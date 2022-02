Emmanuel Macron și Vladimir Putin au discutat pentru a treia oară într-o săptămână despre “garanțiile de securitate” cerute de Moscova

Premierul britanic Boris Johnson și-a exprimat miercuri, după o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, „profunda îngrijorare” cu privire la actuala activitate ostilă a Rusiei la frontiera ucraineană și a subliniat necesitatea de a găsi o cale de urmat care să respecte atât integritatea teritorială a Ucrainei, cât și dreptul la autoapărare, se arată în comunicatul oficial.

Boris Johnson a precizat că, în cadrul „politicii ușilor deschise” a NATO, toate democrațiile europene au dreptul de a aspira la statutul de membru NATO, acest drept aplicându-se „pe deplin Ucrainei”.

Cei doi lideri au convenit asupra necesităţii de a ajunge la o soluţionare „paşnică” a crizei ucrainene, fiind de acord cu privire la faptul că o agravare „nu este în interesul nimănui”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, potrivit Agerpres.

De asemenea, Johnson şi Putin au subliniat importanţa dialogului între ţările lor pe teme precum schimbările climatice, Afganistanul şi dosarul nuclear iranian. Ei au convenit să aplice acest spirit de dialog în faţa tensiunilor actuale pentru a găsi o rezolvare paşnică.

„Am vorbit cu președintele Putin în această după-amiază pentru a-mi exprima profunda îngrijorare cu privire la activitatea ostilă a Rusiei la granița cu Ucraina. Orice incursiune suplimentară pe teritoriul ucrainean ar fi o eroare de calcul tragică. Dialogul și diplomația reprezintă singura cale de urmat”, a scris premierul britanic, pe Twitter.

I spoke to President Putin this afternoon to express my deep concern about Russia’s hostile activity on the Ukrainian border.

Any further incursion into Ukrainian territory would be a tragic miscalculation.

Dialogue and diplomacy is the only way forward. pic.twitter.com/zljO2y9Tj9

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022