și Keir Starmer, discuții privind ”războiul comercial”: În fața marilor șocuri ale lumii, trebuie să mergem înainte împreună

Franța și Regatul Unit au reiterat importanța uneii cooperări strânse pentru a „merge înainte” după tarifele impuse de SUA. Președintele francez, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, și-au reafirmat „hotărârea de a-și coordona îndeaproape pozițiile în discuțiile, în curs, cu președintele Donald Trump”.

„În aceste vremuri de tulburări, o certitudine rămâne: în fața marilor șocuri ale lumii, trebuie să mergem înainte împreună. Pe măsură ce economia globală resimte impactul tarifelor impuse de Statele Unite, ne-am reafirmat hotărârea de a ne coordona îndeaproape pozițiile în discuțiile în curs cu președintele Donald Trump. Un război comercial nu este în interesul nimănui. Trebuie să rămânem uniți și hotărâți pentru a ne proteja cetățenii și întreprinderile”, a transmis președintele Emmanuel Macron într-un mesaj pe contul X.

In these times of upheaval, one certainty remains: in the face of the world’s great shocks, we must move forward together.

Today, I spoke with British Prime Minister @Keir_Starmer, following my conversation two days ago with President @vonderleyen.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 5, 2025