Emmanuel Macron și loteria propunerilor de comisari europeni. Acuzații privind potențiale conflicte de interese, din nou în atenția Parlamentului European

Propunerea Franței pentru funcția de comisar european, antreprenorul și fostul ministru al economiei, Thierry Breton, ridică deja suspiciuni privind un potențial conflict de interese, în contextul în care prima propunere, Sylvie Goulard, fost ministru al apărării și eurodeputat, a fost respinsă de Parlamentul European pe criterii de integritate, relatează POLITICO.

După eșecul rușinos înregistrat cu Sylvie Goulard, Franța a primit o lovitură de imagine, pe care Macron a catalogat-o drept un ,,joc politic”, având totodată o abordare neobișnuită cu privire la procesul de nominalizare a lui Sylvie Goulard, precizând că Ursula von der Leyen l-a încurajat să o propună pe Goulard și l-a asigurat că liderii grupurilor politice o acceptă. Mai mult, preşedintele francez a acuzat, vinerea trecută, o ,,criză politică” pe care nu trebuie ,,să o lăsăm să se dezvolte”, după respingerea lui Sylvie Goulard, reiterând că, pentru Franța, obiectivul principal este acela al păstrării amplului portofoliu obţinut pentru comisarul francez – politica industrială, piaţa internă, societate digitală, apărare şi spaţiu.

Astfel, preşedintele francez Emmanuel Macron l-a propus pe reputatul Thierry Breton, actualul preşedinte-director general al grupului de servicii informatice Atos şi fost ministru ale economiei, pentru postul de comisar european din partea Franţei, a anunţat joi Palatul Elysée, la două săptămâni după respingerea lui Sylvie Goulard de către Parlamentul European, care, la pachet cu respingerile candidaților României și Ungariei, a determinat amânarea votului de validare a Comisiei Europene condusă de Ursula von der Leyen.

Cu toate acestea, POLITICO relatează că ONG-ul anticorupție francez Anticor l-a vizat indirect pe Breton într-o plângere legată atât de activitățile sale politice, cât și de cele corporative. În acest sens, delegația franceză din grupul S&D al Parlamentului European a oferit un indiciu legat de primirea la care se poate aștepta candidatul Franței din partea eurodeputaților, punctând într-o declarație că se ridică „numeroase întrebări” cu privire la cariera acestuia în mediul de afaceri.

Mai mult, după ce a ocupat funcția de ministru al economiei în guvernul Villepin între 2005 și 2007, fostul politician de dreapta a fost de atunci la cârma diferitelor companii de tehnologie, precum Bull, France Telecom, Thomson Multimedia și acum Atos. Acest lucru ar putea însemna că există deja mai multe conflicte de interese potențiale. Atos, compania pe care o conduce în prezent, are o filială care a fost implicată în activități de spionaj ilegal din parta unor state precum Egiptul.

Declarația socialiștilor francezi îl leagă pe Breton de dosarul Rhodia, un caz de fraudă în care a fost implicată compania chimică franceză Rhodia între 1999 și 2004. La vremea respectivă, managementul companiei a fost acuzat de către acționari că i-ar fi înșelat anterior susținerii ofertei de licitații publice inițiale, prin prezentarea unei evaluări inexacte a stării companiei. Breton a fost legat direct de acest caz, francezul fiind unul dintre administratorii companiei și prezidând comitetul de audit al acesteia între 1998 și 2002.

De asemenea, socialiștii francezi au subliniat că există un „risc semnificativ de conflicte de interese”, întrucât Atos, compania prezidată în prezent de Thierry Breton, a beneficiat de sume substanțiale de la UE.

Totodată, eurodeputații social-democrați din Franța i-au transmis președintelui Macron, în aceeași declarație, că ,,după prăbușirea lui Sylvie Goulard, dacă crede că audierea lui Thierry Breton va fi o formalitate, face o greșeală mare”.

