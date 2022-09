Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au discutat din nou despre situația de la centrala nucleară de la Zaporojie: Solicităm retragerea trupelor ruse

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a întâlnit sâmbătă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei, pentru a reafirma angajamentul Statelor Unite față de securitatea energetică a Europei și pentru a continua coordonarea în vederea tragerii la răspundere a Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, informează comunicatul oficial.

Antony Blinken și Ursula von der Leyen au discutat, de asemenea, despre importanța asigurării unei stabilități și securități continue în Bosnia și Herțegovina.

Secretarul de stat american a subliniat importanța unei a șaptea conferințe de reaprovizionare a Fondului mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei.

„Îi sunt recunoscătoare lui Antony Blinken pentru că m-a informat cu privire la vizita sa în Kiev și pentru schimbul nostru de informații privind asistența economică și de securitate acordată Ucrainei. UE și SUA sunt unite în scop și acțiune. Suntem alături de Ucraina în lupta sa curajoasă”, scris Ursula von der Leyen, pe contul său de Twitter.

Grateful to @SecBlinken for debriefing me on his visit to Kyiv and for our exchange on our respective security and economic assistance to Ukraine.

🇪🇺🇺🇸 are united in purpose and action.

We stand by Ukraine in its courageous struggle.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2022