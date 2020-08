Emmanuel Macron: UE are şanse “rezonabile” de a obţine un vaccin împotriva COVID-19 în următoarele luni

Președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a transmis joi președintelui Rusiei Vladimir Putin că Uniunea Europeană este solidară cu cetățenii Belarusului care demonstrează pașnic împotriva regimului autoritar al președintelui Aleksandr Lukashenko în dorința lor de a-și decide propriul viitor.

Michel, care a avut o nouă convorbire telefonică cu Putin, a precizat că există o singură cale pentru depășirea crizei din Belarus, aceea a dialogului și a democrației.

“Ieri (n.r. – miercuri), liderii UE-27 și-au exprimat solidaritatea cu cetățenii Belarusului în dorința lor de a-și decide propriul viitor. Astăzi, i-am reiterat acest lucru președintelui Putin. Există o singură cale de a merge înainte: prin dialog politic incluziv și printr-un proces pașnic și democratic“, a scris Michel, pe contul său de Twitter.

Yesterday #EU27 expressed solidarity with the people of #Belarus in their desire to determine their own future.

Today I reiterated this to President Putin @KremlinRussia_E

There is only one way forward: through political inclusive dialogue & a peaceful and democratic process.