Reacția președintelui Emmanuel Macron la chestiunile ridicate de eurodeputații francezi din grupul S&D a trădat o ușoară exasperare:

,,Dacă începem să spunem că nu mai putem da responsabilități publice cuiva care acceptă să-și reducă foarte mult salariul, – să plece de la conducerea unei companii listate care are foarte mult succes – pentru a deveni comisar european, dacă este suficient să ai o plângere împotriva ta ca să nu mai ai acces la aceste locuri de muncă, atunci nimeni nu va putea avea acces la acestea”, a declarat președintele Franței, în timpul unei vizite în La Réunion, un teritoriu francez din Oceanul Indian.

Macron a subliniat că depunerea unei plângeri legale este un pas ușor, fără a fi necesară nicio dovadă a infracțiunilor.

,,Cred că trebuie să rămânem oameni rezonabili și să nu denigrăm oamenii imediat ce ridică mâna”, a adăugat Macron.

Von der Leyen se va întâlni cu Breton săptămâna viitoare pentru un interviu formal, având în vedere că s-a consultat deja cu președintele francez cu privire la nominalizare. Dacă aceasta va confirma numirea, ceea ce este aproape un fapt, Breton va fi cercetat mai întâi de Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European, care va examina posibilele conflicte de interese. Dacă va trece peste acest obstacol, se va confrunta cu o audiere de confirmare de trei ore din partea membrilor celor două comisii de specialitate care supraveghează portofoliul pieței interne.

În vîrstă de 64 de ani, Thierry Breton, director general al grupului de informatică Atos, afişează numai succese la activ. El este un pasionat de tehnologie, un european convins, a fost ministru al economiei între 2005 şi 2007 pe vremea lui Jacques Chirac, a redresat mai multe intreprinderi, s-a aflat în fruntea mai multor proiecte franco-germane, dispune de relaţiile necesare în galaxia responsabililor europeni… Dar mai ales are o viziune în ce priveşte Europa, cel puţin la nivel tehnologic.

Potrivit RFI, Breton pledează de multă vreme pentru dezvoltarea unui sector de supercalculatoare astfel încît Uniunea Europeană să poată rivaliza în acest domeniu cu China, dar este și un apărător al poziției guvernului francez în materie de concurență, potrivit căruia regulile ar trebui schimbate pentru a permite apariția unor „mari campioni europeni” care pot concura pe scena globală. Această poziționare din urmă ar putea crea un conflict de viziune cu Margrethe Vestager, vicepreședinte al Comisiei von der Leyen care va superviza toată activitatea din domeniul concurenței și care de curând a împiedicat apariția unui astfel de ,,campion european” în domeniul feroviar, prin împiedicarea fuziunii dintre Alstom și Siemens.

Totuși, o influență mare în procesul de confirmare a lui Breton o vor avea și liderii celor mai mari grupuri politice din Parlamentul European, S&D și PPE, care deocamdată au păstrat tăcerea în privința propunerii făcute de Franța. În acest sens, au existat speculații că respingerea lui Sylvie Goulard a reprezentat o răzbunare politică din partea eurodeputaților grupului PPE, cea mai mare familie politică și al cărei candidat la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, a fost blocat de Emmanuel Macron în a revendica această funcție, liderul francez opunându-se categoric procedurii Spitzekandidat și invocând lipsa de experiență executivă a eurodeputatului german.

Dacian Cioloș, liderul celui de-al treilea grup ca mărime din legislativul european, Renew Europe, din care face parte și partidul lui Emmanuel Macron, a primit, însă, foarte bine nominalizarea lui Thierry Breton. Într-o postare pe Twitter, fostul comisar european pentru agricultură a salutat ,,călduros” nominalizarea lui Breton și i-a lăudat ,,creativitatea și experiența vastă pentru a duce Europa mai departe”.

Warm congratulations to @ThierryBreton for his nomination as Commissioner-designate for Internal Market. I look forward to our first discussion today & engaging with you. Thierry has the creativity & extensive experience to move Europe forward!

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) October 24, 2019