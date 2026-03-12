Emmanuel Macron subliniază că actuala criză energetică provocată de războiul din Iran „nu justifică în niciun fel ridicarea sancțiunilor” impuse Rusiei

Președintele francez Emmanuel Macron, care a găzduit miercuri o reuniune virtuală a liderilor din G7, a subliniat că actuala criză energetică generată de situația din Orientul Mijlociu nu ar trebui să fie un motiv pentru a ridica sancțiunile împotriva Rusiei, informează Euronews.

Perturbările din Strâmtoarea Ormuz și creșterea prețurilor la petrol „nu justifică în niciun fel ridicarea sancțiunilor” impuse Rusiei, a insistat Macron.

Pe plan militar, Macron a avertizat, de asemenea, împotriva subestimării capacităților Iranului, în ciuda recentelor atacuri ale SUA și Israelului asupra țintelor iraniene.

„Capacitățile militare balistice ale Iranului au suferit daune considerabile astăzi (dar acesta) continuă să atace mai multe țări din regiune și, prin urmare, capacitățile sale nu au fost reduse la zero”, a afirmat el.

Macron a mai spus că este responsabilitatea președintelui american Donald Trump să lămurească următorii pași în conflict, solicitând Washingtonului să „clarifice atât obiectivele finale, cât și ritmul pe care dorește să-l impună operațiunilor”.

G7 este format din Statele Unite, Canada, Japonia, Germania, Franța, Regatul Unit și Italia.

Franța deține în prezent președinția rotativă a acestui grup. Emmanuel Macron a convocat o reuniune virtuală pentru a coordona un răspuns la criză și la creșterea prețurilor la energie, potrivit unui comunicat publicat de Administrația Prezidențială franceză.

Situația din Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, rămâne o preocupare majoră pentru piețele energetice și industria transportului maritim.

Macron a declarat că nu are nicio informație că Iranul ar fi amplasat mine navale în zonă.

Comentariul său vine în pofida anunțului Statelor Unite că a distrus 16 nave iraniene capabile să amplaseze mine în apropierea strâmtorii.

Trump a avertizat că Iranul se va confrunta cu „consecințe militare fără precedent” dacă va mina calea navigabilă.

Pentru Macron, însă, nu există condiții pentru revenirea la normal a traficului maritim, Strâmtoarea Ormuz fiind „un teatru de război”.

Dincolo de piețele petroliere, tensiunile perturbă și alte mărfuri globale cheie, inclusiv îngrășămintele, ale căror lanțuri de aprovizionare internaționale sunt afectate – o evoluție care ar putea avea consecințe directe asupra agricultorilor și producției alimentare globale.

Pe fondul escaladării crizei, Macron a solicitat, de asemenea, „un armistițiu cât mai curând posibil”, avertizând că un conflict prelungit ar agrava și mai mult situația economică și de securitate la nivel mondial.

Referindu-se la decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera 400 de milioane de barili de petrol din rezervele sale strategice globale, Macron a declarat că Franța va contribui la acest efort, dar în mod gradual.

Președintele francez a declarat că Parisul va elibera până la 14,5 milioane de barili din propriile rezerve strategice, adăugând că această măsură va fi aplicată în etape. El a insistat, de asemenea, că Franța deține în continuare o cantitate semnificativă de rezerve.

Măsura vizează reducerea prețurilor internaționale într-un moment în care se estimează că aproximativ 20 % din capacitatea globală de producție de petrol este perturbată sau scoasă de pe piață din cauza tensiunilor crescânde din regiune.