Emmanuel Macron și Vladimir Putin au discutat despre situația de securitate de la centrala nucleară de la Zaporojie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au discutat telefonic, sâmbătă, despre situația de la centrala nucleară de la Zaporojie.

„Am avut o discuție telefonică cu Emmanuel Macron. L-am informat cu privire la desfășurarea ostilităților. Am ridicat problema interzicerii vizelor pentru cetățenii ruși. Am acordat mult timp crizei de la centrala nucleară de la Zaporojie. Poziția noastră este că singura modalitate de a proteja Europa de un dezastru nuclear este demilitarizarea centralei”, a scris Volodimir Zelenski, pe Twitter.

I talked with @EmmanuelMacron by phone. I briefed him on the course of hostilities. I raised the issue of banning visas for Russians. Much time was given to the crisis at #ZNPP. Our position is the only way to protect Europe from a nuclear disaster is to demilitarize the plant.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2022